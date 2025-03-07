Програмне забезпечення для глибокого навчання - Найпопулярніші застосунки - Сполучені Штати

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення для глибокого навчання відноситься до категорії програмних інструментів і фреймворків, призначених для полегшення створення, навчання та розгортання моделей глибокого навчання. Глибоке навчання — це підмножина машинного навчання, яка передбачає навчання штучних нейронних мереж із багатьма шарами (звідси термін «глибоке») для вивчення представлень даних. Програмне забезпечення для глибокого навчання зазвичай надає такі функції, як: * Проектування архітектури нейронних мереж: інструменти для проектування та налаштування архітектури глибоких нейронних мереж, включаючи визначення кількості шарів, типів шарів (наприклад, згортковий, рекурентний) і зв’язків між шарами. * Попередня обробка та доповнення даних: утиліти для підготовки та попередньої обробки вхідних даних для навчання моделей глибокого навчання, включаючи такі завдання, як нормалізація, доповнення даних і вилучення функцій. * Навчання та оптимізація моделей: алгоритми та методи навчання моделей глибокого навчання на великих наборах даних, включаючи алгоритми оптимізації, як-от стохастичний градієнтний спуск, і методи обробки надмірного оснащення, наприклад регуляризація та випадання. * Оцінка та валідація моделі: інструменти для оцінки продуктивності навчених моделей на валідації та тестових наборах даних, включаючи такі показники, як точність, точність, запам’ятовування та оцінка F1. * Розгортання та висновок: засоби для розгортання навчених моделей глибокого навчання у виробничих середовищах для висновків щодо нових даних, часто через інтеграцію з фреймворками та платформами розробки програмного забезпечення. До популярних фреймворків програмного забезпечення глибокого навчання належать TensorFlow, PyTorch, Keras і Caffe. Ці фреймворки забезпечують високорівневі абстракції та API, які полегшують розробникам і дослідникам створення та експериментування з моделями глибокого навчання без необхідності впроваджувати все з нуля.
Запит на новий застосунок
Claude
claude.ai
Claude By Antropic - це асистент AI наступного покоління, побудований антропом і навчений бути безпечним, точним та безпечним, щоб допомогти вам зробити найкращу роботу.
Otter
otter.ai
Otter-це розумний додаток для запису, який дає можливість вам запам'ятати, шукати та ділитися голосових розмовами. Otter створює розумні голосові нотатки, що поєднують аудіо, транскрипцію, ідентифікацію динаміків, вбудовані фотографії та ключові фрази. Це допомагає діловим людям, журналістам та студентам бути більш зосередженими, спільними та ефективними у зустрічах, інтерв'ю, лекціях та де б не траплялися важливі розмови.
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) є дочірньою компанією Amazon, що надає платформи хмарних обчислень та API на замовлення для людей, компаній та урядів, на основі оплати праці. Ці веб -сервіси хмарних обчислень забезпечують різноманітні основні абстрактні технічні інфраструктури та розподілені обчислювальні будівельні блоки та інструменти. Однією з таких служб є Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), яка дозволяє користувачам мати у своєму розпорядженні віртуальний кластер комп'ютерів, доступний весь час через Інтернет. Версія віртуальних комп'ютерів AWS емулює більшість атрибутів реального комп'ютера, включаючи апаратні центральні одиниці обробки (процесори) та графічні одиниці обробки (GPU) для обробки; локальна/оперативна пам’ять; зберігання жорсткого диска/SSD; вибір операційних систем; мережа; та попередньо завантажене програмне забезпечення для додатків, такі як веб-сервери, бази даних та управління відносинами з клієнтами (CRM). Технологія AWS реалізована на серверних фермах у всьому світі та підтримується дочірньою компанією Amazon. Плата заснована на комбінації використання (відомої як модель "оплатити, а також апаратні засоби, операційна система, програмне забезпечення або мережеві функції, обрані необхідними варіантами доступності, надмірності, безпеки та послуг. Абоненти можуть платити за один віртуальний комп'ютер AWS, спеціальний фізичний комп'ютер або кластери будь -якого. У рамках угоди про підписку Amazon забезпечує безпеку систем абонентів. AWS працює з багатьох глобальних географічних регіонів, включаючи 6 в Північній Америці. Аамазон ринки AWS до абонентів як спосіб більш швидко отримувати масштабну обчислювальну здатність, ніж створення фактичної ферми фізичного сервера. Всі послуги виставляються на основі використання, але кожна послуга вимірює використання різними способами. Станом на 2017 рік, AWS володіє домінуючими 34% усіх хмар (IAAS, PAAS), тоді як наступні три конкуренти Microsoft, Google та IBM мають 11%, 8%, 6% відповідно відповідно до Synergy Group.
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP), пропонована Google,-це набір хмарних обчислювальних служб, що працює на тій же інфраструктурі, яку Google використовує внутрішньо для своїх продуктів кінцевих користувачів, таких як пошук Gmail, зберігання файлів та YouTube. Поряд з набором інструментів управління, він надає ряд модульних хмарних служб, включаючи обчислення, зберігання даних, аналітику даних та машинне навчання. Реєстрація вимагає деталей кредитної картки або банківського рахунку. Хмарна платформа Google надає інфраструктуру як послугу, платформу як послугу та обчислювальні середовища без серверів. У квітні 2008 року Google оголосив App Engine, платформу для розробки та розміщення веб-додатків у центрах обробки даних, керованих Google, яка була першою службою хмарних обчислень від компанії. Послуга стала загально доступною в листопаді 2011 року. З моменту оголошення двигуна додатків Google додав на платформу кілька хмарних служб. Google Cloud Platform є частиною Google Cloud, яка включає загальнодоступну хмарну інфраструктуру Google Cloud Platform, а також G Suite, Enterprise Versions Android та Chrome OS, та інтерфейси програмування програм (API) для служб машинного навчання та картографування корпоративних програм.
Jasper
jasper.ai
Джаспер: ШІ для бізнесу від бренду створює контент скрізь, де б ви не були в Інтернеті, завжди голосом вашого бренду. Джаспер — ваш креативний помічник зі штучним інтелектом, який може вчитися та писати унікальним тоном вашого бренду. Незалежно від того, чи говорите ви сміливо, нахабно, офіційно чи тільки в Інтернеті, говоріть (u do u). Крім того, розширення для браузера Jasper Everywhere тримає Jasper поруч із вами, від вашої CMS до електронної пошти та соціальних мереж до платформи вашої компанії з Jasper API. Найважливіше те, що Jasper зберігає ваші дані в безпеці та конфіденційності завдяки вбудованим функціям безпеки, які оновлюються в міру розвитку протоколів безпеки. Створюйте вміст у 5 разів швидше за допомогою штучного інтелекту. Jasper — це найякісніший інструмент для копірайтингу штучного інтелекту з понад 3000 5-зірковими відгуками. Найкраще підходить для написання дописів у блогах, вмісту в соціальних мережах і маркетингових текстів.
OpenAI Platform
openai.com
OpenAI – це компанія з дослідження та розгортання штучного інтелекту, яка прагне забезпечити користь усього людства від штучного інтелекту загального призначення. ШІ є надзвичайно потужним інструментом, який повинен бути створений з урахуванням безпеки та потреб людини. OpenAI прагне поставити це узгодження інтересів на перше місце — перед прибутком. Щоб досягти нашої місії, ми повинні охоплювати та цінувати багато різних точок зору, голосів та досвіду, які утворюють повний спектр людства. Наші інвестиції в різноманітність, справедливість та інклюзивність тривають, реалізуються через широкий спектр ініціатив, які захищаються та підтримуються керівництвом. У OpenAI ми віримо, що штучний інтелект має потенціал, щоб допомогти людям вирішувати величезні глобальні виклики, і ми хочемо, щоб переваги ШІ були широко поширені.
Krisp
krisp.ai
Krisp — це інтелектуальна програма, призначена для підвищення ефективності та чіткості онлайн-зустрічей і дзвінків. Насамперед він використовує ШІ для шумозаглушення, ефективно усуваючи фонові шуми, голоси та відлуння під час онлайн-взаємодії. Ця функція забезпечує чітке та якісне спілкування в різних налаштуваннях, від індивідуальних розмов до командних зустрічей і кол-центрів. Окрім шумопоглинання, Krisp також пропонує стенограми зустрічей у реальному часі, що покращує доступність і допомагає вести записи. Крім того, він має можливість генерувати стислі нотатки та підсумки наради, фактично слугуючи помічником на нарадах зі штучним інтелектом. Ще одна важлива функція Krisp — функція запису зустрічей, яка автоматично записує віртуальні зустрічі в усіх комунікаційних програмах. Спеціально для середовища колл-центру Krisp надає функцію локалізації акцентів AI, яка перетворює акценти агентів у режимі реального часу відповідно до рідного акценту клієнтів для чіткішого спілкування. Він також надійно транскрибує розмови агентів і клієнтів у режимі реального часу. Сервіси програми можна інтегрувати в різні продукти за допомогою наданого SDK для розробників. Як багатофункціональний інструмент штучного інтелекту, Krisp обслуговує широке коло користувачів, включаючи окремих осіб, фрілансерів, гібридні робочі групи, групи продажів, професійні служби та кол-центри.
Deep Dream Generator
deepdreamgenerator.com
Генератор глибоких снів. Дізнайтеся, що може створити згорточна нейронна мережа шляхом надмірної обробки зображення та вдосконалення функцій.
FaceCheck.ID
facecheck.id
Знайдіть будь-кого в Інтернеті за допомогою пошукової системи розпізнавання обличчя FaceCheck.ID. Шукайте людей за фотографіями та переконайтеся, що ви розмовляєте з особою, за яку вони себе видають.
Notta
notta.ai
NOTTA - це провідний інструмент транскрипції AI та нотектор з зустрічі, який допомагає швидко переписувати та узагальнити будь -які голосові розмови на дієвий текст із підтримкою 58 мов. * Важливі новини: Airgram приєднався до Нотта! Крім переписування відео/аудіофайлів, виступи в прямому ефірі, Notta інтегрується з провідними платформами відеоконференції, включаючи Zoom, Microsoft Teams та Google Meet, для створення автоматизованих нотаток для зустрічей. Це також дозволяє користувачам переглядати, шукати, редагувати, експортувати та ділитися стенограмами з членами команди для безшовної співпраці. Notta дає вам можливість максимізувати значення кожної розмови.
DeepAI
deepai.org
Інструменти штучного інтелекту для творчих людей від природи
SpeechTexter
speechtexter.com
Конвертер мовлення в текст. Продиктуйте своїм голосом. Безкоштовна веб-програма для введення тексту голосом. Підтримується понад 70 різних мов!
FaceMRI
facemri.com
FaceMRI – дослідницька група програмного забезпечення для розпізнавання облич, що базується в США. FaceMRI — найдосконаліша пошукова система розпізнавання облич для Mac і ПК. FaceMRI має набір програмного забезпечення для розпізнавання облич, яке може класифікувати обличчя за статтю (чоловічі, жіночі, небінарні), віковою категорією, роками та расою. Створення графіків відвідуваності та аналітики. Обличчя можна отримати за допомогою + імпорту зображень + імпорту відео + веб-пошуку (FB, LinkedIn, Instagram) + імпорту папок + веб-камери та IP-камер + IOT і камер безпеки. + USB ключі та зовнішні пристрої FaceMRI використовує потужність розпізнавання обличчя, щоб розблокувати аналітичні дані із зображень і відео. Користувачі можуть завантажити програму на свій Mac або ПК і імпортувати зображення та відео. Він витягуватиме обличчя та людей із відео та зображень, користувачі можуть додавати обличчя клієнтів і створювати власні звіти. Крім того, співробітники можуть створювати демографічні діаграми на основі віку, статі та раси з відео та бачити, хто ваші клієнти. FaceMRI також має технологію пошуку людей, тому користувачі можуть створювати спеціальні звіти. Співробітники можуть відстежувати присутність на дзвінках Zoom, хто був на дзвінку компанії, а хто відсутній. Співробітники можуть підключатися до веб-камер, камер безпеки та камер Інтернету речей, щоб відстежувати, хто входить у ваш бізнес. FaceMRI створює персональні звіти з відеоканалів, щоб користувачі могли відстежувати, хто входить у ваш бізнес.
Resemble.ai
resemble.ai
Resemble AI створює власні голоси штучного інтелекту за допомогою власних моделей глибокого навчання, які створюють високоякісний аудіовміст, створений штучним інтелектом, за допомогою синтезу тексту в мовлення та синтезу мовлення. Resemble Localize, наш багатомовний інструмент локалізації, перекладає текст і може конвертувати ваш голос штучного інтелекту до 100 мовами. Resemble Fill — це наша функція генеративної заливки (аудіозапис), яка дає змогу змінювати наявне мовлення за допомогою клонованого штучного інтелекту голосу. Заливку можна використовувати для перегляду програмної аудіореклами, вставки динамічної потокової реклами (SAI), голосових помічників тощо. Нещодавно ми виграли нагороду Webby Award 2023 за «Найкраще використання голосових технологій» за внесок нашого голосового штучного інтелекту в «Щоденники Енді Ворхола», номінованого на премію Netflix. Разом із Netflix ми співпрацюємо з Byju's, The World Bank Group, Boingo, Universal Pictures, Paramount Pictures тощо.
PromptSmart
promptsmart.com
PremptsMart - це додаток Teleprompter, який слідкує за вашим голосом, що допомагає робити відео чи презентації. PremptsMart - це перший в історії додаток Teleprompter з розпізнаванням голосу - найсучаснішим інструментом публічного виступу! Запуск серпня 2014 року! Premptsmart народився з пристрасті до публічних виступів. Засновники PremptsMart тренували та наставляли студентів MBA в мистецтві публічних виступів. Зрозумівши, що багато ораторів краще підтримуватимуть інтуїтивним, керованим спікером Telepromter, ми також визнавали, що сьогоднішні мобільні пристрої можуть вирішити цю потребу. Зважаючи на це, було створено remptsmart. PremptsMart також вирішує потреби ораторів, які вважають за краще використовувати нотатки замість повністю письмових виступів. Ми розробили функцію цифрової локальної картки, щоб динаміки залишалися на точці, відстежуючи ключові повідомлення, які слід висвітлити. Кінцевим результатом є те, що Premptsmart - це найсучасніший інструмент публічного виступу для будь -якого стилю спікера!
Speechnotes
speechnotes.co
Перетворення мовлення в текст – голосовий набір і транскрипція. Робіть нотатки за допомогою голосу безкоштовно або автоматично транскрибуйте аудіо- та відеозаписи на місці. Безпечний, точний і надзвичайно швидкий.
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud, заснована в 2009 році, є світовим лідером у хмарних обчисленнях та штучному інтелекті, що надає послуги тисячам підприємств, розробників та організацій урядів у понад 200 країнах та регіонах. Займаючись успіхом своїх клієнтів, Alibaba Cloud надає надійні та безпечні можливості хмарних обчислень та обробки даних як частину своїх онлайн -рішень. У січні 2017 року Alibaba Cloud стала офіційним партнером хмарних служб Олімпіади.
Jammable
jammable.com
Створюйте обкладинки за допомогою штучного інтелекту за лічені секунди з Jammable із сотнями завантажених спільнотою голосових моделей штучного інтелекту, доступних для творчого використання вже зараз!
Jupitrr
jupitrr.com
Jupitrr AI Video Maker — це інструмент на основі штучного інтелекту, який дозволяє творцям перетворювати свої голосові записи та подкасти на персоналізовані відео. За допомогою цього інструменту користувачі можуть легко створювати приголомшливий відеовміст всього за кілька хвилин. Технологія штучного інтелекту, що лежить в основі Jupitrr AI Video Maker, автоматизує процес генерації стокових відео для відео авторів, включаючи відеоматеріали, діаграми, субтитри тощо. Інструмент може похвалитися зручним інтерфейсом, подібним до редагування документа Word, що усуває потребу в складних часових шкалах і робить редагування відео легким. Він пропонує зручний доступ одним клацанням миші до величезної бібліотеки відеозаписів, позбавляючи користувачів від клопоту пошуку потрібного відео. Jupitrr AI Video Maker підтримує кілька мов, включаючи іспанську, хінді, французьку, мандаринську та багато інших, що робить його доступним для широкого кола творців у всьому світі. Окрім стандартних відео, інструмент також надає опції для додавання субтитрів і титрів різних розмірів і стилів. Він навіть містить захоплюючі діаграми, створені штучним інтелектом, призначені для спрощення процесу включення візуальних даних у відео. Jupitrr AI Video Maker має на меті розширити можливості творців, дозволяючи їм зосередитися на своєму творчому баченні замість того, щоб витрачати надмірні зусилля на редагування відео. Завдяки своїй простоті та універсальності Jupitrr AI Video Maker є цінним інструментом для творців контенту, які прагнуть покращити процес виробництва відео.
Speechlogger
speechlogger.com
Speech Logger — це веб-програмне забезпечення для розпізнавання мовлення та перекладу голосу, яке включає автоматичну пунктуацію, автоматичне збереження, мітки часу, можливість редагування в тексті, транскрипцію аудіофайлів, параметри експорту тощо. * Speechlogger — це інструмент, розроблений для автоматичного створення субтитрів у реальному часі та перекладу виступів, зустрічей або подій із додатковими функціями, такими як автоматична пунктуація, ідентифікація мовця та аналіз настроїв. * Рецензенти високо цінують здатність Speechlogger точно транскрибувати мову навіть у шумному середовищі, його зручний дизайн і унікальні функції, такі як автоматична пунктуація, ідентифікація мовця та аналіз настроїв, які, на їхню думку, перевершують деякі платні інструменти транскрипції. * Користувачі стикалися з такими проблемами, як оголошення, що впливали на продуктивність у безкоштовній версії, періодичні помилки в перекладі, менша точність під час транскрипції менш поширених наголосів, відсутність голосових елементів керування та неправильне тлумачення в інструментах аналізу настроїв і моделювання тем.
NVIDIA Developer
developer.nvidia.com
Створюйте програми за допомогою Generative AI. Створюйте прототипи та розгортайте штучний інтелект за допомогою готових до виробництва API, які працюють будь-де.
Clarifai
clarifai.com
Clarifai — незалежна компанія зі штучного інтелекту, яка спеціалізується на комп’ютерному зорі, обробці природної мови та розпізнаванні звуку. Одна з перших платформ глибокого навчання, заснована в 2013 році, Clarifai надає платформу ШІ для неструктурованих зображень, відео, тексту та аудіоданих. Його платформа підтримує повний життєвий цикл штучного інтелекту для дослідження даних, маркування даних, навчання моделей, оцінювання та висновків щодо зображень, відео, тексту та аудіоданих. Clarifai зі штаб-квартирою у Вашингтоні використовує машинне навчання та глибокі нейронні мережі для автоматичної ідентифікації та аналізу зображень, відео, тексту та аудіо. Clarifai дозволяє користувачам впроваджувати технологію ШІ у свої продукти за допомогою API, Mobile SDK та/або локальних рішень.
Landing AI
landing.ai
Комп’ютерне бачення стало надзвичайно простим. Створіть і розгорніть свою систему комп’ютерного зору за лічені хвилини. Немає потреби в складному програмуванні чи досвіді ШІ.
V7
v7labs.com
V7 — це система обробки даних штучного інтелекту, розроблена для комп’ютерного зору та генеративних програм ШІ. Платформа надає інфраструктуру для корпоративних навчальних даних, яка включає маркування, робочі процеси, набори даних і має функцію для навчання людини в циклі. Він пропонує кілька властивостей анотацій для покращення якості даних для моделей ШІ. Завдяки таким функціям, як автоматичні анотації, анотації DICOM для медичних зображень, керування наборами даних і моделями, V7 автоматизує та оптимізує різні завдання. Інструменти анотації зображень і відео призначені для підвищення точності маркування даних. Крім того, він дає змогу створювати й автоматизувати користувальницькі конвеєри даних і має інструменти для автоматизації робочих процесів оптичного розпізнавання символів (OCR) і інтелектуальної обробки документів (IDP). V7 дозволяє користувачам доручати завдання анотацій аутсорсингу. Його можна використовувати в різних галузях промисловості, таких як сільське господарство, автомобілебудування, будівництво, енергетика, виробництво продуктів харчування та напоїв, охорона здоров’я тощо. Він пропонує функції співпраці для групових анотацій у режимі реального часу та забезпечує аналітику продуктивності етикеток і моделей. Крім того, V7 також полегшує анотації та робочі процеси навчання моделей, щоб бути більш ефективними через інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача. Завдяки вдосконаленій функції AutoAnnotate він пришвидшує швидкість і точність анотацій. Платформа інтегрується з AWS, Databricks і Voxel51, серед іншого, і підтримує низку типів даних, включаючи відео, зображення та текстові дані.
Speech to Note
speechtonote.com
Speech To Note — це інструмент розпізнавання мовлення на основі штучного інтелекту, який миттєво перетворює промовлене аудіо в текст. Наш інструмент використовує вдосконалену технологію перетворення мовлення в текст, щоб транскрибувати ваші слова у стислі резюме, які ви можете редагувати або ділитися. Відчуйте потужність нашого інструменту на основі штучного інтелекту, оскільки він миттєво перетворює ваші вимовлені слова на стисле та інформативне резюме.
Roboflow
roboflow.com
Маючи лише кілька десятків прикладів зображень, ви можете навчити працюючу сучасну модель комп’ютерного зору менш ніж за 24 години. Roboflow створює продукти програмного забезпечення як послуги, щоб спростити будівництво за допомогою комп’ютерного зору. Понад 250 000 розробників використовують Roboflow, щоб керувати даними зображень, анотувати та маркувати набори даних, застосовувати попередню обробку та доповнення, конвертувати формати файлів анотацій, навчати модель комп’ютерного бачення одним клацанням миші та розгортати моделі через API або на межі.
VXG
videoexpertsgroup.com
VXG — глобальна компанія з хмарного відеоспостереження, яка спрощує керування відео та робить системи масштабованими економічно ефективним способом. Допомога у створенні індивідуальних рішень світового класу для відеоспостереження для системних інтеграторів, компаній з безпеки, контролю доступу, штучного інтелекту, відеомоніторингу, телекомунікацій і SaaS із підключенням понад 150 000 камер. Справжня відкрита хмарна платформа розроблена для інтеграції з іншими рішеннями або створення нових сервісів, які працюють з IP-камерами. VXG — це перспективна, інноваційна технологічна платформа та двигун Cloud VMS для SaaS-компаній, який є повністю гнучким і масштабованим, економічно ефективним, дозволеним і настроюваним. Забезпечення найшвидшого та найпростішого шляху до справжнього хмарного відеоспостереження та надання повної VMS із повним вихідним кодом і всіма необхідними компонентами. Ключова цінність повністю відкритої (незалежної від продукту) платформи дозволяє клієнтам розгортати рішення у власному хмарному центрі/центрі обробки даних та інтегрувати власні системи або системи сторонніх розробників. Це призводить до незначних зусиль з боку клієнта та найшвидшого виходу на ринок. Надаючи їм повний контроль, брендинг і право власності на продукт.
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI стимулює впровадження GenAI на підприємствах. Нас підтримують Accel, Flipkart Ventures, Together Fund, Speciale Invest, Techstars та інші відомі інвестори TuneChat: наша програма для чату на основі моделей з відкритим кодом TuneStudio: наш ігровий майданчик для розробників для тонкого налаштування та розгортання LLM ChainFury: наш відкритий механізм підказок, доступний на GitHub
MobileEngine
services.tineye.com
TinEye — це компанія, що займається пошуком і розпізнаванням зображень. Ми є експертами в області комп’ютерного зору, розпізнавання образів, нейронних мереж і машинного навчання. Наша місія — зробити ваші зображення доступними для пошуку.
PixLab
pixlab.io
PixLab є провідною незалежною платформою програмного забезпечення як послуги для API машинного зору та обробки медіа. Ми допомагаємо розробникам впроваджувати інтелектуальні програми за допомогою наших веб- та офлайн-пакетів SDK. Наш набір функцій API включає, але не обмежується скануванням паспортів і ідентифікаційних карток, модерацією вмісту, розпізнаванням обличчя, оптичним розпізнаванням символів і багатьма іншими кінцевими точками API.
AssemblyAI
assemblyai.com
AssemblyAI — це компанія, що займається розробкою мовного штучного інтелекту, яка зосереджена на створенні нових найсучасніших моделей штучного інтелекту, які можуть транскрибувати та розуміти людську мову. Наші клієнти, такі як CallRail, Fireflies і Spotify, обирають AssemblyAI, щоб створювати неймовірні нові технології та продукти на основі штучного інтелекту на основі голосових даних. Моделі та фреймворки AssemblyAI включають: - AI Speech-to-Text - Аудіорозвідка, включаючи підсумовування, аналіз настроїв, виявлення тем, модерування вмісту, редагування ідентифікаційної інформації тощо - LeMUR, платформа для застосування потужних LLM до транскрибованого мовлення, де ви можете задавати складні запитання, витягувати дії та підсумки зі своєї транскрипції тощо.
Crescendo
crescendo.com
Корпорація Crescendo Systems є провідним розробником систем документації, цифрового диктування, обробки голосу, транскрипції та керування документообігом для медичних, юридичних, правоохоронних і страхових секторів.
Faceplusplus
faceplusplus.com
Face++ — це платформа, що пропонує технології комп’ютерного зору, які дозволяють вашим програмам краще читати та розуміти світ.
Face Age
getfaceage.com
Вікне вік використовує передові технології для аналізу атрибутів шкіри обличчя, зйомки деталей, таких як зморшки, пори, прищі та мішок для очей для розуміння шкіри кожного клієнта. Вік Face розроблений для легкої інтеграції в існуючі платформи електронної комерції. Face Age пропонує різні варіанти інтеграції, що робить процес налаштування гладким та ефективним. Незалежно від того, чи ви керуєте невеликим магазином бутіків або масштабним ринком, віком, який не працює, безперешкодно адаптується до ваших технічних вимог.
Syte
syte.ai
Syte — це платформа пошуку продуктів, спеціально розроблена для додатків електронної комерції. Він використовує візуальний штучний інтелект для покращення різноманітних дій електронної комерції, включаючи візуальний пошук, персоналізацію та автоматичне тегування продуктів. Сайт має на меті зв’язати покупців із продуктами, забезпечуючи візуальний пошук, який підвищує ефективність, підтримує стійкість і усуває тупикові ситуації. Він відображає візуально схожі та додаткові рекомендації щодо продуктів, щоб надихнути та звернути покупців різних типів. Він також оснащений автоматичною системою позначення продукту, яка економить час, оптимізує процеси мерчандайзингу та підвищує точність даних про продукт. Ці рішення можна адаптувати до різних реалій ринку та масштабувати для задоволення конкретних потреб різних галузей промисловості, таких як мода, домашній декор та ювелірні вироби. Він обслуговує підприємства різних розмірів, від підприємств, що розвиваються, до великих підприємств.
Muse.ai
muse.ai
Muse.ai - це платформа для пошуку відео, яка дозволяє будь -кому швидко знайти певні моменти у великих відеозаписах. Це також повна платформа для зберігання та потокове відео, яка дозволяє користувачам вбудувати найсучасніший пошук відео на будь -якому веб -сайті.
Lambda
lambdalabs.com
Lambda забезпечує обчислення для прискорення прогресу людини. Ми є командою інженерів Deep Learning, які створюють найкращу в світі хмару GPU, кластери, сервери та робочі станції. Наші продукти для енергетиків і дослідників на передньому краї людських знань. Серед замовників Intel, Microsoft, Google, Amazon Research, Tencent, Kaiser Permanente, MIT, Stanford, Harvard, Caltech, Los Alamos National Lab, Disney та Міністерство оборони.
Speechmatics
speechmatics.com
Speechmatics є провідним світовим експертом у сфері мовленнєвого інтелекту, який поєднує останні досягнення в області штучного інтелекту та машинного навчання, щоб розкрити бізнес-цінність людського мовлення. Компанії використовують Speechmatics у всьому світі, щоб точно розуміти та транскрибувати людське мовлення в текст незалежно від демографічної групи, віку, статі, акценту, діалекту чи місця розташування в режимі реального часу та на записаних носіях. Поєднуючи ці стенограми з найновішими можливостями мовлення на основі ШІ, компанії створюють продукти, які використовують резюме, теми, настрої, розділи, переклад тощо. Speechmatics щомісяця обробляє понад 300 років транскрипції по всьому світу 50 мовами. Будучи піонером машинного навчання в розпізнаванні мовлення, його нейронні мережі враховують акустику, мови, діалекти, кількох мовців, пунктуацію, використання великих літер, контекст і неявні значення. Штаб-квартира Speechmatics розташована в Кембриджі, Великобританія, а також офіс у Нью-Йорку. Speechmatics є зареєстрованою торговою маркою.
Talkatoo
talkatoo.com
Talkatoo заново винаходить диктант для медичних працівників. Незалежно від того, чи працюєте ви у ветеринарії чи медицині, Talkatoo — це програмне рішення для перетворення мови в текст. Talkatoo сумісний як з Windows, так і з Mac, працює в будь-якому полі, яке можна вводити (включаючи PIM та EHR), і дуже простий у використанні. * Talkatoo — це рішення для настільного диктування, призначене для клінічного використання, зосереджене на перетворенні мови в текст, включаючи спеціальні словники та медичні терміни. * Рецензенти високо цінують здатність Talkatoo точно перетворювати мову в текст, включаючи складні медичні терміни, а також її зручний інтерфейс, який допомагає підвищити ефективність і продуктивність створення медичних записів. * Рецензенти відзначили, що Talkatoo може працювати повільно під час обробки великої кількості інструкцій, час від часу має труднощі з розпізнаванням конкретних, менш поширених термінів, а відповідь служби підтримки клієнтів може затримуватися.
Voxpow
voxpow.com
Перетворення мовлення в текст на основі машинного навчання. Прямо на вашому веб-сайті та безкоштовно. Voxpow підтримує вашу глобальну базу користувачів, розпізнаючи понад 100 мов і варіантів.
SoundHound
soundhound.com
Як провідний інноватор розмовного інтелекту, ми пропонуємо незалежну платформу голосового штучного інтелекту, яка дозволяє компаніям у різних галузях надавати своїм клієнтам найкращий у своєму класі досвід спілкування. Побудована на основі власних технологій Speech-to-Meaning® і Deep Meaning Understanding®, вдосконалена голосова платформа SoundHound AI забезпечує виняткову швидкість і точність і дозволяє людям взаємодіяти з продуктами та послугами так само, як вони взаємодіють один з одним, говорячи природно. SoundHound довіряють компанії по всьому світу, зокрема Hyundai, Mercedes-Benz, Pandora, Qualcomm, Netflix, Snap, Square, LG, VIZIO, KIA та Stellantis.
npm
npmjs.com
npm — це менеджер пакетів для мови програмування JavaScript, який підтримується npm, Inc. npm — це менеджер пакунків за умовчанням для середовища виконання JavaScript Node.js. Він складається з клієнта командного рядка, який також називається npm, і онлайнової бази даних загальнодоступних і платних приватних пакетів, яка називається реєстром npm.
Symbl.ai
symbl.ai
Symbl.ai — це платформа для аналізу розмов, яка пропонує розробникам транскрипцію в режимі реального часу та аналітику неструктурованих даних розмов за допомогою передових моделей глибокого навчання. Інструмент надає рішення для різних галузей промисловості, таких як розвідка про доходи, заходи та вебінари, віддалена співпраця, контакт-центр і розвідка про підбір персоналу. Функції Symbl.ai підтримують спеціальні трекери, підсумовування, моделювання тем, транскрипцію, аналітику розмов, а також попередньо створений інтерфейс користувача та компоненти для голосових, аудіо та текстових даних. Завдяки технології API Symbl.ai дозволяє асинхронне розпізнавання мовлення в режимі реального часу для неструктурованих людських розмов, дозволяючи інструменту додавати інтелект за допомогою одного виклику API. Крім того, платформа забезпечує виявлення ключових слів, фраз і намірів у режимі реального часу, як менш ніж за 400 мілісекунд, так і через пакетні/асинхронні запити. Symbl.ai включає інтеграцію мовлення в текст, що забезпечує найточніший і асинхронний API розпізнавання мовлення, створений для людських розмов. Інструмент аналітики розмов генерує різні показники для покращення аналітики розмов користувачів або агентів, наприклад співвідношення розмови та прослуховування, слів за хвилину, тривалість розмови та тематичні настрої. Symbl.ai також підтримує обробку розмов і отримання інформації з різних каналів розмов, таких як відео- чи аудіофайли, телефонія та потокове передавання. Крім того, Symbl.ai надає пріоритет клієнтській підтримці, надаючи гнучкі плани без зобов’язань щодо використання та можливості масштабованого зростання.
Gladia
gladia.io
Gladia — це платформа інфраструктури знань штучного інтелекту, яка надає API-інтерфейси plug-and-play, які дозволяють користувачам отримати максимальну віддачу від своїх даних. Speech-to-Text API Alpha є їхньою останньою пропозицією, яка пропонує обробку в реальному часі та рівень помилок у словах лише 1%. Він створений на основі моделей Whisper від Open AI і здатний транскрибувати одну годину аудіо лише за 10 секунд. API доступний безкоштовно та підтримує 99 мов. Gladia очолюють Жан-Луї Кегінер, засновник і генеральний директор, і Джонатан Сото, співзасновник і технічний директор. Queguiner має ступінь магістра в галузі символічного штучного інтелекту та самостійно створив чат-бота для кураторства, класифікації та об’єднання всіх програм штучного інтелекту в одному магазині. Сото має ступінь магістра Массачусетського технологічного інституту та є автором багатьох наукових робіт. Gladia надає навчальні посібники та документацію для користувачів, а також особисту консультацію з командою. Вони прагнуть зробити свої API доступнішими та доступнішими, ніж будь-що інше на ринку, без шкоди для якості.
Deepgram
deepgram.com
Deepgram є основоположною компанією штучного інтелекту, яка прагне зрозуміти людську мову. Ми надаємо будь-якому розробнику доступ до найдосконалішої транскрипції та розуміння мовлення ШІ за допомогою лише виклику API. Наші моделі забезпечують найшвидшу та найточнішу транскрипцію разом із такими контекстними функціями, як резюмування, аналіз настроїв і визначення теми. Крім того, розробники можуть: * Обробляйте пряму трансляцію або попередньо записане аудіо * Транскрибуйте десятками мов * Навчання спеціальних моделей для унікальних випадків використання * Доступ до глибокого NLU за допомогою єдиного API * Створюйте будь-яку мову програмування за допомогою наших SDK * Розгортання локально або в керованій хмарі DG * Отримайте масштабовану інформацію GPU для навчання та висновків Deepgram є гордим партнером NVIDIA та компанії Y Combinator, і нещодавно ми завершили проект серії B вартістю 72 мільйони доларів, щоб визначити майбутнє розуміння мовлення ШІ, що зробило нас найбільш фінансованою компанією мовного ШІ на своєму етапі. Партнер NVIDIA та компанії Y Combinator.
AI Voice Detector
aivoicedetector.com
AI Voice Detector — це інструмент перевірки голосу, який допомагає виявити автентичність і відфільтрувати голоси, створені ШІ. Він пропонує користувачам душевний спокій і захист від маніпуляцій зі звуком, дезінформації, голосового шахрайства та плагіату під час усного оцінювання. * AI Voice Detector — це інструмент, призначений для розрізнення голосів, згенерованих комп’ютером, від реальних людських голосів, спеціально для бізнес-випадків використання, забезпечуючи автентичність вмісту та надійне звітування під час взаємодії з клієнтами. * Рецензенти високо оцінюють реалізацію програмного забезпечення для захисту від аудіоманіпуляцій і голосового шахрайства, простоту використання, швидку обробку та здатність легко обробляти широкий спектр форматів аудіофайлів без будь-яких проблем. * Користувачі згадували такі обмеження, як система, яка вимагає, щоб аудіофайли тривали щонайменше 8 секунд і не містили фонової музики, час від часу помилково ідентифікувала справжні голоси як фальшиві та навпаки, а також обмежені можливості інтеграції програмного забезпечення.
CrystalSound
crystalsound.ai
CrystalSound — це настільна програма, яка використовує технологію штучного інтелекту, яка допомагає усунути всі небажані шуми та відволікання під час дзвінків, записів і онлайн-зустрічей. Завдяки вдосконаленим алгоритмам і найсучаснішим функціям CrystalSound може усувати фоновий шум, луну, ефекти виття та інші голоси, гарантуючи, що ви зможете чітко та ефективно спілкуватися. CrystalSound може працювати в операційних системах Mac, Windows, Linux, щоб задовольнити потреби користувачів щодо завантаження та використання. З CrystalSound вам більше не доведеться турбуватися про проблеми сумісності з вашим додатком для спілкування. Наше рішення розроблено для бездоганної роботи з такими популярними програмами, як Teams, Zoom, Google Meet, Loom, Discord та багатьма іншими.
Dictanote
dictanote.co
Ми допомагаємо користувачам підвищити продуктивність за допомогою голосового введення! Dictanote — це сучасна програма для нотаток із вбудованою інтеграцією мовлення в текст, яка полегшує вам голосове введення нотаток понад 50 мовами. Voice In – це розширення chrome для перетворення мовлення в текст, яке дозволяє вводити текст у будь-якому текстовому полі на будь-якому веб-сайті за допомогою голосу.
SpeechWrite
speechwrite.com
SpeechWrite — це повний постачальник рішень, що спеціалізується на рішеннях для робочого процесу, цифровому диктуванні, розпізнаванні голосу та рішеннях PDF. Практична технологія SpeechWrite, складна, але проста, дозволяє покращити робоче середовище та просто працювати розумніше. Тісно співпрацюючи з виробниками комплектного обладнання та технологічними партнерами, SpeechWrite володіє широкими знаннями про останні технологічні розробки та тенденції ринку. Заснована в 2001 році, компанія SpeechWrite має понад 100 років спільного досвіду в галузі диктування та пишається своєю швидкістю виходу на ринок і післяпродажною підтримкою.
Thirdlane
thirdlane.com
Thirdlane Connect служить універсальним додатком для спілкування з клієнтами та командної співпраці, пропонуючи вашій команді набір функцій, включаючи чат, голосові та відеодзвінки, конференції, спільний доступ до екрана, спільний доступ до файлів та бездоганну інтеграцію з CRM та різними іншими бізнес-додатками. Забезпечуючи багатоканальне спілкування з клієнтами та командну співпрацю, Thirdlane Connect розроблений як для локальних, так і для віддалених співробітників, підтримує веб-браузери, пристрої iPhone, Android, а також комп’ютери Windows, Linux і Mac. Ця потужна програма повністю інтегрована з платформами Thirdlane Business Phone System або Thirdlane Multi Tenant PBX і працює на них. Ці платформи можна безпечно розгортати в різних налаштуваннях, як на місці, так і в приватних чи публічних хмарах, забезпечуючи гнучкість і безпеку вашої комунікаційної інфраструктури.
GoSpotCheck
gospotcheck.com
GoSpotCheck від FORM дає змогу виїзним командам керувати ринковою діяльністю за допомогою єдиного мобільного рішення, яке поєднує в собі динамічне керування завданнями, найкраще в галузі розпізнавання зображень, фотозвіти, зв’язок із виїзними командами та розширені звіти – все це в одній простій у використанні платформі . Направляйте команди, покращуйте виконання та стимулюйте продажі, водночас створюючи спільний погляд на поле, що допомагає лідерам швидше приймати кращі рішення. Продавайте більше за допомогою GoSpotCheck від FORM, програми для польових робіт, яка спрямовує, відстежує та покращує продуктивність у режимі реального часу.
Dataloop
dataloop.ai
Dataloop — це передова платформа розробки штучного інтелекту, яка змінює спосіб створення програм штучного інтелекту в організаціях. Платформа Dataloop ретельно розроблена, щоб задовольнити розробників, які знаходяться в центрі процесу розробки штучного інтелекту, що робить роботу з даними та моделями штучного інтелекту більш простою та інтуїтивно зрозумілою. Комплексне рішення Dataloop охоплює весь життєвий цикл розробки AI, пропонуючи інструменти та функції, які спрощують керування даними, анотації, вибір моделі та розгортання. Платформа Dataloop створена з упором на співпрацю, дозволяючи розробникам, дослідникам обробки даних та інженерам бездоганно працювати разом, руйнуючи традиційні розбіжності та сприяючи інноваціям. Основні функції включають інтуїтивно зрозумілий інтерфейс перетягування для створення конвеєрів даних, величезну бібліотеку попередньо створених елементів і моделей AI, а також надійні можливості контролю даних і анотацій. Ці функції створені, щоб дати розробникам змогу швидко створювати прототипи, ітерації та розгортати рішення ШІ, йдучи в ногу з вимогами ринку, що швидко розвиваються. Dataloop прагне просувати розробку штучного інтелекту, надаючи платформу, орієнтовану на розробника, яка вирішує складності та виклики штучного інтелекту та керування даними. Бачення Dataloop полягає в тому, щоб демократизувати розробку ШІ, дозволяючи кожній організації використовувати потужність ШІ та просувати свої інноваційні рішення.
hasty.ai
hasty.ai
Тепер Hasty є частиною CloudFactory, світового лідера в області штучного інтелекту, що прискорює життєвий цикл штучного інтелекту. Більше не потрібно жертвувати якістю заради ефективності. Дізнайтеся більше про Accelerated Annotation, новий продукт Vision AI, який поєднує найкращу в своєму класі робочу силу CloudFactory з провідною технологією маркування за допомогою штучного інтелекту, яка генерує високоякісні мічені дані в 5 разів швидше, ніж маркування вручну. Платформа Hasty надає все необхідне для переходу від необроблених зображень і відео до моделей, готових до виробництва.
NoahFace
noahface.com
NoahFace пропонує програмні рішення з можливістю конфігурації, які перетворюють iPad і смартфони на найбільш гнучку, масштабовану та надійну платформу синхронізації на землі. Швидкий, надійний і точний NoahFace пропонує такі сучасні функції, як розпізнавання обличчя, вимірювання температури та алкоголю та багато іншого.
Vue.ai
vue.ai
Vue.ai — одна з перших у світі платформ штучного інтелекту загального призначення, яка дає змогу великим підприємствам у всьому світі створювати широкий спектр програм із підтримкою штучного інтелекту для різних робочих процесів і функцій. Vue.ai забезпечує цінність, на відміну від будь-якого іншого точкового рішення, об’єднуючи зображення, відео та текстові дані з усього підприємства, декодуючи їх за допомогою свого стеку штучного інтелекту, дозволяючи інтелекту подаватись на підприємство для прийняття рішень на основі даних. Завдяки поєднанню готових до використання API, інструментів без коду та інструментів із низьким кодом Vue.ai дає змогу маркетинговим, продуктовим, бізнес-командам і технологічним командам досягти порядку величини впливу на зростання прибутку, ефективність і зниження витрат . Наразі Vue.ai розгорнуто в кількох галузях, включаючи роздрібну торгівлю, фінанси, страхування, логістику та охорону здоров’я. Vue.ai — бренд Mad Street Den, заснований Ашвіні Асоканом і Анандом Чандрасекараном.
Luxand.cloud
luxand.cloud
Advanced Facial Search and Recognition API. Luxand.Cloud стоїть на передньому краї технологій розпізнавання облич, створюючи майбутнє, де безпека плавно переплітається з інноваціями. Завдяки точності та витонченості наші передові рішення переосмислюють ландшафт перевірки особи. Підвищте свою цифрову безпеку за допомогою безперебійного контролю доступу, відкриваючи персоналізований і посилений досвід. Довіртеся Luxand.Cloud, щоб стати лідером у захисті ваших цифрових кордонів із неперевершеною надійністю. Приєднуйтесь до нас у подорожі, щоб заново визначити межі безпеки в епоху цифрових технологій. Luxand.cloud підтримує: - Розпізнавання обличчя - Розпізнавання обличчя - Перевірку обличчя - Розпізнавання емоцій - Виявлення орієнтирів обличчя - Виявлення живості - Обрізання обличчя
CloudSight
cloudsight.ai
CloudSight є світовим лідером у створенні та розпізнаванні підписів до зображень. Наша мета — надати людям і компаніям у всьому світі найкраще та найсучасніше рішення. CloudSight має дві революційні споживчі програми: CamFind, першу в світі успішну мобільну візуальну пошукову систему, яка дозволяє «Шукати у фізичному світі» та знаходити інформацію про будь-що, просто зробивши фотографію з мобільного пристрою; і TapTapSee, програма для сліпих і людей із вадами зору, яка використовує камеру мобільного пристрою та VoiceOver, щоб фотографувати об’єкти та розпізнавати їх вголос для користувача. Крім того, за допомогою CloudSight API розробники можуть використовувати ту саму технологію, яка доступна компаніям зі списку Fortune 500 і великим роздрібним торговцям. CloudSight Inc. була заснована в 2012 році і базується в Лос-Анджелесі, Каліфорнія.
Imagga
imagga.com
Imagga — це хмарна та локальна платформа API для автоматичного додавання тегів до зображень і відео, призначена для розробників, компаній і підприємств. Технологія Imagga допомагає компаніям зрозуміти свої великомасштабні та динамічні колекції зображень і відео. Наразі (станом на жовтень 2017 року) використовується понад 11 500 розробниками та понад 220 підприємствами по всьому світу та отримав численні світові нагороди та визнання, такі як «Найкращий постачальник технологій» на South Summit '15 від Його Величності Короля Іспанії, глобального чемпіона з новин і медіа у світі. Нагороди Summit Awards '16 від Організації Об'єднаних Націй та Global Innovator in Image Analytics '16 від IDC, серед інших. Піонер і глобальний новатор у сфері додавання тегів до зображень як сервісного простору – компанія використовує свій хмарний API з 2011 року, а свої флагманські технології автоматичного додавання тегів і автоматичної категоризації – з 2013 року. Окрім технології розпізнавання зображень, Imagga надає платформу хмарних API для автоматизованого розпізнавання зображень, позначення тегами та категоризації, що дозволяє розробникам і компаніям створювати програми та рішення, які розуміють зображення. За потреби цю технологію можна також поставити як локальну установку. Технологія розпізнавання зображень Imagga повністю автоматизує процес призначення ключових слів і/або доменних категорій зображенням. Рішення є горизонтально масштабованим і може обробляти будь-яке навантаження зображень, які потрібно проаналізувати та анотувати. Він може адаптуватися до потреб клієнтів за допомогою спеціального навчання та/або циклу зворотного зв’язку. Завдяки API, який дуже легко інтегрувати в хмару або локально, він може бути запущений у виробництво за кілька годин.
Altered
altered.ai
Altered — це аудіоредактор наступного покоління, який інтегрує численні технології голосового штучного інтелекту в зручну програму для створення високоякісного голосового контенту для різних галузей, зокрема для подкастерів, студій відеоігор та електронного навчання.
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