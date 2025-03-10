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Чат-боти зі штучним інтелектом представляють собою значний прогрес у взаємодії людини з комп’ютером, використовуючи передові технології штучного інтелекту (ШІ), щоб залучати користувачів до розмов, які дуже нагадують взаємодію з людьми. На відміну від звичайних чат-ботів, які покладаються на попередньо визначені сценарії, чат-боти зі штучним інтелектом використовують алгоритми розуміння природної мови (NLU) і машинного навчання (ML), щоб розуміти та реагувати на введені користувачем дані динамічно та контекстно релевантно. В основі чат-ботів штучного інтелекту лежать великі мовні моделі (LLM), складні моделі машинного навчання, навчені на великих наборах даних. Ці моделі дозволяють чат-ботам створювати відповіді, які імітують шаблони та нюанси людської мови, покращуючи взаємодію з користувачем, забезпечуючи персоналізовану та відповідну контексту взаємодію. Аналізуючи величезні масиви даних, LLM дають можливість чат-ботам розуміти контекст, передбачати потреби користувачів і автономно генерувати значимі відповіді. Однією з відмінних рис чат-ботів зі штучним інтелектом є їхня здатність працювати незалежно як окремі продукти, усуваючи необхідність інтеграції в існуючі програми або веб-сайти. У той час як деякі рішення пропонують можливості інтеграції з пропрієтарними бізнес-системами, чат-боти штучного інтелекту розроблені для автономної роботи, забезпечуючи користувачам безперебійну та інтуїтивно зрозумілу розмову. Універсальність чат-ботів зі штучним інтелектом дозволяє їм виконувати широкий спектр завдань, зокрема надавати інформацію, пропонувати рекомендації та навіть генерувати контент. Крім того, ці чат-боти постійно навчаються та вдосконалюються на основі взаємодії користувачів, підвищуючи свою чуйність і функціональність з часом. Аналізуючи відгуки та поведінку користувачів, чат-боти зі штучним інтелектом адаптуються до індивідуальних уподобань і вдосконалюють свої здібності до спілкування, забезпечуючи все більш схожий на людський досвід. Чат-боти зі штучним інтелектом знаходять застосування в різних секторах, включаючи обслуговування клієнтів, створення контенту, персональну допомогу тощо. Їхній потенціал революціонізувати взаємодію користувачів із технологіями полягає в їхній здатності пропонувати інтуїтивно зрозумілі та адаптивні інтерфейси, які задовольняють індивідуальні потреби та вподобання. Щоб бути класифікованим як чат-бот зі штучним інтелектом, продукт має використовувати передові технології штучного інтелекту, такі як NLU та ML, працювати незалежно як окреме рішення, надавати персоналізовані відповіді на основі введення користувача, постійно навчатися та вдосконалюватись на основі взаємодії з користувачем, а також сприяти зворотному зв’язку користувачів для покращення продуктивність з часом. Ці критерії гарантують, що чат-боти штучного інтелекту забезпечують складні розмови, які відображають людську взаємодію, водночас пропонуючи практичну користь у різноманітних сферах.
Запит на новий застосунок
ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT — безкоштовний AI-додаток для бесід, автоматизації завдань, аналізу даних та обробки зображень, що підтримує голосове введення і має функцію пам'яті.
Google Gemini
gemini.google.com
Google Gemini - це додаток для взаємодії з AI, який допомагає в створенні текстів, генерації зображень і пошуку інформації в режимі реального часу.
Perplexity
perplexity.ai
Perplexity AI — це чат-бот на базі штучного інтелекту, який відповідає на запитання та надає інформацію з інтернету.
Claude
claude.ai
Claude – це AI асистент, що допомагає в розмовах, генерує текст, аналізує документи та підтримує різні мови для користувачів і підприємств.
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
Microsoft Copilot - це AI інструмент для підвищення продуктивності у програмному забезпеченні Microsoft 365, що допомагає створювати контент та автоматизувати завдання.
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP) пропонує набір хмарних послуг для обробки даних, зберігання, аналітики та машинного навчання для підприємств і розробників.
Intercom
intercom.com
Intercom - платформа для обслуговування клієнтів, що забезпечує автоматизацію комунікацій та підтримку через чат. Підтримує інтеграцію і управління даними клієнтів.
Jasper
jasper.ai
Jasper-це AI-інструмент для створення контенту, який дозволяє писати в голосі вашого бренду, оптимізуючи процес генерації тексту для різних платформ.
TypingMind
typingmind.com
TypingMind – це чат UI, що дозволяє використовувати AI-чат з різних моделей через API-ключ, зберігаючи приватність ваших даних.
1min.AI
1min.ai
1 хв.AI - це універсальний додаток зі штучним інтелектом, що пропонує різноманітні функції для створення контенту, редагування та взаємодії з кількома моделями AI.
Writesonic
writesonic.com
Writesonic - це інструмент для створення контенту з AI, який допомагає писати текст, генерувати зображення та забезпечувати інтеграцію з чат-ботами.
Simplified
simplified.com
Simplified - це додаток для створення, спільної роботи та публікації маркетингового контенту: дизайну, тексту, відео, публікацій у соцмережах.
AfforAI
afforai.com
Afforai - це чат-бот на базі штучного інтелекту, який шукає, узагальнює та перекладає інформацію з різних джерел для надійних досліджень.
Tidio
tidio.com
Tidio — платформа для обслуговування клієнтів, що пропонує чат, чат-ботів та підтримку AI для бізнесу різного розміру.
Team-GPT
team-gpt.com
Team-GPT - платформа для спільної роботи, що дозволяє командам використовувати AI для підвищення продуктивності і співпраці.
Relevance AI
relevanceai.com
Relevance AI - це платформа для створення та управління агентами штучного інтелекту, яка автоматизує бізнес-процеси без коду.
Anakin.ai
anakin.ai
Anakin.ai - конструктор додатків AI без коду для створення програм, що автоматизують завдання та генерують вміст, включаючи чат-боти та інтеграцію з зовнішніми сервісами.
Andi
andisearch.com
Andi - це пошукова система на основі AI, яка надає прямі відповіді та пояснення на запитання, забезпечуючи приватний доступ до інформації без реклами.
Magai
magai.co
Magai - це платформа на основі штучного інтелекту для створення, редагування та управління контентом, що спрощує робочі процеси для користувачів.
DeftGPT
deftgpt.com
DeftGPT - це додаток для оптимізації написання контенту, управління командами та спілкування з документами у різних форматах.
ODIN
getodin.ai
Odin – універсальний AI-інструмент для аналізу інформації, управління документами та співпраці, що підвищує продуктивність і забезпечує швидкий доступ до даних.
Build Chatbot
buildchatbot.ai
Додаток Build Chatbot дозволяє створювати AI чат-ботів за кілька хвилин, обробляти запити та витягувати інформацію з різних форматів файлів і медіа.
AgentGPT
agentgpt.reworkd.ai
AgentGPT - це платформа для створення та налаштування автономних агентів AI, які виконують різні завдання без втручання людини.
Cognosys
cognosys.ai
Cognosys - це веб-додаток на базі AI, що спрощує складні завдання, автоматизує робочі процеси та допомагає в управлінні даними для бізнесу.
ChatGate
chatgate.ai
ChatGate AI – платформа з ChatGPT, Gemini та Claude, що пропонує різноманітні AI інструменти та чат-ботів для різних потреб.
PocketAI
mypocketai.com
PocketAI - чат-бот на WhatsApp, що використовує штучний інтелект для допомоги в задачах, генерування тексту, доступу до інформації і створення мистецтва.
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI підтримує впровадження генеративного штучного інтелекту в підприємствах через чат-додаток, інструменти для розробників та відкритий движок запитів.
AlphaSense
alpha-sense.com
AlphaSense — це платформа для ринкової розвідки, що забезпечує доступ до даних та аналітики для прийняття бізнес-рішень.
Salebot
salebot.ai
Salebot — це конструктор чат-ботів для автоматизації взаємодії з клієнтами на кількох платформах, включаючи CRM, аналітику та інструменти для бізнесу.
younet.ai
younet.ai
Younet.ai — платформа для створення персоналізованих AI-моделей, що використовує обробку природної мови для покращення обслуговування клієнтів та аналізу даних.
Hebbia
hebbia.ai
Hebbia - це пошуковий двигун на базі ШІ, що надає точні відповіді та автоматизує аналіз документів для підвищення ефективності роботи.
SmythOS
smythos.com
SmythOS - це операційна система, що об'єднує мережі спеціалізованих AI агентів для автоматизації складних бізнес-процесів та підвищення ефективності.
Twig
twig.so
Twig - це інструмент на базі ШІ, що допомагає швидко знаходити відповіді з технічної документації, знижуючи витрати на підтримку клієнтів.
Flowtrail AI
flowtrail.ai
Flowtrail AI – це аналітичний інструмент, що дозволяє користувачам задавати запитання про дані та отримувати відповіді у формі звітів і дашбордів без знання SQL.
AiryChat
airychat.com
AiryChat - це чат-платформа з штучним інтелектом, яка допомагає користувачам отримувати підтримку у навчанні та бізнесі через спілкування з AI-помічниками.
AI4Chat
ai4chat.co
AI4Chat - додаток для генерації чатів, зображень, музики та відео з використанням AI, що сприяє співпраці та автоматизації завдань.
iSenseHUB
isensehub.ai
iSenseHUB - платформа з більш ніж 65 інструментами AI для створення контенту, дизайну та оптимізації бізнес-процесів з єдиного інтерфейсу.
Persana AI
persana.ai
Persana AI — платформа для оптимізації продажів, яка використовує штучний інтелект для виявлення потенційних клієнтів та автоматизації завдань.
Gleen AI
gleen.ai
Gleen AI - це генеративний ШІ, що оптимізує підтримку клієнтів, автоматизує робочі процеси та інтегрується з допоміжними рішеннями без коду.
Simulacrum AI
simulacrumai.com
Simulacrum AI – це платформа для розмовного ШІ, що дозволяє інтегрувати текстові та голосові можливості у будь-яке середовище для бізнесу.
Stunning
stunning.so
Stunning.so — платформа для створення вебсайтів і контенту з використанням штучного інтелекту, що спрощує процеси для бізнесу.
Jaweb
jaweb.me
Jaweb – це платформа, що пропонує чат-боти на базі AI для автоматизації підтримки клієнтів у різних галузях, покращуючи залучення та обслуговування.
Arconar
arconar.com
Arconar — це маркетплейс модулів штучного інтелекту для створення реклами, блогу, заголовків продуктів та інших корисних інструментів.
Chat Data
chat-data.com
Chat Data — платформа для створення та інтеграції AI чат-ботів на сайтах, з можливістю налаштування та навчання їх на основі користувацьких даних.
GPT-Trainer
gpt-trainer.com
GPT-Trainer — платформа для взаємодії з клієнтами, яка застосовує ШІ для автоматизації обслуговування, збору лідів та аналітики. Доступна 24/7.
ChatSpark
chatspark.io
ChatSpark - це AI-чат-боти для покращення обслуговування клієнтів на вебсайтах та в соціальних мережах, забезпечуючи підтримку 24/7 та автоматизацію процесів.
InsertChat
insertchat.com
InsertChat - це інструмент для спілкування в реальному часі, який покращує підтримку клієнтів і взаємодію на веб-сайтах з допомогою штучного інтелекту.
Voxal.ai
voxal.ai
Voxal.ai — це додаток, що вирішує проблеми чат-ботів, надаючи швидкі й доступні відповіді, сумісний з різними платформами, включаючи Shopify та Wordpress.
Swimm
swimm.io
Swimm — це інструмент управління знаннями для команд розробників, що дозволяє створювати, обмінюватися документацією та навчатися в коді.
PerfectBot
perfectbot.ai
PerfectBot — це AI-агент для Help Desk Gorgias, що автоматизує підтримку клієнтів, швидко вирішуючи їхні запити та знижуючи витрати.
Octocom
octocom.ai
Octocom — платформа ІІ для автоматизації підтримки клієнтів в електронній комерції, яка інтегрується з основними платформами для обробки запитів.
WorkHub
workhub.ai
WorkHub – це платформа для співпраці віддалених команд, що пропонує інструменти для управління проектами, комунікації і організації роботи.
Ebi.Ai
ebi.ai
EBI.AI - це платформа на базі AI для бізнесу, що пропонує рішення автоматизації обслуговування клієнтів за допомогою налаштованих чат-ботів.
Owlbot
owlbot.ai
Owlbot — це чат-бот на базі ШІ, який аналізує дані з різних джерел і представляє висновки у зрозумілому форматі для прийняття рішень.
STAN AI
stan.ai
STAN — це цифровий асистент управління нерухомістю, що використовує штучний інтелект для відповіді на повідомлення та електронні листи 24/7.
Seam AI
getseam.ai
Seam AI — це платформа для інтеграції смарт-пристроїв та технології IoT, що спрощує їх управління з єдиного інтерфейсу.
ChatMax
chatmax.ai
ChatMax — це платформа чат-ботів на базі ШІ, що використовує бізнес-дані для точного обслуговування клієнтів у безпечному середовищі.
DenserAI
denser.ai
DenserAI - хмарна платформа для підприємств, що використовує AI для автоматизації обробки запитів клієнтів та аналізу даних, забезпечуючи точні відповіді.
Dashworks
dashworks.ai
Dashworks – це платформа на базі AI для підвищення продуктивності, що забезпечує доступ до інформації, відповідає на запитання і інтегрується з Slack та іншими додатками.
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