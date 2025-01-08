Програмне забезпечення для пошуку підприємства - Найпопулярніші застосунки - Французька Полінезія

Site Search 360

sitesearch360.com

Розумний, швидкий пошук вашого веб-сайту з можливістю налаштування. - Індексуйте сторінки вашого сайту, продукти, відео YouTube, поширені запитання та документи (PDF, DOC, XLS, PPT). - - Використовуйте наш потужний сканер, надайте карту сайту, завантажте канал, використовуйте наш API або комбінуйте всі методи одночасно, щоб успішно проіндексувати свій вміст. - Отримуйте розумні результати. Ми використовуємо семантичні міркування, щоб покращити нашу систему. Це означає, що якщо ваші відвідувачі, які люблять собак, шукатимуть «цуценя» або «псика», вони все одно знайдуть сторінки, пов’язані з собаками. Додайте необмежену кількість спеціальних синонімів. - Налаштуй по-своєму. Шукайте в доменах або навіть на різних платформах. Приховайте непотрібні сторінки, згрупуйте результати в спеціальні категорії для зручнішої навігації, додайте фільтри та параметри сортування. - Насолоджуйтеся неймовірно швидкими пропозиціями та результатами пошуку. Ніхто не любить чекати. Наш пошук надає миттєві пропозиції автозаповнення, які направляють шукачів до найкращих результатів. - Отримуйте глибоку аналітику. Хочете знати, що шукають, які результати натискають і як часто? Наша аналітика говорить вам саме про це, щоб ви могли бути в курсі тенденцій і попиту, а також налаштовувати пошук відповідно до відвідувачів і покупців, щоб допомогти вам збільшити конверсію продажів. - Зроби це своїм. Стиль вікна пошуку можна повністю налаштувати за допомогою нашого конструктора пошуку з можливістю попереднього перегляду або спеціального CSS. Знання програмування не потрібні. Зіставте його з зовнішнім виглядом свого сайту. - Візьміть під контроль свій пошук. Ви вирішуєте, який контент показувати. Закріпіть вибрані сторінки вгорі, додайте власні результати, перенаправте або перепишіть свої запити та відобразіть структуровані дані – саме те, що потрібно бачити вашим користувачам. - Інтегруйте плавно та легко. Від прочитання цього речення до запуску нового пошуку на вашому сайті може минути менше 5 хвилин. Все, що вам потрібно, це один блок JavaScript! - Не впевнені щодо кодування? У нас є плагіни для WordPress, Lightspeed, Cloudflare, Magento, Shopware, Duda, Oxid, Weebly — і список продовжує зростати. Платформа вашого сайту ще не охоплена? У нас є найкраща у своєму класі підтримка, яка допоможе вам у впровадженні.