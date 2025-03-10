Програмне забезпечення для відеовідгуків споживачів - Найпопулярніші застосунки

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Програмне забезпечення для відеоопитування споживачів, яке також називають програмним забезпеченням для відеоопитувань, дає змогу організаціям фіксувати, оцінювати та поширювати відеовідповіді споживачів. Ці інструменти дозволяють компаніям брати участь у дослідженні ринку або запитувати відгуки у своїх клієнтів, щоб отримати більш глибоку та детальну інформацію порівняно з тим, що пропонують текстові відгуки. Програмне забезпечення для відеовідгуків споживачів використовується дослідниками, маркетинговими групами, рекламодавцями та менеджерами з продуктів для збору якісних і практичних даних. Ця інформація відіграє вирішальну роль у формуванні бізнес-рішень, пов’язаних зі стратегією бренду, маркетинговими кампаніями, клієнтським досвідом (CX), дизайном продукту та інноваціями в магазині.
Запит на новий застосунок
UserTesting
usertesting.com
UserTesting - платформа, що дозволяє збирати відгуки користувачів про цифрові продукти для покращення їх дизайну та функціональності.
Userfeel
userfeel.com
Userfeel – інструмент для тестування зручності, який дозволяє отримувати відгуки від користувачів про цифрові продукти без підписки.
dscout
dscout.com
Додаток dscout дозволяє компаніям збирати відгуки користувачів через відеоінтерв'ю та миттєві відповіді для поліпшення продуктів і послуг.
GetWhy
getwhy.io
GetWhy - платформа для швидкого збору споживчих інсайтів на основі відеовідповідей, що аналізує емоції та думки аудиторії.
Respondent Participant
respondent.io
Додаток для швидкого пошуку та планування дослідницьких інтерв'ю з людьми у всьому світі в режимі реального часу.
Respondent Researcher
respondent.io
Додаток для проведення досліджень та збору даних шляхом з'єднання дослідників з респондентами в режимі реального часу.
StoryPrompt
storyprompt.com
StoryPrompt - платформа для збору відео та текстових відгуків клієнтів, що дозволяє підприємствам складати взаємодію з клієнтами й підвищувати довіру.
Userlytics
userlytics.com
Userlytics - платформа для дослідження користувацького досвіду, яка дозволяє тестувати веб-сайти, мобільні додатки та прототипи з участю глобальних користувачів.
VideoAsk
videoask.com
VideoAsk - платформа для асинхронних відео-розмов, що дозволяє користувачам створювати, ділитися відео-питаннями та отримувати відповіді у різних форматах.
Vocal Video
vocalvideo.com
Vocal Video - це платформа для створення, редагування та поширення відео-відгуків, що спрощує процес збору відео для маркетингу та внутрішньої комунікації.
Indeemo
indeemo.com
Indeemo — платформа для відео-досліджень, яка дозволяє командам MR, UX та CX зрозуміти людей і переживання в повсякденному житті через контекстні дані.
Senja
senja.io
Senja - платформа для збору та обміну відгуками клієнтів у текстовому та відеоформаті, із можливістю налаштування та інтеграції.
Life Inside
lifeinside.io
Life Inside – інтерактивна відеоплатформа для бізнесу, що дозволяє збирати й ділитися відео-відгуками для підвищення залучення аудиторії.
StoryTap
storytap.com
StoryTap — це платформа для створення та поширення відео, що дозволяє брендам знімати автентичний контент від реальних споживачів та співробітників.
Forsta
forsta.com
Forsta – це платформа для управління досвідом клієнтів і працівників, що дозволяє бізнесу збирати та аналізувати зворотний зв'язок для прийняття рішень.
MemoryFox
memoryfox.io
MemoryFox - платформа для некомерційних організацій, яка допомагає збирати, організовувати та ділитися історіями від донорів, волонтерів та одержувачів.
VideoPeel
videopeel.com
VideoPeel - платформа для збору, аналізу та публікації відео-відгуків від співробітників та клієнтів для підвищення залучення і підтримки.
Voxpopme
voxpopme.com
Ми у Voxpopme вважаємо, що не варто жертвувати якістю, щоб швидко отримати потрібну інформацію за розумну ціну. Команди Insights перебувають під величезним тиском, щоб надати надійні відповіді на важливі бізнес-питання з обмеженими ресурсами. Ми можемо допомогти. Voxpopme перетворює команди аналітики шляхом збору, централізації та аналізу якісних даних. Платформа Qualitative Insights від Voxpopme поєднує швидкість Video Surveys, нашого повного інструменту відеоопитування, з глибиною живих інтерв’ю, нашим продуктом IDI та фокус-груп, а також потужністю AI Insights для швидшого аналізу в 60 разів. Більше брендів довіряють Voxpopme, щоб збагатити їхні дослідження та фундаментально змінити те, як вони створюють кращі продукти та формують далекоглядні компанії. Хочете дізнатися, як ми допомагаємо вирішити ці проблеми? Відвідайте www.voxpopme.com сьогодні.
Widewail
widewail.com
Invite Video робить генерацію відеовідгуків клієнтів легшою, ніж будь-коли для SMB to Enterprise. Використовуючи SMS і автоматизацію, ми створили процес, який є невимушеним для бізнесу та безперебійним для клієнта. Перетворіть свою CRM на постійну машину для створення відеовідгуків і дайте змогу вашій маркетинговій команді перетворити більше потенційних клієнтів на покупців за допомогою безцінного соціального відеодоказу. За допомогою текстових/SMS ми допомагаємо вам надсилати запити вашим клієнтам, де вони найбільше зацікавлені. За бажанням націлюйтеся на клієнтів, яких ви вже знаєте як дуже зацікавлених, наприклад на тих, хто нещодавно залишив п’ятизірковий відгук. Наш перехід від SMS до надсилання відео є швидким і простим. Лише кілька клацань на телефоні, не потрібно завантажувати чи змінювати пристрій.
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