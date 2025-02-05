Програмне забезпечення Brand Intelligence - Найпопулярніші застосунки - Словенія

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Маркетингові лідери використовують програмне забезпечення Unified Brand Intelligence (UBI), щоб покращити здоров’я бренду та розширити охоплення своєї маркетингової воронки. Команди бренд-маркетингу, орієнтовані на споживачів, використовують рішення UBI, щоб отримати інформацію про щоденні або періодичні настрої та сприйняття своїх споживачів або покупців. Платформи UBI систематично збирають онлайн-сигнали з різних цифрових каналів, включаючи рекламу, веб-трафік, соціальні медіа, зв’язки з громадськістю та онлайн-огляди. Завдяки комплексному аналізу ці платформи оцінюють, чи перевершує помітність бренду конкурентів, і оцінюють резонанс маркетингу бренду серед покупців. Платформи UBI пропонують індивідуальні рекомендації щодо ініціатив щодо вдосконалення бренду.
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quantilope
quantilope.com
quantilope автоматизує дослідження споживачів, щоб отримати доступ до високоякісної інформації швидко та легко. Наша Consumer Intelligence Platform пропонує вдосконалені кількісні та якісні рішення на основі ШІ для підтримки прийняття рішень на основі даних. Заснована в 2014 році компанія quantilope була визнана найкращим постачальником технологій для споживчих досліджень і одним із 50 найбільш інноваційних постачальників у світі (Greenbook GRIT Business & Innovation Report 2022). quantilope надає споживачам інформацію про впізнаваність бренду, сегментацію ринку, тестування реклами, концепції продукту та аналіз цін для понад 300 брендів, включаючи Nestle, Pepsi, Danone, Deutsche Telekom, PBS, OMD тощо. Відомості про компанію: quantilope була заснована в 2014 році, її штаб-квартира розташована в Гамбурзі, Німеччина, з додатковими офісами в Нью-Йорку, Лондоні та Вільнюсі. У всьому світі Quantilope налічує понад 250 штатних працівників. [email protected]
Zinklar
zinklar.com
Платформа SaaS, яка забезпечує результати в реальному часі та перетворює Consumer Insights на щоденне рішення для брендів у всьому світі. Він пропонує брендам продукт, який традиційно купується через агентства з дослідження ринку на основі річної передплати. Простий, легкий і за допомогою команди спеціалізованих дослідників дозволяє брендам взаємодіяти зі споживачами в будь-який час і в будь-якому місці та отримувати унікальну високоякісну інформацію про поведінку та ставлення завдяки своїй близькості до споживання.
Trensition
trendtracker.ai
Компанія Trensition розробила платформу стратегічного аналізу Trendtracker на основі ШІ, яка допомагає організаціям приймати більш обґрунтовані стратегічні рішення. Trendtracker постійно дає вам персоналізований погляд на ваше майбутнє. Trendtracker надає вам на 100% налаштоване, засноване на даних, прозоре та об’єктивне уявлення про те, які тенденції вас чекають сьогодні, завтра та післязавтра. Trendtracker використовує складний мережевий аналіз і обробку природної мови, щоб знаходити ранні сигнали змін, відстежувати розвиток тенденцій і аналізувати стратегічні дії серед сотень мільйонів онлайн-документів щомісяця. Жодна команда не зможе так ефективно просіяти шум і знайти те, що є актуальним для вас. Заощаджуйте час, зусилля та гроші на своїх стратегічних дослідженнях, першими виявляючи нові можливості та загрози.
MFour
mfour.com
MFour надає компаніям можливість легкого доступу до експертної інформації про споживачів і поведінкових даних, щоб краще зрозуміти цільову аудиторію, оптимізувати стратегії кампаній і сприяти розвитку бізнесу. Створена на основі найповнішого та надійного уніфікованого набору даних, MFour Studio є єдиною платформою для уніфікації підтверджених опитувань споживачів на основі даних додатків, веб-сайтів і трафіку в реальному часі, щоб відповіді відповідали діям. Його інтуїтивно зрозумілий і простий у навігації набір інструментів на основі штучного інтелекту, інтегрованих безпосередньо в платформу MFour Studio, дозволяє людям будь-якого рівня кваліфікації легко збирати, аналізувати та миттєво впроваджувати точні дані. MFour просуває дослідження ринку вперед, передаючи силу команди експертів з дослідження ринку в руки кожного професіонала.
Upsiide
upsiide.com
Upsiide — це платформа SaaS, створена та постійно вдосконалювана експертами зі споживачів Dig Insights. Upsiide дозволяє вдосконалювати та перевіряти ваші інноваційні ідеї ефективніше та результативніше. ... Показати більше Організації, які переносять свій інноваційний процес на платформу Upsiide, значно скорочують час виходу на ринок і значно покращують успіх на ринку. Інновації часто асоціюються з новими продуктами. Але інновації набагато ширші, охоплюючи нові продукти, нові варіанти, нові функції, нові послуги, нові заяви, нові комунікації тощо. Upsiide — це єдина платформа для тестування кожної інновації в кожній категорії. Скориставшись нашими власними експертами з дослідження споживачів та їхнім десятирічним досвідом, ми переосмислили 3 основні елементи традиційних досліджень: - Досвід респондентів: гейміфікований інтерфейс Upsiide сприяє кращому залученню респондентів і точнішим даним. - Досвід аналізу: інтуїтивно зрозуміла візуалізація даних, яка полегшує стратегічний аналіз і прийняття рішень. - Створення дослідження: створені фахівцями настроювані шаблони досліджень, що охоплюють низку інноваційних потреб. Upsiide є дуже гнучким і його можна використовувати як завгодно – як платформу для аналізу інновацій для всієї вашої організації або просто для проведення окремих досліджень. Натисніть кнопки вгорі, щоб перевірити Upsiide самостійно, без ризику, або поспілкуватися з нашою командою продажів для демонстрації!
BrandTruth
brandtruth.com
BrandTruth — це платформа управління досвідом бренду (BXM) для оптимізації психографіки та основних цінностей, одночасно надихаючи на згуртування команди. Платформа BrandTruth виявляє та оптимізує архетип бренду завдяки колективному досвіду команди десятків, сотень або навіть тисяч учасників. Запатентований алгоритм перевіреної психології забезпечує миттєві результати, які розкривають дані, основні переконання, психографіку та стратегічні ідеї для остаточної позиції на ринку, покращення взаємодії з клієнтами з покращенням утримання та залучення працівників. Ці процеси, а також додатковий досвід і А.І. інструменти покращують творче виконання та комунікацію, і все це за економну підписку.
Upwave
upwave.com
Аналітична платформа для реклами бренду Ми знаємо, що ваші короткострокові показники не підтверджують цінність ваших інвестицій у бренд. Upwave надає вам уніфіковане міжмедійне рішення для вимірювання довгострокової реклами бренду на початку послідовності. Інформаційні панелі в реальному часі, що оновлюються щодня, для цифрового, лінійного, адресного та CTV.
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® є світовим лідером у сфері продуктів Commerce Execution SaaS. Наш Commerce Execution Suite надає брендам, роздрібним торговцям, брокерам і дистриб’юторам інтелектуальні дані, необхідні для прийняття кращих рішень в Інтернеті та в магазині. Платформа Wiser підтримує різноманітні варіанти використання, від обізнаності про ринок і управління цінами до розвідки про полиці та роздрібної торгівлі. Чому Wiser є надійним постачальником роздрібної аналітики для понад 500 брендів і роздрібних торговців у всьому світі? Кращі дані. Наша місія полягає в тому, щоб створити служби, які збирають і представляють найбільш точну та актуальну інформацію з мільйонів веб-сайтів і десятків тисяч фізичних магазинів. Інтелектуальні дані Wiser майже в реальному часі пропонують багатоканальне бачення для оптимізації щоденних і погодинних доходів, маржі та маркетингових стратегій. Дізнайтеся більше на www.wiser.com і підпишіться на @wiserinc.
Locobuzz
locobuzz.com
Locobuzz — це відзначена нагородами платформа для аналітики та взаємодії в соціальних мережах, яка може бути ефективно розгорнута, щоб слухати та реагувати на онлайн-гучіння, створене брендом, і оцінювати ефективність конкретної маркетингової кампанії. Locobuzz не лише допомагає «прослуховувати» соціальні медіа, але й «взаємодіяти» з користувачами на персоналізованій основі за допомогою вбудованих функцій CRM. Потужне групування даних генерує аналітичну інформацію та надає корисні дані. Ми створюємо універсальний цифровий інтелектуальний центр для вашого бренду. Це спрощує зусилля, спрямовані на розвиток вашої цифрової стратегії та ідентифікації бренду за допомогою структурованої та потужної аналітики та візуалізації, вільної від надлишку складних соціальних даних. Ми допоможемо вам з досвідом у реальному часі, інтелектуальним лідерством і управлінням у кризових ситуаціях. Locobuzz також дозволяє компаніям використовувати потужність машинного навчання та НЛП для створення інтерактивного досвіду за допомогою багатомовних чат-ботів. Ми віримо, що потенціал розмовної комерції може підвищити продуктивність шляхом включення людського інтелекту в машину за допомогою ШІ.
ProQuo AI
proquoai.com
ProQuo AI — це платформа керування брендами на базі штучного інтелекту, де маркетологи можуть створювати стратегію свого бренду, тестувати креативні ресурси та відстежувати ефективність бренду — і все це в режимі реального часу. ProQuo щодня взаємодіє зі споживачами та вимірює, як вони справді ставляться до вашого бренду, конкурентів і категорії. Штучний інтелект ProQuo аналізує дані кожної з цих взаємодій, генеруючи налаштований план дій, який гарантує досягнення мети вашого бренду – будь то звернення некористувачів, пошук вашого пробілу чи збільшення частки ринку. Сотні брендів, зокрема Clorox, Harry’s, Expedia, Tatcha та Keurig Dr Pepper, використовують ProQuo для впевненого зростання.
Comments Analytics
commentsanalytics.com
Цінні, чіткі, вагомі та чудові відомості з відео, публікацій у соціальних мережах, неструктурованих текстових даних на сторінках продуктів, щоб допомогти вам краще зрозуміти думки, почуття, мотивацію та процеси прийняття рішень ваших клієнтів. Comments Analytics – це інструмент штучного інтелекту, який забезпечує поглиблений аналіз неструктурованих текстових даних, включаючи аналіз настроїв, категорії коментарів, розпізнавання іменованих об’єктів і вилучення ключових слів. Основні переваги служб CommentsAnalytics: 1 – Статистика клієнтів 2 - Управління репутацією бренду 3 - Розробка продукту та інновації 4 - Покращення досвіду клієнтів
BrandMentions
brandmentions.com
BrandMentions — найефективніший метод моніторингу вашого бренду в Інтернеті. Це інструмент, який шукає в усіх цифрових куточках згадки про ваш бренд або релевантне ключове слово для вашого бізнесу. Ось деякі з речей, які ви можете робити з BrandMentions: - Отримуйте сповіщення в реальному часі про будь-який бренд або тему - Отримуйте точний аналіз настроїв - Виконуйте ефективне прослуховування в Інтернеті та соціальних мережах - Плануйте звіт із білими мітками - Виявляйте маркетингові стратегії конкурентів Візуалізуйте переваги, які ви отримуєте. https://www.youtube.com/watch?v=Lof02PMrlbM
Attest
askattest.com
Attest — це платформа дослідження споживачів, яка замінює здогадки фактами. Ми дозволяємо будь-кому легко та швидко отримати доступ до цільової аудиторії та відкрити можливості за допомогою даних споживачів. Ми робимо це, об’єднуючи найкращі дослідницькі технології та людський досвід. Такі відомі бренди, як Unilever, Santander, Walgreens/Boots, Klarna, Brew Dr. Kombucha, Trustpilot, JCDecaux, покладаються на нас, щоб надавати їм інформацію, якій вони можуть довіряти. На нашій платформі самообслуговування ви можете за лічені хвилини опитати 125 мільйонів споживачів у 59 країнах; вони відповідають на ваші гострі запитання в середньому за 48 годин. Наша методологія змішаної панелі означає, що відповіді гарантовано будуть безупередженими. Для нас дуже важлива точна якість даних, тому ми тричі перевіряємо ваші дані за допомогою людей і ШІ. Ми пишаємося тим, що маємо настільки інтуїтивно зрозумілу платформу, що нею може користуватися практично кожен. Але ми розуміємо, що не всі дослідники, тому, якщо вам потрібна допомога в створенні опитування, наша команда дослідження клієнтів може порадити вас. Ми не стягуємо з вас додаткові кошти за їхній досвід. Атест створений для команд. Необмежена кількість членів команди може використовувати його, а наша модель ціноутворення проста: 1 кредит = 1 відповідь (незалежно від того, звідки надійшла ця відповідь. Використовуйте нас для великих дослідницьких проектів, запланованих на кілька місяців наперед, до термінових спеціальних запитів на дані, які з’являються останнім. Тому що коли ви завжди знаєте, як ваші цільові споживачі змінюються, діють, почуваються та купують, ви можете підтвердити кожне рішення правильний.
Suzy
suzy.com
Suzy — це наскрізна платформа аналізу споживачів, яка об’єднує кількісні, якісні та високоякісні аудиторії в єдину підключену дослідницьку хмару. Набір продуктів Suzy дозволяє проводити надійні та повторювані дослідження — ефективно та в масштабі.
StatSocial
statsocial.com
StatSocial є єдиним у галузі міжплатформним постачальником даних про соціальну аудиторію, який дає змогу глобальним агентствам і брендам зі списку Fortune 500 приймати обґрунтовані маркетингові рішення на основі даних. Платформа StatSocial Silhouette™ надає багаті багатоканальні дані про соціальну аудиторію, що дозволяє маркетологам діяти на будь-яку аудиторію кількома способами: > Зрозуміти унікальні інтереси, інтереси та вподобання будь-якої аудиторії > Проводити дослідження будь-якого споживача, конкурента, бренду чи соціальної аудиторії. > Визначте органічно вразливу аудиторію соціальних і впливових кампаній > Розгорніть дослідження вимірювання бренду на всій платформі > Визначте впливових осіб, з якими взаємодіє ваша аудиторія, і перевірте існуючі партнерства > Збагачуйте будь-який набір даних першої чи третьої сторони > Створюйте соціальні панелі для моніторингу або завантажуйте соціальні аудиторії для подальшого аналізу > Відкрийте для себе бажані медіа-канали для високоперсоналізованих програмних кампаній
BrandOps
brandops.io
Команди маркетингу використовують BrandOps, щоб отримати відповіді на вимогу на найскладніші питання маркетингу. BrandOps — це платформа маркетингової ефективності, яка показує, наскільки ефективним є ваш маркетинг у всіх цифрових каналах порівняно з конкурентами, цілями, бізнес-результатами, брендами-героями та галузевими контрольними показниками. BrandOps надає інформацію про зростання на основі тисяч сигналів із таких каналів, як сайти оглядів, платформи соціальних мереж, понад 6000 джерел новин, подкасти, пошук тощо. BrandOps знімає навантаження на дані з ваших оперативних команд. Дані збираються, зберігаються та обробляються автоматично. Компанії, що швидко розвиваються, використовують BrandOps для розвитку свого бізнесу та створення здорової маркетингової машини. https://www.brandops.io/
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — це хмарна уніфікована платформа обслуговування клієнтів на базі штучного інтелекту, яка забезпечує безперебійну взаємодію з клієнтами та агентами через 30+ цифрових, соціальних і голосових каналів, а також надає практичну та масштабовану статистику в реальному часі, усуваючи потребу в будь-якому іншому точковому рішенні. * Дозволяє клієнтам взаємодіяти з вашим брендом на бажаному каналі для стабільного досвіду бренду, що приносить задоволення клієнтам. * Надає агентам уніфіковане/360 перегляд клієнтів і рекомендує найбільш релевантні відповіді за допомогою потужності штучного інтелекту для підвищення продуктивності та досвіду агентів. * Надає значущу та дієву інформацію керівникам для стимулювання зростання та операційної досконалості * Допомагає керівникам розкрити можливості для зростання, трансформації та інновацій за допомогою статистичних даних контакт-центру в реальному часі, які масштабуються в межах підприємства.
Brandwatch Influence
brandwatch.com
Керуйте всім своїм маркетинговим впливом в одному місці. Знаходьте впливових людей, керуйте стосунками та керуйте кампаніями в одному комплексному рішенні.
Audiense
audiense.com
Усе, що вам потрібно, щоб зрозуміти аудиторію та отримати кращі маркетингові результати, результати в соціальних мережах, результати впливу, медіа-стратегії, стратегії зростання або рентабельність витрат на рекламу. Помістіть сегментацію споживачів і культурні знання в центр своєї стратегії та дайте своїм командам можливість розуміти аудиторію, як ніколи раніше. Дізнайтеся, що надихає вашу аудиторію, рухає її та впливає на неї.
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics CoreXM, який використовується понад 13 000 брендами та 75% зі списку Fortune 500, є найбільш надійною, інтелектуальною та масштабованою універсальною платформою для управління досвідом. Qualtrics CoreXM є основоположним дослідницьким інструментом для створення, запуску та аналізу опитувальних досліджень. За допомогою CoreXM ви можете об’єднати відокремлені або передані на аутсорсинг операції в цілісну наскрізну платформу для всіх ідей, які ви хочете збирати та використовувати. Завдяки можливостям і рішенням для кожного відділу CoreXM допоможе вам охопити свою аудиторію, де б вона не була, гарантуючи, що ви отримаєте інформацію швидше, ніж будь-коли раніше. Ви навіть можете створювати власні проекти або використовувати проекти, розроблені експертами Qualtrics — для бренду, аналізу клієнтів, дослідження продуктів або досвіду співробітників — щоб ви могли діяти там, де це найбільше потрібно. За допомогою Qualtrics CoreXM ви дозволяєте кожному фіксувати, аналізувати та ділитися корисною інформацією, а також використовувати її для визначення або вдосконалення існуючих продуктів, послуг і досвіду. Настав час підвищити ефективність даних вашого досвіду за допомогою найбільш гнучкого у світі рішення для сучасних досліджень і відгуків. 1) Зосередьтеся на правильних результатах. Підтримуйте кожне рішення за допомогою прогнозної інформації та рекомендацій на основі ШІ, щоб вживати правильних дій і покращувати досвід. Це включає текстову аналітику на основі штучного інтелекту для розуміння відкритого відгуку в масштабі, звітність для кожної зацікавленої сторони та багато іншого. 2) Спрощене складне дослідження. Створюйте, налаштовуйте та змінюйте будь-який дослідницький проект за лічені хвилини за допомогою інтерфейсу користувача «наведіть і клацніть», методологій, підтриманих доктором наук, і надійної бібліотеки з понад 100 типів питань і шаблонів, розроблених дослідниками. Усе готове до використання, без кодування. 3) Підвищення швидкості та гнучкості. Масштабуйте доступ до аналітичних даних у всій організації за допомогою спеціально створених рішень, робочих процесів і легкої співпраці. Додайте до цього гнучку платформу з неперевершеною інтеграцією в системи, які вже використовує ваша організація. 4) Економте час і гроші. Стандартизуйте своє дослідження на єдиній платформі, щоб побудувати комплексну систему запису для всіх даних ваших респондентів. Станьте дослідником із ШІ, який виконує за вас важку роботу, пропонуючи рекомендації щодо покращення якості опитування та сумісності. 5) Консолідація та оптимізація досліджень Завдяки одній уніфікованій системі, яка об’єднує та централізує здатність кожного слухати, розуміти та реагувати на відгуки та можливості досвіду, глибше вивчати дані, розробляти особистий досвід у масштабі та різко підвищити ефективність дослідження. 6) Зменшення ризику Qualtrics CoreXM має неперевершену безпеку корпоративного рівня, функціональність відповідності та управління, сертифіковану GDPR, HITRUST, ISO 27001 і FedRAMP. 7) Розширте свою пропускну здатність за допомогою експертів за запитом. Зробіть так, щоб ваші дані працювали на вас більше. Заручіться нашими дослідницькими службами та мережею партнерів для підтримки з розробки, аналітики, звітності та пошуку респондентів. Крім того, завдяки повністю гнучкій моделі залучення, використовуйте нас стільки чи менше, скільки вам потрібно. Основні характеристики продукту Qualtrics CoreXM - Експертні шаблони - Конструктор опитувань за допомогою перетягування - Автоматизовані рішення XM - Настроювані теми опитування - Повні інструменти для співпраці - Розширена логіка опитування - Управління квотами - Вбудована методологія, керована штучним інтелектом, і аналіз якості запитань (ExpertReview) - Аналітика та інтелект на основі AI (Stats iQ & Text iQ) - Перехресні таблиці — Доступ REST API для системної інтеграції - Розсилка СМС - Сумісність з WCAG 2.0 - Підтримка електронною поштою та чатом
Latana
latana.com
Завдяки технології машинного навчання Latana Brand Tracking допомагає брендам приймати кращі маркетингові рішення, надаючи масштабовану інформацію про управління брендом.
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch — компанія цифрового споживчого аналізу зі штаб-квартирою в Брайтоні, Англія. Brandwatch продає шість різних продуктів: Consumer Research, Audiences, Vizia, Qriously, Reviews і BuzzSumo. Brandwatch Consumer Research — це «програма самообслуговування» або програмне забезпечення як послуга, яка архівує дані соціальних медіа, щоб надати компаніям інформацію та засоби відстеження певних сегментів для аналізу присутності їхніх брендів в Інтернеті. Інструмент охоплює блоги, сайти новин, форуми, відео, огляди, зображення та соціальні мережі, включаючи Twitter, Facebook, Instagram і Reddit. Користувачі можуть шукати дані за допомогою пошуку тексту та зображень, а також використовувати діаграми, категоризацію, аналіз настроїв та інші функції для надання додаткової інформації та аналізу. Brandwatch має доступ до понад 80 мільйонів джерел.
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