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Програмне забезпечення для формування попиту - Найпопулярніші застосунки - Польща
Програмне забезпечення для формування попиту — це потужний набір інструментів, призначений для підвищення інтересу й обізнаності про продукти чи послуги компанії серед потенційних клієнтів. Він працює шляхом виявлення, залучення та підтримки потенційних клієнтів протягом усього шляху покупця, зрештою спонукаючи їх до прийняття рішення про покупку. Ось вичерпний опис програмного забезпечення для формування попиту: Програмне забезпечення для формування попиту автоматизує та оптимізує процес залучення та перетворення потенційних клієнтів, використовуючи різні методи вхідного та вихідного маркетингу. Він використовує аналіз даних, автоматизацію маркетингу та стратегії багатоканальної комунікації для створення цільових кампаній, які відповідають потребам і вподобанням потенційних клієнтів. Загалом програмне забезпечення для створення попиту дає можливість компаніям ефективно залучати, залучати та конвертувати потенційних клієнтів, сприяючи зростанню доходів і довгостроковим відносинам із клієнтами. Він є життєво важливим компонентом сучасних маркетингових стратегій, допомагаючи організаціям залишатися конкурентоспроможними в сучасному цифровому середовищі.
Запит на новий застосунок
Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання. Завдяки Marketing Hub усі ваші маркетингові інструменти та дані знаходяться на одній зручній і потужній платформі. Ви заощадите дорогоцінний час і отримаєте весь необхідний контекст, щоб забезпечити персоналізований досвід, який приваблює та перетворює потрібних клієнтів у масштабі. Крім того, маркетологи можуть тримати дані в центрі всього, що вони роблять, оскільки Marketing Hub створено як частину платформи HubSpot CRM. Використовуючи повну платформу CRM, маркетологи можуть досягти неперевершеного узгодження з продажами, щоб підтвердити рентабельність інвестицій і підтвердити інвестиції. Незалежно від того, чи це стратегії, послуги чи програмне забезпечення — HubSpot дозволяє масштабувати вашу компанію, а не її складність. HubSpot має все необхідне для кращого розвитку.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнтів, автоматизацію маркетингу, аналітику та розробку програм. У 2020 році журнал Fortune поставив Salesforce на шосте місце у своєму «Списку 100 найкращих компаній для роботи» на основі опитування задоволеності співробітників.
Podium
podium.com
Podium — це універсальна платформа для перетворення потенційних клієнтів і комунікацій на основі штучного інтелекту, готова до інтеграції з інструментами, які ви вже використовуєте. Понад 100 000 компаній використовують Podium, щоб виділитися серед конкурентів. * Podium — це комунікаційний інструмент, який допомагає компаніям здійснювати конверсії веб-сайтів і взаємодіяти з клієнтами. * Рецензенти часто відзначають зручність доступу до програми з будь-якого пристрою, простоту використання та позитивний вплив на спілкування з клієнтами та конверсії веб-сайту. * Користувачі згадували про проблеми з часом відповіді служби підтримки клієнтів, труднощі з певними функціями та незадоволення цінами та умовами контракту.
Luna.ai
luna.ai
Стара методика продажів зламана. Сучасні потенційні клієнти не терплять цих універсальних спам-повідомлень. А постачальники послуг електронної пошти посилили свою політику щодо масової холодної розсилки. Це нова ера, і старі способи просто більше не допомагають. І якщо ви думаєте, що просто розширення вашої команди продажів – це чарівна куля, подумайте ще раз. Незважаючи на всі свої зусилля, багато продавців не можуть зрозуміти й ефективно залучити потенційних клієнтів. Рентабельність інвестицій торгових представників стає все важче й важче виправдати. Звучить знайомо? Настав час змін. Увійдіть у Luna.ai, свій ракетний корабель у темряві продажів. Luna.ai — це не просто ще один інструмент продажу AI; це універсальна платформа потенційних клієнтів, яку ви шукаєте. Продажі на основі сигналів, масштабна персоналізація, можливість доставки електронною поштою – Luna.ai це охоплює. З Luna.ai ви не просто продаєте; ви продаєте розумніше та ефективніше. Уявіть собі систему, яка знає вашого потенційного клієнта зсередини та зовні, побудовану на величезній кількості даних і розуміння, щоб забезпечити точне охоплення кожного клієнта. Вільно володіє вражаючими 152 мовами. А найкраща частина? Масштабований, з необмеженою кількістю облікових записів електронної пошти, і все це в одну десяту вартості традиційних методів. За своєю суттю Luna.ai надає вам можливість досягти успіху в тому, що вам найбільше подобається: спілкуватися з клієнтами та укладати ці угоди. Йдеться про те, щоб усунути припущення та переконатися, що кожне повідомлення, яке ви надсилаєте, буде особистим і актуальним. Налаштуйте свою першу книгу ігор сьогодні. Завдяки попереднім налаштуванням Luna.ai ви почнете працювати за лічені хвилини. До зустрічі на Місяці!
Freshsales
freshworks.com
Збільште свій дохід за допомогою продажів, орієнтованих на контекст Персоналізуйте взаємодію, скоротіть свій цикл продажів і розвивайте свій бізнес за допомогою Freshsales Багатофункціональний набір продуктів для підприємств будь-якого розміру. Оновлення хмарного програмного забезпечення сподобається вашим командам. Підтримка | Продаж | ITSM | Хмарна АТС
CoPilot AI
copilotai.com
Революціонізуйте свою стратегію продажів за допомогою програмного забезпечення продажів на базі штучного інтелекту. CoPilot AI — це передова платформа, яка змінює спосіб, у який ви та ваша команда шукаєте потенційних клієнтів, залучаєте їх і конвертуєте клієнтів. CoPilot AI підтримує команди маркетингу та продажів за допомогою: • Виявлення та визначення пріоритетів перспективних потенційних клієнтів, які відповідають вашим бізнес-цілям • Створення цілеспрямованих повідомлень, які залучають потенційних клієнтів і спрямовують їх до конверсії • Надання персоналізованої інформації, яка допоможе вам адаптувати свій стиль спілкування, щоб забезпечити правильний результат. правильно повідомляти. CoPilot AI розроблений, щоб удосконалити вашу стратегію продажів, підвищити рівень конверсії та діяти як розумний союзник для укладання більшої кількості угод.
Apollo.io
apollo.io
Apollo — це платформа взаємодії з даними, яка вбудовує інтелектуальні дані у ваші робочі процеси, щоб допомогти вам виконувати, аналізувати та покращувати свою стратегію зростання.
Kaspr
kaspr.io
Kaspr автоматично отримує контактні дані в LinkedIn. Просто зареєструйтеся безкоштовно та почніть використовувати наше розширення Chrome, щоб отримати миттєвий доступ до контактної інформації потенційних клієнтів. Керуйте своїми потенційними клієнтами на інформаційній панелі, збагачуючи дані, створюючи інформаційні кампанії LinkedIn та інтегруючи з усіма улюбленими програмами для продажу. Понад 40 000 користувачів у різних галузях прийняли розширення Kaspr для Google Chrome, щоб отримувати кваліфіковані, точні дані B2B, які відповідають GDPR і CCPA. Не витрачайте час на пошук потенційних клієнтів, замість цього зосередьтеся на продажу. Тепер із необмеженим безкоштовним доступом до електронної пошти B2B. Реєстрація без кредитної картки.
Please Share
pleaseshare.co
Будь ласка, поділіться, рішення для захисту інтересів працівників, створене спеціально для Slack, — це найшвидший і найпростіший спосіб для працівників ділитися схваленими новинами та оголошеннями та взаємодіяти з ними! Компанії будь-якого розміру та галузі можуть використовувати зручність, всюдисущість і звичність Slack, щоб заохотити співробітників ділитися схваленими блогами, новинами, оголошеннями про вакансії та іншим вмістом у Twitter, LinkedIn і Facebook і/або взаємодіяти з ними. Доступний і ефективний, Please Share надає компаніям спосіб посилити маркетингові ініціативи щодо захисту інтересів співробітників, соціальні медіа та соціальні продажі, одночасно спрощуючи процес заохочення членів команди ділитися корпоративним контентом у соціальних і професійних мережах.
Similarweb
similarweb.com
Продавайте розумніше завдяки 360° цифровій статистиці про електронну комерцію, потенційних видавців і рекламодавців. Завдяки унікальним даним трафіку та залученості Similarweb ви отримуєте повну видимість кожної частини цифрової стратегії та ефективності потенційного клієнта, що дає вам змогу знаходити нові можливості та створювати презентації, які виграють. - Знайдіть потенційних клієнтів, які відповідають вашому ідеальному профілю клієнта, в базі даних Similarweb із понад 100 мільйонів веб-сайтів - Покращуйте якість свого каналу та визначте пріоритетність охоплення, додаючи більше релевантних точок даних до потенційних клієнтів за допомогою Lead Enrichment - Стежте за своїми обліковими записами, щоб бути в курсі нових і вищих продажів. можливості зі сповіщеннями - Глибоке занурення в цифрову ефективність і стратегію ваших потенційних клієнтів, щоб краще зрозуміти, як ваше рішення може допомогти - Покращте реакцію клієнтів за допомогою статистичних даних унікальні для вашого клієнта, підкріплені надійними даними. Звертайтеся безпосередньо до тих, хто приймає рішення, за допомогою їхньої прямої контактної інформації
Keap
keap.com
Keap — це комплексна платформа CRM і автоматизації продажів і маркетингу, призначена для розвитку вашого бізнесу. За допомогою Keap ви легко охопите, упорядкуєте, відстежите та підтримаєте всіх потенційних клієнтів, щоб збільшити продажі та дохід. Щоб забезпечити ваш успіх, Keap також пропонує коучинг експертів, поглиблене навчання, видатну підтримку та віддану спільноту підприємців.
Swordfish.ai
swordfish.ai
Swordfish — найпотужніша у світі система пошуку контактів. Swordfish збирає дані від провідних світових постачальників ідентифікаційних даних людей, таких як Hoovers, Dun & Bradstreet, Experian та сотні інших незалежних джерел і живих каналів, щоб надати вам актуальну, дійсну, пряму контактну інформацію для людей, яких ви шукаєте. . Swordfish використовується провідними світовими рекрутерами, спеціалістами з продажу та проведення розслідувань у провідних світових оборонних, технічних і державних установах. Від рекрутерів зі списку Fortune 500 до індивідуальних підприємців, Swordfish на вашому боці, щоб зробити ваш пошук контактів ефективним, точним і простим у використанні. Наші 5 продуктів розроблено, щоб полегшити життя.. Розширення Chrome – знайдіть будь-які контактні дані в Інтернеті Збагачення файлів – заощаджуйте час, масово збагачуючи списки клієнтів. Зворотна пошукова система – знайдіть будь-кого на основі вхідних даних. Інтеграції – Swordfish легко підключається до ваших інструментів. і CRM через наші інтеграції та API. Prospector – знайдіть, зв’яжіться та закрийте потенційних клієнтів за допомогою доступу до нашої потужної бази даних контактів B2B.
Square
squareup.com
Square, Inc. — американська компанія, що надає фінансові послуги, агрегатор торговельних послуг і мобільних платежів, розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія. Компанія продає платіжні продукти програмного та апаратного забезпечення та розширила свою діяльність у сфері послуг для малого бізнесу. Компанію заснували в 2009 році Джек Дорсі та Джим Маккелві, а в 2010 році запустили свій перший додаток і сервіс. З листопада 2015 року вона торгується як публічна компанія на Нью-Йоркській фондовій біржі з тикером SQ.
Dripify
dripify.io
Збільште кількість потенційних клієнтів на LinkedIn за допомогою Dripify. Багатофункціональний інструмент автоматизації LinkedIn, розроблений, щоб допомогти вашій команді продажів покращити пошук потенційних клієнтів LinkedIn і укладати більше угод — і все це на повному автопілоті
SpotlerUK
spotler.co.uk
Повне програмне забезпечення для вхідного та вихідного маркетингу B2B. Переконайтеся, що ваші відділи маркетингу та продажів отримають більше потенційних клієнтів від трафіку на веб-сайті, конвертують більше відвідувачів у MQL і проводять повні маркетингові кампанії.
LeadMagic
leadmagic.io
LeadMagic — це найточніший продукт ідентифікації веб-сайтів для компаній. Наш продукт надає підприємствам найточніші ідентифікаційні дані, навіть якщо їхні відвідувачі працюють з дому. Ми розповімо вам компанію та надамо потенційним клієнтам запропоновані контакти. Крім того, тепер ми надаємо ВАМ API для розміщення даних на ВЛАСНІЙ платформі даних клієнтів або синхронізації даних. (Сегментувати або Google Analytics) Це неймовірно – розблокувати можливості та створювати персоналізовані сайти, а також надавати своїм новим потенційним клієнтам найкращий вміст із відповідною персоналізацією. Ми єдине програмне забезпечення для ідентифікації відвідувачів, яке дозволить вам володіти нашими даними. Це нечувано у світі платформ Lead Identification Software!
Reply.io
reply.io
Reply — це платформа для залучення продажів, яка допомагає вам автоматизувати та масштабувати багатоканальне охоплення, щоб ви могли залучати більше потенційних клієнтів, залучати нових клієнтів і швидше збільшувати дохід.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — це хмарна уніфікована платформа обслуговування клієнтів на базі штучного інтелекту, яка забезпечує безперебійну взаємодію з клієнтами та агентами через 30+ цифрових, соціальних і голосових каналів, а також надає практичну та масштабовану статистику в реальному часі, усуваючи потребу в будь-якому іншому точковому рішенні. * Дозволяє клієнтам взаємодіяти з вашим брендом на бажаному каналі для стабільного досвіду бренду, що приносить задоволення клієнтам. * Надає агентам уніфіковане/360 перегляд клієнтів і рекомендує найбільш релевантні відповіді за допомогою потужності штучного інтелекту для підвищення продуктивності та досвіду агентів. * Надає значущу та дієву інформацію керівникам для стимулювання зростання та операційної досконалості * Допомагає керівникам розкрити можливості для зростання, трансформації та інновацій за допомогою статистичних даних контакт-центру в реальному часі, які масштабуються в межах підприємства.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ: ZI) — це платформа для виходу на ринок, яка допомагає компаніям знаходити, залучати та розвивати своїх клієнтів. ZoomInfo надає точні дані в режимі реального часу, статистику та технології більш ніж 35 000 компаній у всьому світі. Підприємства використовують його дані та платформу для підвищення ефективності, узгодження відділів продажів і маркетингу та консолідації наборів технологій. Це визнаний лідер у сфері конфіденційності даних, який відповідає найкращим у галузі вимогам GDPR і CCPA та має численні сертифікати безпеки та конфіденційності даних. Спеціалізації: платформа GTM, стратегія GTM, аналітика продажів, розвідка розмов, маркетингова розвідка, залучення до продажів, контактні дані, дані про наміри, формування потенційних клієнтів, покращене пошук потенційних клієнтів, бізнес-інформація, ділові контакти, маркетинг на основі облікових записів (ABM), точність даних, база даних гігієни та організації даних.
IPinfo
ipinfo.io
Ми є надійним джерелом інформації про IP-адресу, щомісяця обробляємо 40 мільярдів IP-запитів геолокації API для понад 1000 компаній і понад 100 000 розробників
Roster
getroster.com
Кожен має вплив, і найкращі бренди використовують Roster, щоб використовувати його. За допомогою Roster компанії перетворюють пристрасних клієнтів на амбасадорів бренду, які підвищують обізнаність у соціальних мережах, стимулюють маркетингові ініціативи, як-от огляди, і збільшують дохід. Комплексний набір інструментів Roster допомагає компаніям: (1) залучати, залучати та винагороджувати спільноту (2) підвищувати впізнаваність бренду (3) використовувати вміст, створений користувачами (4) збільшувати дохід із усної інформації.
People Data Labs
peopledatalabs.com
У People Data Labs ми створюємо найбільше та найточніше джерело правдивих даних про людей. Ми надаємо набір даних резюме, контактів, соціальної та демографічної інформації для понад 1,5 мільярда унікальних людей, які надаються вам у потрібному вам масштабі. Зареєструйтеся, щоб отримати безкоштовний ключ API та почніть збагачувати профілі безкоштовно, кредитна картка не потрібна.
Typeform
typeform.com
Typeform — це золотий стандарт безкодових, продумано розроблених, зручних для людей форм, тестів, опитувань і асинхронних відеорішень. Створюйте особистий досвід для своїх клієнтів, створюйте ідентифікацію та лояльність бренду та прискорюйте свій розвиток. Завдяки понад 120 існуючим інтеграціям Typeform гарантує безпроблемне підключення потрібних вам даних до ваших робочих процесів і дозволяє вам спілкуватися в масштабі. З безпекою корпоративного рівня та бу
Texau
texau.com
TexAu — це набір інструментів для автоматизації розвитку, який дозволить вам генерувати нових потенційних клієнтів, швидко й без зусиль зв’язуватися з ними та покращувати знання своїх користувачів.
Clodura.AI
clodura.ai
Clodura — це платформа пошуку продажів на базі штучного інтелекту для онлайн-генерації потенційних клієнтів B2B, ефективної інформації про продажі та автоматизованих послідовностей продажів.
Collective[i]
collectivei.com
Продуктивні, освічені команди продажів працюють розумніше та виграють більше. Collective[i] — це цілісний підхід до узгодження ваших даних, людей і процесів. Ми називаємо це оптимізацією відносин з клієнтами. Уявіть собі все, починаючи від ваших даних, роботи вашої команди продажів і виконуваних дій, підвищуючи ефективність, просто працюючи з наявними інструментами продажів у вашому стеку. Для операцій з продажу та маркетингу Collective[i] забезпечує чистий, комплексний і автоматизований збір даних. За допомогою роботизованої автоматизації процесів (RPA) дії автоматично фіксуються з робочих інструментів, якими користуються відділи продажів (електронна пошта, календар тощо), очищаються для оновлення контактів, назв компаній тощо та автоматично входять у CRM за допомогою нашої запатентованої технології та масових мережі. Не втрачається жодних даних або дорогоцінного часу, експоненціально підвищуючи якість зареєстрованих даних і продуктивність організації на 20-30%. Collective[i] підтримує постійну придатність даних CRM, автоматично виправляючи застарілі контакти та цільову інформацію про потенційних клієнтів. Для управління продажами Collective[i] пропонує прозорість і інтелектуальні дані на основі AI/ML для кожної можливості. Більше ніяких тривалих оглядів конвеєрів або сюрпризів наприкінці кварталу. Менеджери можуть з упевненістю взяти на себе зобов’язання отримати прибуток, перевіряти важливі можливості в будь-який час і краще керувати та утримувати виняткових талантів, маючи повне бачення обсягу та якості своєї діяльності. Collective[i] надає менеджерам можливість отримати інформацію про покупців, створену AI/ML, на основі величезної мережі Collective[i]. Для професіоналів із продажу Collective[i] пропонує керівництво на шляху кожного покупця, підказки на основі AI/ML про те, де та на кого зосередити час, а також висвітлює членів соціальних і робочих мереж, які можуть допомогти прискорити продажі та збільшити відсоток виграшів. Технологія Collective[i] є трансформаційною та важливою частиною технологічного пакету для сучасної організації продажів.
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ — це платформа для залучення клієнтів із чатом у реальному часі, відстеженням відвідувачів веб-сайту та аналітичними можливостями, яка допомагає вам знати своїх відвідувачів, залучати їх і підтримувати клієнтів у режимі реального часу. Завантажений усіма функціями, які очікує клієнт, і багатьма іншими, включаючи відстеження відвідувачів у реальному часі, переклад чату в режимі реального часу, чат у прямому ефірі, автоматичні тригери чату, підрахунок потенційних клієнтів, аудіодзвінок, показ екрана, керування нецензурною лексикою, попередній перегляд чату, бот без коду, бот для відповідей, маршрутизація чату, внутрішній чат, мобільний додаток агента, SDK для iOS і Android, а також інтеграція з популярними каналами обміну миттєвими повідомленнями, такими як Whatsapp, Instagram, FB Messenger і Telegram. Все це на одній платформі.
Synup
synup.com
Synup трансформує онлайн-присутність брендів за допомогою трьохстороннього підходу: локальні списки, управління репутацією та управління соціальними мережами. За допомогою Synup бренди можуть надавати відповідний і надійний бізнес-контент у всіх місцях і на всіх медіа-каналах на одній цілісній інформаційній панелі. Тепер бренди можуть керувати та оптимізувати всі списки та вміст своїх бізнес-локацій, покращуючи свої онлайн-огляди, рейтинги та залученість. Synup перетворює будь-які онлайн-профілі та платформи на маркетингові канали для підвищення рентабельності інвестицій.
LeadSquared
leadsquared.com
Повне програмне забезпечення автоматизації маркетингу та CRM для бізнесу. Організуйте захоплення потенційних клієнтів, керування ними, управління продажами та аналітику на одній платформі.
Ocean.io
ocean.io
Розумніша платформа даних для пошуку потенційних клієнтів, яка надає вам у 5 разів більше високоякісних потенційних клієнтів для швидшого та ефективнішого зростання доходу. Ocean.io's надає групам продажів і маркетингу B2B електронні адреси та номери телефонів для ПРАВИЛЬНИХ людей у ПРАВИЛЬНИХ компаніях.
Gleam
gleam.io
Gleam — це маркетингова платформа для зростання, яка допомагає компаніям зосередитися на діях. Дія може бути якою завгодно: підписка на електронну пошту, лайк у Facebook, підписка на Twitter або хтось згадує вашу компанію за допомогою #хештегу.
Company Guru
company.guru
Портал Company Guru дозволяє ознайомитися з широкою базою бізнес-даних великої кількості компаній. Уважно подивіться на ринок і збережіть ресурси, використовуючи нашу обширну інформацію. Допоможіть своїй команді збільшити продажі та скоротити час, який витрачається на формування дійсних цільових списків, безкоштовно скориставшись нашим порталом.
BuiltWith
builtwith.com
BuiltWith — це інструмент для профілювання веб-сайтів, створення потенційних клієнтів, аналізу конкуренції та бізнес-аналітики, який забезпечує впровадження технологій, дані електронної комерції та аналітику використання Інтернету.
Entytle
entytle.com
Entytle допомагає промисловим OEM-виробникам підвищити лояльність, зменшити відтік і отримувати цінність за весь час від їх встановленої бази. Наша SaaS використовує AI/ML, щоб нашим користувачам було легко визначати, визначати пріоритети та керувати пропозиціями для наявних клієнтів.
Skrapp.io
skrapp.io
Skrapp.io — це інструмент пошуку електронної пошти та збагачення бізнес-даних для B2B-продажів і електронного маркетингу. Ми збираємо та створюємо загальнодоступні дані, щоб створити розширену платформу для дослідження електронної пошти, яка допомагає професіоналам запускати ефективні маркетингові та інформаційні кампанії електронною поштою та отримувати цінні дані про своїх потенційних одержувачів.
Foundry
foundryco.com
Платформа маркетингу на основі облікових записів (ABM) Foundry організовує маркетингові кампанії та кампанії з продажу на кожному етапі шляху до покупки. На одній платформі Foundry ABM поєднує рекламу на основі облікових записів, веб-персоналізацію та функції активації продажів для організації кампаній у кількох каналах. Ці інструменти кампанії та аналітика працюють на власному механізмі купівлі на основі штучного інтелекту, який оцінює зацікавленість облікового запису під час шляху до покупки. Foundry ABM може організовувати кампанії ABM, щоб підвищити обізнаність, залученість і реалізувати цільові облікові записи. Щоб дізнатися більше, https://foundryco.com/our-solutions/software/. Примітка. Багато відгуків стосуються платформи Triblio, яка тепер називається Foundry ABM.
Visitor Queue
visitorqueue.com
Visitor Queue — це програмне забезпечення для створення потенційних клієнтів і персоналізації веб-сайтів для B2B, яке має на меті надати вашій команді продажів уявлення про відвідувачів вашого веб-сайту, водночас забезпечуючи їм унікальний досвід веб-сайту. За допомогою наших послуг із створення потенційних клієнтів визначте імена, контактні дані та дані користувачів компаній, які відвідують ваш веб-сайт. Минули часи холодних дзвінків і здогадок, ми надаємо вашій команді продажів гарячі потенційні клієнти, які вже виявили інтерес до ваших продуктів і/або послуг. Оскільки 98% відвідувачів веб-сайту зникають з вашого веб-сайту безслідно, чи не час вам дізнатися, хто вони? Зробіть унікальне ставлення до відвідувачів свого веб-сайту за допомогою нашої нової функції персоналізації веб-сайту. Надайте відвідувачам власний вигляд вашого веб-сайту на основі фірмових даних, таких як географічне розташування, розмір компанії або навіть її назва. Покажіть їм відповідні тематичні дослідження, випадки використання та відгуки на основі їхніх якостей. Ми створили Visitor Queue, тому що ми на власні очі побачили чіткі області для вдосконалення серед поточного програмного забезпечення на ринку. Не вірте нам на слово, спробуйте безкоштовно сьогодні!
Leadinfo
leadinfo.com
Дізнайтеся, як Leadinfo може допомогти вам отримати більше та кращі продажі, ніж ваші конкуренти, перетворюючи анонімних відвідувачів веб-сайту на потенційних клієнтів
Wappalyzer
wappalyzer.com
Wappalyzer — це профайлер веб-технологій і провідний постачальник даних. Завдяки тисячам технологій, які відстежуються на веб-сайтах мільйонів компаній, Wappalyzer допомагає вам виявити нових потенційних клієнтів і збільшити доступний ринок.
AeroLeads
aeroleads.com
AeroLeads — це потужне програмне забезпечення для створення потенційних клієнтів на основі Інтернету, яке не лише знаходить відповідні потенційні клієнти, але й контактні дані про них. Усі дані можна зберігати у вашому обліковому записі, експортувати, а також передавати на інші сайти, такі як SalesForce, Zapier, HubSpot, Mailchimp тощо. Це потужне програмне забезпечення для пошуку потенційних клієнтів і продажів, яке працює з такими сайтами, як LinkedIn, Crunchbase, AngelList, а також ви можете завантажити власні списки.
Infynd
infynd.com
InFynd — це універсальне рішення для аналізу даних. Наш простий і зручний інструмент для пошуку потенційних клієнтів допоможе вам визначити та знайти потрібних потенційних клієнтів у вашій ринковій ніші. Ми маємо найбільшу кількість B2B-контактів, сумісних із GDPR, у Великій Британії з 95% доставляльністю. Переглядайте, підключайтеся та укладайте більше угод за допомогою точної бази даних B2B InFynd, яка містить понад 15 мільйонів SDR, сумісних із Великобританією. Наші дані допомагають командам маркетингу та продажів ефективно та результативно розширювати вихідні маркетингові ініціативи. InFynd, заснований у 2020 році, є перспективним і перспективним інструментом обробки даних, якому довіряють понад 100 клієнтів від стартапів до компаній.
Findymail
findymail.com
Findymail допомагає вам знаходити та перевіряти електронні листи B2B, щоб використовувати їх у продажах. Ми надаємо вам лише підтверджені електронні листи, які не повертаються, щоб забезпечити безпечну доставку вашої електронної пошти. Ви також можете автоматизувати роботу з експорту вручну, яку ви зараз виконуєте на популярній платформі пошуку потенційних клієнтів, такій як Linkedin Sales Navigator або Apollo, щоб ви могли більше зосереджуватися на закритті угод і менше на зборі даних.
Charm.io
info.charm.io
Charm.io допомагає SaaS, агентствам і компаніям, що надають послуги електронної комерції, виявляти та ідентифікувати кваліфіковані бренди DTC, щоб шукати їх маркетингові та продажні зусилля. Платформа Charm надає обширні дані про ці компанії та містить понад 160 фільтрів, які дають змогу користувачам визначати унікальні критерії пошуку, які відповідають цільовій аудиторії. Ці фільтри особливо корисні для агентств, які використовують їх для створення цільових списків на основі своїх конкретних потреб. Результати пошуку містять інформацію про компанію та пряму контактну інформацію для осіб, які приймають рішення, і співробітників у кожному бізнесі. Цей безпроблемний процес дозволяє легко знаходити компанії, які відповідають певним критеріям, і зв’язуватися з ключовими зацікавленими сторонами без необхідності доповнювати дослідження іншими зовнішніми джерелами чи інструментами.
SonarList
sonarlist.io
Шукайте дані та ділові електронні листи по всьому світу, необмежено перевіряючи їх за вигідною ціною.
Koncert
koncert.com
Koncert — це платформа на основі штучного інтелекту, розроблена для підвищення успіху продажів, надаючи набір інструментів для процесу продажів. Платформа включає Koncert Dialers, набір із чотирьох унікальних програм дозвону для продажу, адаптованих до потреб команди: AI Parallel Dialer, AIFlow Dialer, Agent-Assisted Dialer і Click to Call Dialer. Ці номеронабирачі допомагають інтелектуально керувати фільтрацією, підключенням і відстеженням продажів. Платформа також представляє Koncert Cadence, який є багатоканальним секвенсором продажів, що працює в різних каналах, включаючи телефон, електронну пошту, відео та соціальні мережі для різноманітного охоплення. Крім того, Koncert має Remote Salesfloor, інтелектуальну функцію, розроблену для відтворення традиційного робочого простору торгового залу в цифровому форматі. Щоб оптимізувати вихідний набір, платформа оснащена Caller ID Management, новою функцією Heat Map для керування вихідними номерами дозвону. Він також пропонує бездоганну інтеграцію з попередньо інвестованими інструментами, покращуючи його зручність використання. Крім того, аспект машинного навчання Koncert допомагає шукати потенційні клієнти, пропонуючи можливість оцінювати та визначати пріоритети потенційних клієнтів. Він також містить унікальний інструмент навчання для менеджерів, Koncert Remote Coach. Концерт зосереджений на тому, щоб допомогти користувачам прискорити успіх продажів за допомогою системи набору номерів, удосконаленої ШІ, та інших функцій, орієнтованих на продажі.
Captain Data
captaindata.co
Captain Data — це платформа для вилучення та автоматизації даних без використання коду. За допомогою Captain Data ви можете отримувати веб-дані, збагачувати їх кількома джерелами чи постачальниками даних та інтегрувати в інструменти, які ви використовуєте, як-от електронні таблиці чи CRM. Варіанти використання включають пошук потенційних клієнтів і компаній, збагачення потенційних клієнтів, автоматизацію ABM тощо. Ви можете створювати робочі процеси, об’єднуючи кілька автоматизацій і підключаючи Captain Data до ваших улюблених інструментів SaaS!
Outfunnel
outfunnel.com
Outfunnel об’єднує дані про ваші продажі та маркетинг і визначає пріоритетність потенційних клієнтів. Усі маркетингові дії (відкриття електронної пошти, відвідування веб-сайтів, заповнення форм тощо) реєструються у вашій CRM. Відділ продажів може визначити найгарячіших потенційних клієнтів і продавати розумніше. Тримайте контакти з продажу та маркетингу в режимі 24/7. Знайдіть свої найкращі можливості за допомогою Lead Scoring і Web Visitor Tracking. Працює з Pipedrive, Copper, HubSpot, Salesforce і такими популярними маркетинговими інструментами, як Mailchimp, ActiveCampaign, Facebook Lead Ads, Wix, Calendly тощо.
Sparklane
sparklane-group.com
Sparklane розблоковує Lead Generation завдяки ШІ. Sparklane допомагає вам на всьому шляху пошуку потенційних клієнтів, одночасно: - Визначаючи, відображаючи та рекомендуючи найкращі облікові записи для залучення на основі бізнес-сигналів, оцінених штучним інтелектом - Надаючи повну професійну контактну інформацію про ваших потенційних клієнтів (мобільний телефон і електронна пошта) - Залучаючи потрібний обліковий запис на у потрібний час із інтелектуальними та гіперконтекстуальними послідовностями електронних листів Чому Sparklane? - Єдине розвідувальне рішення, повністю інтегроване на ринок - Доступ до найкращого озера даних компаній і контактної інформації в Європі - Понад 3 мільйони бізнес-сигналів, отриманих і проаналізованих щороку - Швидка та інтуїтивно зрозуміла адаптація - Переваги від покриття між країнами: Франція, Великобританія, Бельгія, Німеччина, Іспанія, Голландія, Італія - 100% відповідність GDPR
VanillaSoft
vanillasoft.com
VanillaSoft, найуспішніша платформа для взаємодії з продажами, допомагає командам із розвитку продажів залучати понад 15 000 000 контактів щомісяця. Використовується автономно або в поєднанні з існуючими традиційними системами CRM, VanillaSoft дає торговим представникам змогу реагувати на нові потенційні клієнти за лічені секунди, взаємодіяти з потенційними клієнтами більш послідовно, через більше каналів і створювати більш кваліфіковані можливості для продажу. У всьому світі тисячі користувачів використовують систему продажів VanillaSoft на основі черги та інтелектуальну маршрутизацію для впровадження автоматизації каденції продажів, що призводить до значного збільшення швидкості, наполегливості, продуктивності та прибутку за повторення. VanillaSoft — приватна компанія, розташована в Плано, Техас, США. Щоб дізнатися більше, відвідайте www.vanillasoft.com. Однією з надзвичайних можливостей рішення VanillaSoft є його ефективність у кампаніях зі збору коштів. Повністю настроюване програмне забезпечення Phonathon від VanillaSoft, кероване користувачем, дає менеджерам Phonathon максимальний контроль над своїми кампаніями Phonathon. Інтелектуальна автоматизація робочого процесу гарантує послідовне застосування інституційних найкращих практик, а також оптимізує ефективність і результативність вашого фонатонного охоплення. Динамічні сценарії абонентів, сегментація даних і автоматизація управління забезпечують найефективнішу стратегію охоплення, а також покращують якість досвіду для випускників, донорів і фандрейзерів. Докладніше: https://www.vanillasoft.com/solutions/business-function/fundraising.
LeadBoxer
leadboxer.com
LeadBoxer — це платформа для формування та підрахунку потенційних клієнтів для малих і великих команд продажів B2B. LeadBoxer надає командам продажів будь-якого розміру цінну інформацію про те, що цікавить їхніх потенційних клієнтів, ще до того, як вони зв’яжуться. Програмне забезпечення автоматично створює профілі відвідувачів для відвідувачів веб-сайту, фіксує дані про їхню поведінку та взаємодію в Інтернеті, а потім призначає їм рейтинг потенційних клієнтів відповідно до параметрів, встановлених призначеним менеджером облікового запису. За допомогою LeadBoxer відділи продажів можуть відстежувати відвідувачів веб-сайту, перегляди сторінок і відео, завантаження документів, а також вимірювати джерела трафіку. Призначений продавець може встановити важливість різних властивостей потенційних клієнтів (галузь, кількість переглядів сторінок тощо), щоб вплинути на оцінку потенційних клієнтів, призначену LeadBoxer. Коли потенційний клієнт готовий до кваліфікації, LeadBoxer звітує та сповіщає відповідального продавця (або людей). Відповідний продавець може взаємодіяти зі своїм потенційним клієнтом безпосередньо через додаток LeadBoxer, де потенційних клієнтів можна переглянути, призначити або видалити в будь-який час. LeadBoxer інтегрується з CRM та іншими інструментами продажів через розширений API.
Successeve
successeve.com
Successeve — це хмарна платформа аналізу клієнтів. Наша серія продуктів надає дієві оцінки та аналітику на кожному етапі шляху клієнта, щоб полегшити зусилля команд продажів, маркетингу та успіху клієнтів. Наша мета полягає в тому, щоб допомогти компаніям збільшити їхнє зростання шляхом конверсії, утримання та розширення нових клієнтів. Продукти Successeve працюють трьома основними механізмами: централізацією даних, балами та автоматизованими діями.
MadKudu
madkudu.com
Система Revenue Automation Intelligence від MadKudu зосереджує увагу на командах доходів, прогнозуючи та встановлюючи пріоритети правильних дій для отримання прибутку. Завдяки автоматизації ключових робочих процесів, визначаючи пріоритети сигналів, що дають змогу діяти, і працюючи там, де вже є ваші команди, ви можете розблокувати свої команди з доходів, щоб повністю зосередитися на роботі та закритті конвеєра.
Toplyne
toplyne.io
Toplyne — це передбачувана платформа штучного інтелекту, розроблена для відділів продажів і маркетингу. Платформа використовує дані клієнтів для побудови прогнозних моделей, які допомагають компаніям визначати потенційних клієнтів для нових клієнтів, розширювати продажі, перехресні продажі та виявляти клієнтів із ризиком. Основні функції включають підрахунок лідерів ШІ, підрахунок MQL у реальному часі, фільтри графів ідентичності та збагачення в реальному часі. Він також надає такі функції, як автоматичне зшивання даних клієнтів і механізми запобігання відтоку. Інтеграція Toplyne Sync і CRM Copilot забезпечує безперебійну синхронізацію даних із системами CRM, забезпечуючи включення ключових осіб, які приймають економічні рішення, до бази даних CRM. Прогнозні моделі Toplyne створені для встановлення за короткий проміжок часу, що забезпечує швидший вплив на бізнес порівняно з власними прогнозними моделями. Платформа дозволяє користувачам персоналізувати взаємодію, автоматизуючи продажі та маркетингові робочі процеси. Крім прогнозування потенційних клієнтів і продажів, Toplyne також надає інформацію про моделі використання та сигнали, які стимулюють наміри клієнта, які можна ефективно використовувати в продажах і маркетингових кампаніях. Платформа знайшла застосування в різних галузях і командах, включаючи B2B SaaS, банківські та фінансові послуги, споживчий Інтернет, страхування, продажі, доходи, маркетинг, керування обліковими записами та успіх клієнтів.
Pocus
pocus.com
Pocus перетворює дані на дохід. Поєднайте всі сигнали про використання продукту та наміри, необхідні вашій команді, щоб визначити пріоритети для найкращих можливостей і швидко вжити заходів. Pocus допомагає вам будувати конвеєр на основі реальних сигналів купівлі, а не найкращих припущень вашої команди (незалежно від того, чи йдеться про створення нових логотипів чи розширення існуючих). Завдяки Pocus команди виходу на ринок у Asana, Canva, Miro та Loom заощаджують понад 10 годин на тиждень, копаючись у даних, щоб впевнено знаходити та укладати угоди.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing об’єднує всі інструменти та канали, які ви використовуєте у своєму бізнесі, щоб залучати клієнтів на кожному етапі життєвого циклу клієнта. Використовуйте дані маркетингу електронною поштою, соціальних медіа, цифрової реклами та свого веб-сайту, щоб адаптувати персоналізовані точки взаємодії з вашими контактами, щоб ваш маркетинг був ефективним, привабливим і таким, що запам’ятовувався, не витрачаючи ваш час. Ми використовуємо автоматизацію для вас, щоб ви могли зосередитися на особистих моментах, які відрізняють ваш бізнес, і гарантувати, що ви не пропустите жодного кроку з жодним із своїх клієнтів. Які речі ви можете робити з ActiveCampaign? -Автоматизуйте персоналізований досвід для всіх ваших точок взаємодії з клієнтами -Відстежуйте вподобання покупців, поведінку та багато користувацьких атрибутів протягом усього життєвого циклу клієнта для глибшої сегментації та ефективнішого охоплення -Налаштуйте надсилання на основі майже будь-якого параметра, щоб ваші повідомлення завжди були націленими на потрібну адресу. аудиторія - Використовуйте дані з усього життєвого циклу клієнта, щоб вибрати найкращий вміст, час надсилання та канал доставки для кожного клієнта - Створюйте повністю індивідуальні кампанії з мінімальними зусиллями, а потім покращуйте свою стратегію надсилання у режимі реального часу на основі поведінки клієнтів - Відтворюйте особистий досвід 1-1 для кожного клієнта, незалежно від того, наскільки великим стає ваш бізнес
Goava
goava.com
Goava's — це платформа, яка збільшує ваші продажі, відкриваючи найцінніші потенційні клієнти. Ми допомагаємо B2B-продавцям отримати індивідуальну інформацію про потенційні клієнти. Платформа Goavas підкаже вам, до якої компанії вам слід звернутися, з ким і про що говорити. Простий інтерфейс дозволяє отримати неперевершений час і несправедливо відстежувати потенційних клієнтів і клієнтів.
INNGUMA
innguma.com
INNGUMA — це модульне програмне забезпечення, яке дозволяє створювати інтелект у вашому бізнесі шляхом моніторингу конкурентного середовища.
LeadPyramid
leadpyramid.com
LEADPYRAMID Є ПОПЕРЕДНИКОМ У ПОСЛУГАХ БАЗ ДАНИХ ПРОТЯГОМ БАГАТО РОКІВ. ЦЕ БУЛО УНІВЕРСАЛЬНИМ РІШЕННЯМ ДЛЯ КОМПАНІЙ, ЯКІ ШУКАЮТЬ ЦІЛЬОВІ ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ СВОЇХ НОМЕРІВ ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТИ ТА ТЕЛЕФОНІВ Leadpyramid — це універсальне рішення для всіх вимог до баз даних. Це інструмент аналізу продажів, який допомагає організації розвивати свій бізнес далі за допомогою перевірених потенційних клієнтів. Це ідеальне рішення для компаній у пошуку потрібних клієнтів B2B для маркетингових кампаній електронною поштою та телемаркетингу. Leadpyramid має можливість надавати дані для інформаційних технологій (ІТ), охорони здоров’я, кадрів, маркетингу або будь-якого списку осіб, які приймають рішення, з будь-якої галузі. Рішення допомогло численним організаціям у закупівлі та створенні правильного індивідуального рішення для маркетингового підходу, орієнтованого на обліковий запис. LeadPyramid створює базу даних, яка перевіряється в режимі реального часу та дає змогу отримати найкращу точність доставки бази даних.
Act-On
act-on.com
Програмне забезпечення Act-On пропонує рішення, які дають змогу маркетологам залучати маркетингові цілі на кожному етапі життєвого циклу клієнта. Act-On робить дані клієнтів придатними для дії, щоб маркетологи могли мріяти про великі мрії та створювати розумні та ефективні програми автоматизації маркетингу, щоб розвивати свій бізнес і підвищувати цінність клієнта – і все це з найшвидшим часом окупності. Отримайте демонстрацію: https://act-on.com/demo/ Act-On дає змогу маркетологам: • Розвивати та розширювати свій бізнес у великих масштабах за допомогою формування попиту B2B, продажів і транзакцій B2C, а також маркетингових функцій для клієнтів. Оркеструйте та оптимізуйте весь шлях клієнта — від обізнаності до захисту прав — шляхом створення постійної індивідуальної взаємодії, яка перетворює відвідувачів на потенційних клієнтів, потенційних клієнтів — на кваліфікованих потенційних клієнтів, а кваліфікованих потенційних клієнтів — на постійних клієнтів. • Забезпечуйте винятковий досвід роботи з брендом протягом усього життєвого циклу клієнта шляхом автоматизації шляхів до покупки, персоналізації комунікацій і кампаній, а також підвищення прихильності до бренду та лояльності. Використовуйте автоматизовані можливості Act-On для залучення нових потенційних клієнтів, залучення ваших контактів і спрямування потенційних клієнтів до більш частих і вигідніших рішень про покупку. • Стимулюйте вимірне впровадження продукту та утримання клієнтів шляхом виконання комплексних програм адаптації та навчання, впровадження продукту та стратегій утримання клієнтів, а також просування нових продуктів і послуг. Від нових контактів до лояльних партнерів, ви можете використовувати Act-On, щоб залучити свою аудиторію, перетворити їх на амбасадорів бренду та змусити їх повертатися за новими. Завдяки інтерактивним і динамічним звітам і аналітиці для оцінки, демонстрації та покращення ефективності платформа Act-On розроблена, щоб забезпечувати зростання маркетингової цінності для компаній і маркетологів будь-якого розміру, форми, розташування та масштабу. Функції платформи включають: • Автоматизовані та адаптовані шляхи купівлі • Глибока інтеграція з провідними системами CRM і веб-конференцій • Відстеження залучення відвідувачів веб-сайту та звітування про наміри • Динамічний підрахунок потенційних клієнтів, сегментація та підтримка • Прослуховування соціальних медіа, пошук, публікація та адвокація • Легкий розроблені веб-форми, цільові сторінки та шаблони електронної пошти • Надсилання електронною поштою за подіями та транзакціями • Активне ціноутворення на основі контактів для виставлення рахунків за фактичне використання Ми отримуємо маркетинг. Ми розуміємо ваші виклики. І ми тут, щоб допомогти вам досягти успіху з кожним клієнтом і кожною кампанією.