Програмне забезпечення для чат-ботів AI - Найпопулярніші застосунки - Ватикан

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Чат-боти зі штучним інтелектом представляють собою значний прогрес у взаємодії людини з комп’ютером, використовуючи передові технології штучного інтелекту (ШІ), щоб залучати користувачів до розмов, які дуже нагадують взаємодію з людьми. На відміну від звичайних чат-ботів, які покладаються на попередньо визначені сценарії, чат-боти зі штучним інтелектом використовують алгоритми розуміння природної мови (NLU) і машинного навчання (ML), щоб розуміти та реагувати на введені користувачем дані динамічно та контекстно релевантно. В основі чат-ботів штучного інтелекту лежать великі мовні моделі (LLM), складні моделі машинного навчання, навчені на великих наборах даних. Ці моделі дозволяють чат-ботам створювати відповіді, які імітують шаблони та нюанси людської мови, покращуючи взаємодію з користувачем, забезпечуючи персоналізовану та відповідну контексту взаємодію. Аналізуючи величезні масиви даних, LLM дають можливість чат-ботам розуміти контекст, передбачати потреби користувачів і автономно генерувати значимі відповіді. Однією з відмінних рис чат-ботів зі штучним інтелектом є їхня здатність працювати незалежно як окремі продукти, усуваючи необхідність інтеграції в існуючі програми або веб-сайти. У той час як деякі рішення пропонують можливості інтеграції з пропрієтарними бізнес-системами, чат-боти штучного інтелекту розроблені для автономної роботи, забезпечуючи користувачам безперебійну та інтуїтивно зрозумілу розмову. Універсальність чат-ботів зі штучним інтелектом дозволяє їм виконувати широкий спектр завдань, зокрема надавати інформацію, пропонувати рекомендації та навіть генерувати контент. Крім того, ці чат-боти постійно навчаються та вдосконалюються на основі взаємодії користувачів, підвищуючи свою чуйність і функціональність з часом. Аналізуючи відгуки та поведінку користувачів, чат-боти зі штучним інтелектом адаптуються до індивідуальних уподобань і вдосконалюють свої здібності до спілкування, забезпечуючи все більш схожий на людський досвід. Чат-боти зі штучним інтелектом знаходять застосування в різних секторах, включаючи обслуговування клієнтів, створення контенту, персональну допомогу тощо. Їхній потенціал революціонізувати взаємодію користувачів із технологіями полягає в їхній здатності пропонувати інтуїтивно зрозумілі та адаптивні інтерфейси, які задовольняють індивідуальні потреби та вподобання. Щоб бути класифікованим як чат-бот зі штучним інтелектом, продукт має використовувати передові технології штучного інтелекту, такі як NLU та ML, працювати незалежно як окреме рішення, надавати персоналізовані відповіді на основі введення користувача, постійно навчатися та вдосконалюватись на основі взаємодії з користувачем, а також сприяти зворотному зв’язку користувачів для покращення продуктивність з часом. Ці критерії гарантують, що чат-боти штучного інтелекту забезпечують складні розмови, які відображають людську взаємодію, водночас пропонуючи практичну користь у різноманітних сферах.
Запит на новий застосунок
GPT-Trainer
gpt-trainer.com
GPT-Trainer — це платформа залучення клієнтів на базі штучного інтелекту, призначена для підвищення ефективності та персоналізації обслуговування клієнтів. Він пропонує доступність 24/7, швидку відповідь на запити та значну економію коштів за рахунок зменшення потреби в роботі представників служби підтримки клієнтів. Платформа підтримує ряд функцій, включаючи автоматизовану підтримку, збір потенційних клієнтів, планування зустрічей і розширену аналітику. GPT-Trainer користується довірою понад 25 000 компаній, і він легко інтегрується з різними CRM і каналами обміну повідомленнями.
Wali
mywali.co
Wali є провідним постачальником рішень штучного інтелекту, призначених для розширення можливостей бізнесу за допомогою оперативних даних і розуміння. Ми спеціалізуємося на використанні можливостей штучного інтелекту для стимулювання зростання бізнесу, покращення процесу прийняття рішень і сприяння інноваціям. Наша надійна платформа пропонує набір інструментів штучного інтелекту, розроблених спеціально для бізнесу, що дозволяє нашим клієнтам залишатися попереду конкурентів у сучасному швидкоплинному цифровому середовищі. Ми робимо сильний наголос на партнерстві та спільному зростанні. Наша партнерська програма розроблена, щоб допомогти іншим компаніям розширити свої пропозиції, вийти на нові ринки та надати більше цінності своїм клієнтам. Ми тісно співпрацюємо з нашими партнерами, щоб наші провідні в галузі рішення штучного інтелекту були доступними, недорогими та адаптованими до їхніх потреб.
younet.ai
younet.ai
Younet — це інноваційна платформа на базі штучного інтелекту (ШІ), яка дозволяє користувачам створювати персоналізовані моделі ШІ на основі їхніх знань про дані. Наша платформа використовує потужність обробки природної мови (NLP) для розуміння запитів користувачів і надання точних відповідей на них. Завдяки додаткам, які охоплюють обслуговування клієнтів, маркетинг, науку, продажі, аналітику та залучення клієнтів, Younet є універсальним інструментом для компаній, які прагнуть отримати розуміння поведінки клієнтів і забезпечити персоналізований досвід. Його також можна використовувати для особистого користування для вирішення інтелектуальних завдань. Відчуйте майбутнє ШІ разом з Younet.
SmythOS
smythos.com
SmythOS революціонізує спосіб використання ШІ на підприємствах. Наша революційна операційна система штучного інтелекту, перша у своєму роді, об’єднує мережі спеціалізованих агентів штучного інтелекту, дозволяючи їм працювати разом у ідеальній гармонії. На відміну від монолітного штучного інтелекту, цей скоординований підхід дозволяє створювати складніші рішення, що адаптуються, забезпечуючи надпродуктивність і дозволяючи підприємствам досягати безпрецедентної ефективності та інновацій у конкурентному середовищі. Скоординований ШІ є ядром SmythOS. Він перетворює ізольовані інструменти штучного інтелекту в цілісну мережу, автоматизуючи складні робочі процеси в усіх сферах бізнесу. Ця синергія покращує результати, роблячи штучний інтелект не просто інструментом, а стратегічним партнером. З SmythOS ми робимо це майбутнє легким, доступним і потужним, оснащуючи підприємства інструментами, необхідними для процвітання в конкурентному світі. Ласкаво просимо до всесвіту інтелекту. Ласкаво просимо до SmythOS, компанії INK Content, Inc.
WorkHub
workhub.ai
WorkHub-це платформа успіху команди, що працює на AI, яка пропонує інструменти співпраці для віддалених команд для забезпечення гібридної роботи, підвищення залучення, продуктивності праці та моралі працівників. Платформа призначена для задоволення всіх потреб зв’язку, співпраці та святкування з однією платформою. Він пропонує доступні конференції, квитки, визнання та нагороди за 1/5 ціни інших платформ. Він також забезпечує універсальне підключення для внутрішніх та зовнішніх членів команди з безпроблемними аудіо/відеоконференціями та повідомленнями обміну повідомленнями. Крім того, у ньому є система квитків для керуючих командними завданнями та запитами клієнтів з одного місця, з спільною інтеграцією поштової скриньки для пропонування безшовного досвіду клієнтів. WorkHub - це доступне рішення для команд, які прагнуть підвищити ефективність та зв’язок на гібридному робочому місці.
Octocom
octocom.ai
Octocom — це платформа підтримки клієнтів зі штучним інтелектом для магазинів електронної комерції, яка автоматизує підтримку клієнтів для рутинних завдань і звільняє вашу команду від обробки лише виняткових випадків. Інтеграція одним клацанням миші з основними платформами електронної комерції та довідковими службами, передпродажна та післяпродажна підтримка штучного інтелекту та відзначена нагородами цілодобова цілодобова 7/365 підтримка клієнтів, яка допомагає брендам будь-якого розміру налаштувати та інтегрувати наш штучний інтелект – усе це без перебільшених витрат.
DenserAI
denser.ai
Denser — новаторська хмарна програма, створена для корпоративних клієнтів, яка дає їм змогу використовувати можливості genAI зі своїми корпоративними даними. Denser дозволяє користувачам задавати вичерпні розмовні запити та отримувати точні відповіді зі свого набору даних.
Zoi
askzoi.ai
Zoi — це розмовна платформа ШІ на базі технології ChatGPT, спеціально розроблена для перетворення відвідувачів веб-сайту на потенційних клієнтів. Аналізуючи наявний вміст веб-сайту, брошури та інші документи, Zoi може надавати індивідуальні відповіді на запити відвідувачів, залучаючи потенційних клієнтів у процесі. Що робить Zoi унікальним, так це його здатність збирати демографічні дані відвідувачів/потенційних клієнтів і дані про наміри, що дає змогу адаптувати розмови відповідно до особистості відвідувача та фіксувати зустрічі/демо.
Voxal.ai
voxal.ai
Voxal.ai був створений як рішення всіх існуючих проблем, з якими бізнес стикається з чат-ботами. Він надає відповіді на основі тексту, є швидким, доступним і сумісним з будь-яким веб-сайтом або галуззю, включаючи Shopify, Wordpress. За допомогою Voxal.ai ви можете без особливих зусиль сприяти зростанню та покращувати залученість клієнтів, покращувати брендинг і максимізувати конверсії.
Salebot
salebot.ai
Salebot — це конструктор чат-ботів для автоматизації взаємодії з клієнтами на кількох платформах, включаючи CRM, аналітику та інструменти для бізнесу.
InsertChat
insertchat.com
InsertChat — це вдосконалений віджет чату на основі штучного інтелекту, розроблений для покращення взаємодії користувачів і оптимізації підтримки клієнтів на вашому веб-сайті. Завдяки плавній інтеграції з вашим існуючим сайтом InsertChat забезпечує динамічний та інтерактивний спосіб зв’язку з відвідувачами, пропонуючи допомогу в реальному часі та персоналізовану взаємодію. * Відповіді на основі штучного інтелекту: використовує вдосконалений штучний інтелект для надання точних і своєчасних відповідей на запити користувачів, забезпечуючи високий рівень залучення та задоволення. * Повна інтеграція: легко інтегрується з різними платформами та технологіями веб-сайтів, що робить впровадження простим і безпроблемним. * Настроюваний віджет: дозволяє налаштувати зовнішній вигляд і поведінку віджета чату відповідно до бренду та стилю вашого веб-сайту. * Доступність 24/7: забезпечує цілодобову підтримку, гарантуючи, що ваші користувачі можуть отримати допомогу в будь-який момент, не вимагаючи втручання людини. * Багатомовна підтримка: пропонує підтримку кількома мовами, що робить її доступною для глобальної аудиторії та покращує взаємодію з неангломовними користувачами. * Аналітика та статистика: відстежує взаємодії користувачів і надає детальну аналітику, щоб допомогти вам зрозуміти поведінку користувачів і покращити стратегії підтримки.
ChatMax
chatmax.ai
ChatMax — це вдосконалена платформа чат-ботів зі штучним інтелектом, розроблена для використання ваших унікальних бізнес-даних для надання високоточних і ефективних рішень для обслуговування клієнтів. Завдяки запатентованим моделям великої мови ChatMax пропонує безпечне середовище, націлене на конфіденційність, яке бездоганно інтегрується з потребами вашого підприємства.
PerfectBot
perfectbot.ai
PerfectBot — це передовий агент штучного інтелекту, розроблений для бездоганної інтеграції зі службою підтримки Gorgias. Він забезпечує автоматичну підтримку розмови, схожу на людину, для миттєвого вирішення запитів клієнтів, значно скорочуючи час відповіді та операційні витрати. Основні характеристики: * Миттєві рішення AI: PerfectBot працює в додатку Gorgias, щоб надавати миттєві відповіді на запити клієнтів. * Навчання з кількох джерел: штучний інтелект вивчає ваш довідковий центр, попередні заявки клієнтів, деталі продукту Shopify, політику та вміст блогу. * Високий рівень автоматизації: автоматизуйте понад 60% запитів клієнтів, дозволяючи людям-агентам зосереджуватися на складніших питаннях. * Розумні сценарії передачі: PerfectBot може передавати складні проблеми агентам-людям, забезпечуючи безперебійну підтримку клієнтів. * Налаштування: ви можете персоналізувати ім’я бота, аватар, привітання та сценарії передачі відповідно до вашого бренду. * Вбудований віджет Gorgias: змінюйте відповіді штучного інтелекту, навчайте агента та налаштовуйте передачі безпосередньо в додатку Gorgias.
PocketAI
mypocketai.com
PocketAI - чат-бот на WhatsApp, що використовує штучний інтелект для допомоги в задачах, генерування тексту, доступу до інформації і створення мистецтва.
Simulacrum AI
simulacrumai.com
Simulacrum AI — це текстова, голосова та відеорозмовна AI-платформа на рівні людини. Ми допомагаємо компаніям інтегрувати можливості голосової та текстової розмови в будь-яке середовище. Завдяки єдиній інтеграції він створює багатоканальні інтелектуальні розмови, адаптовані до галузевих потоків і поведінки користувачів.
ChatSpark
chatspark.io
ChatSpark пропонує чат-боти на базі штучного інтелекту, призначені для покращення обслуговування клієнтів і взаємодії з ними. Ці чат-боти працюють у кількох каналах, включаючи веб-сайти, соціальні мережі та програми обміну повідомленнями, надаючи підтримку 24/7. Основні функції включають автоматизоване обслуговування клієнтів, допомогу в продажах, планування зустрічей та інтеграцію з такими платформами, як Square Booking і Calendly. Чат-боти ChatSpark є настроюваними, багатомовними та здатними обробляти великі обсяги запитів, що робить їх придатними для компаній будь-якого розміру. Послуга спрямована на зниження витрат, підвищення ефективності та надання персоналізованого досвіду клієнтам.
Stunning
stunning.so
Stunning.so – це інноваційна платформа, призначена для спрощення процесу створення веб-сайтів і генерації контенту. Використовуючи штучний інтелект, він пропонує користувачам легкий спосіб створювати індивідуальні веб-сайти та створювати цікавий контент для соціальних мереж за допомогою простого інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу. Цей інструмент ідеально підходить для компаній, які шукають ефективні рішення для швидкого та легкого створення сильної присутності в Інтернеті. Ідеально підходить для підприємців і малого бізнесу, Stunning.so акцентує увагу на зручних технологіях для вдосконалення стратегій цифрового маркетингу.
KaraboAI
karabo.ai
Створюйте власних AI Chatbots з вашими власними даними, які не тільки відповідають на запити користувачів, але й виконують дії.
Seam AI
getseam.ai
Seam AI — це передова платформа, яка спеціалізується на бездоганній інтеграції розумних пристроїв і технології IoT (Інтернет речей). Розроблений для покращення зв’язку та оптимізації операцій, GetSeam надає інструменти та послуги, які полегшують компаніям і окремим особам керування різноманітними інтелектуальними пристроями та керування ними за допомогою єдиного уніфікованого інтерфейсу. Зосереджуючись на сумісності, безпеці та простоті використання, GetSeam прагне спростити складність сучасних розумних технологій, зробивши їх доступнішими та ефективнішими для користувачів.
STAN AI
stan.ai
STAN — перший помічник менеджера цифрової власності. Він використовує штучний інтелект, щоб відповідати на текстові та електронні листи для менеджерів нерухомості 24/7. STAN був запущений у 2019 році двома колишніми менеджерами з управління нерухомістю, які провели в галузі більше 20 років і працювали в найбільшій керуючій компанії Північної Америки. STAN — це платформа, відзначена нагородами, яку визнали Роджерс, FedEx, National Research Counsel, коледж Джорджа Брауна, StartUp Canada, Waterloo Accelerator Centre тощо!
AI4Chat
ai4chat.co
AI4Chat - додаток для генерації чатів, зображень, музики та відео з використанням AI, що сприяє співпраці та автоматизації завдань.
AgentGPT
agentgpt.reworkd.ai
AgentGPT - це платформа для створення та налаштування автономних агентів AI, які виконують різні завдання без втручання людини.
AiryChat
airychat.com
AiryChat - це чат-платформа з штучним інтелектом, яка допомагає користувачам отримувати підтримку у навчанні та бізнесі через спілкування з AI-помічниками.
Anakin.ai
anakin.ai
Anakin.ai - конструктор додатків AI без коду для створення програм, що автоматизують завдання та генерують вміст, включаючи чат-боти та інтеграцію з зовнішніми сервісами.
Arconar
arconar.com
Arconar — це ринок модулів штучного інтелекту, який дозволяє нам отримувати точні результати контенту за допомогою різних модулів на основі моделей штучного інтелекту. Ринок включає в себе модулі, адаптовані до потреб користувачів, такі як створення реклами Google, створення реклами в Instagram, написання дописів у блогах і створення назв продуктів для сайтів електронної комерції, серед багатьох інших інструментів.
ChatGate
chatgate.ai
Chatgate AI-це все-в-одна платформа з Chatgpt, Gemini та Claude, а також навігатором для тисяч продуктів AI. * AI Store: Найбільша точка продажу Chatgate AI - це магазин AI, де ви можете знайти тисячі інструментів та платформ AI, які слід спробувати, які охоплюють усі типи генеративних ШІ. Хоча було б зручно, якби ви могли сегментувати ці інструменти, щоб знайти те, що ви шукаєте швидше, ви не можете сперечатися з широким різноманітним вибором, що пропонується. * GPT: Chatgate AI також забезпечує доступ до чатів, пристосованих до конкретних потреб, таких як консультант з коду, мотиваційний помічник тощо. Ці інструменти по суті такі ж, як Чатгпт, але з свіжою роботою з фарбою, щоб зробити їх трохи більш пристосованими до конкретних потреб. Незважаючи на те, що ці різні програми зараз не надто відрізняються, існує великий потенціал для вдосконалення в міру просування технологій. * AI CHATBOTS: Chatgate AI також має власні вбудовані можливості AI, що дозволяє використовувати його асортимент чатів, щоб задавати питання, розширити ідею або навіть генерувати повний вміст, як ми зробили в нашому прикладі вище.
Jaweb
jaweb.me
Jaweb.me — це веб-сайт, який надає послуги чат-ботів на базі штучного інтелекту для різних галузей, включаючи обслуговування клієнтів, електронну комерцію, банківську справу, освіту тощо. Jaweb пропонує чат-бот-платформу на базі штучного інтелекту для автоматизації та покращення підтримки клієнтів. Чат-боти призначені для обробки до 80% запитів і проблем клієнтів, скорочуючи час вирішення. Платформа стверджує, що підвищує показники конверсії продажів і підвищує залучення клієнтів завдяки інтелектуальним персоналізованим взаємодіям.
Flowtrail AI
flowtrail.ai
Flowtrail AI – це аналітичний інструмент, що дозволяє користувачам задавати запитання про дані та отримувати відповіді у формі звітів і дашбордів без знання SQL.
Chat Data
chat-data.com
Chat Data — це універсальна платформа, розроблена для створення та інтеграції чат-ботів AI на веб-сайти. Цих настроюваних чат-ботів можна навчити, використовуючи дані, надані користувачем, які можуть бути або документами, або посиланнями на відповідний вміст веб-сайту. Чат-боти призначені для відповідей на запитання, пов’язані з контентом, який вони викладають, допомагаючи таким чином надавати підтримку клієнтів 24/7. На додаток до створення загальних чат-ботів, Chat Data пропонує спеціалізовані моделі для створення медичних чат-ботів. Ці моделі медичного чату також можна використовувати для розробки чат-ботів із певними мовними та особистісними характеристиками. Користувачам надається вибір між GPT-3.5 Turbo та GPT-4 для моделі чат-бота. Платформа підтримує кілька мов, що забезпечує зручність використання для глобальної аудиторії. Дані чату надають користувачам можливість ділитися своїми творіннями чат-бота з іншими. Він також наголошує на конфіденційності даних, гарантуючи, що історії розмов не зберігаються на серверах, а зберігаються в браузері користувача. Платформа дозволяє користувачам персоналізувати процес навчання чат-бота та інтегрувати віджет чат-бота безпосередньо з кінцевою точкою спеціальної моделі. Інтерфейс може бути налаштований відповідно до індивідуальності бренду користувача та може навчати чат-бота за допомогою різних типів форматів даних. Також доступні розширені функції, такі як інтеграція посилань на поширені запитання, налаштування зовнішнього вигляду чат-бота, інтеграція інструментів сторонніх розробників і впровадження обмеження швидкості для публічних чат-ботів. Аналітичні інструменти включені в платформу, що дозволяє користувачам отримувати інформацію з розмов чат-ботів, розуміти географію бази користувачів і збирати потенційних клієнтів для майбутніх взаємодій. Використання моделей медичних чатів також відповідає вимогам HIPAA, використовуючи стандартні для промисловості методи шифрування даних. Загалом, дані чату розроблені, щоб надати користувачам широкий контроль над створеними ними чат-ботами, від процесу навчання та зовнішнього вигляду до кінцевого використання й аналітики. зворотній зв'язок.
sitenote
sitenote.ai
sitenote — це CMS (система керування вмістом) для сповіщень веб-сайтів, модальних засобів і чат-ботів на основі ШІ. Це допомагає маркетологам запускати кампанії для підвищення коефіцієнтів конверсії веб-сайту, не вимагаючи жодних технічних знань.
Owlbot
owlbot.ai
Owlbot — це чат-бот на основі ШІ, який об’єднує та інтерпретує дані з різних джерел. Він спрощує аналіз даних і надає статистичні дані в зручному для користувача форматі, дозволяючи вам приймати обґрунтовані рішення.
Droxy
droxy.ai
Перетворіть будь-який вміст на захоплюючого чат-бота зі штучним інтелектом за допомогою Droxy. Ідеально підходить для покращення обміну знаннями в освіті, бізнесі тощо. Droxy дозволяє вам створювати агентів зі штучним інтелектом, орієнтованих на клієнтів, які знають усе про ваш бізнес і можуть спілкуватися з клієнтами голосом вашого бренду. Ці агенти можуть обробляти широкий спектр запитів клієнтів через різні канали, кваліфікувати потенційних клієнтів, призначати зустрічі та відповідати на складні запитання клієнтів щодо ваших продуктів і послуг. Їх легко створювати, керувати, контролювати та масштабувати – ви можете підготувати агента за лічені хвилини!
Claude
claude.ai
Claude – це AI асистент, що допомагає в розмовах, генерує текст, аналізує документи та підтримує різні мови для користувачів і підприємств.
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP) пропонує набір хмарних послуг для обробки даних, зберігання, аналітики та машинного навчання для підприємств і розробників.
Intercom
intercom.com
Intercom - платформа для обслуговування клієнтів, що забезпечує автоматизацію комунікацій та підтримку через чат. Підтримує інтеграцію і управління даними клієнтів.
Jasper
jasper.ai
Jasper-це AI-інструмент для створення контенту, який дозволяє писати в голосі вашого бренду, оптимізуючи процес генерації тексту для різних платформ.
Simplified
simplified.com
Simplified - це додаток для створення, спільної роботи та публікації маркетингового контенту: дизайну, тексту, відео, публікацій у соцмережах.
Tidio
tidio.com
Tidio — платформа для обслуговування клієнтів, що пропонує чат, чат-ботів та підтримку AI для бізнесу різного розміру.
Writesonic
writesonic.com
Writesonic - це інструмент для створення контенту з AI, який допомагає писати текст, генерувати зображення та забезпечувати інтеграцію з чат-ботами.
ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT — безкоштовний AI-додаток для бесід, автоматизації завдань, аналізу даних та обробки зображень, що підтримує голосове введення і має функцію пам'яті.
Perplexity
perplexity.ai
Perplexity AI — це чат-бот на базі штучного інтелекту, який відповідає на запитання та надає інформацію з інтернету.
Google Gemini
gemini.google.com
Google Gemini - це додаток для взаємодії з AI, який допомагає в створенні текстів, генерації зображень і пошуку інформації в режимі реального часу.
TypingMind
typingmind.com
Typing Mind — це інтерфейс інтерфейсу чату, який дозволяє вам використовувати чати ШІ з усіх популярних моделей ШІ за допомогою ключа API (ChatGPT, Claude, Azure OpenAI, Gemini тощо). Використовуючи ключ API з інтерфейсом інтерфейсу чату, як-от Typing Mind, ви отримуєте такі переваги: * Ви платите лише за те, що використовуєте (замість місячної підписки, як ChatGPT Plus) * Ваша бесіда в чаті НЕ використовуватиметься для навчання OpenAI/Claude тощо. * Зручно спілкуватися в чаті з кількома моделями в єдиному інтерфейсі * Насолоджуйтеся професійним розширеним інтерфейсом користувача чату з безліччю функцій * Typing Mind спочатку офлайн і приватний за замовчуванням. Усі ваші дані, повідомлення та ключі API зберігаються локально на вашому пристрої, і ніхто не може їх бачити, крім вас.
Cognosys
cognosys.ai
Cognosys - це веб-додаток на базі AI, що спрощує складні завдання, автоматизує робочі процеси та допомагає в управлінні даними для бізнесу.
Relevance AI
relevanceai.com
Relevance AI - це платформа для створення та управління агентами штучного інтелекту, яка автоматизує бізнес-процеси без коду.
Magai
magai.co
Magai - це платформа на основі штучного інтелекту для створення, редагування та управління контентом, що спрощує робочі процеси для користувачів.
Ebi.Ai
ebi.ai
EBI.AI – це технологічна компанія, що використовує штучний інтелект, яка спеціалізується на наданні розмовних рішень штучного інтелекту для бізнесу. Мета компанії полягає в тому, щоб допомогти компаніям автоматизувати та оптимізувати обслуговування клієнтів і підтримку за допомогою чат-ботів. EBI.AI надає рішення на основі штучного інтелекту, які можна налаштувати відповідно до унікальних потреб кожного бізнесу, щоб допомогти підприємствам підвищити рівень задоволеності клієнтів, зменшити витрати та підвищити ефективність.
ODIN
getodin.ai
Odin – універсальний AI-інструмент для аналізу інформації, управління документами та співпраці, що підвищує продуктивність і забезпечує швидкий доступ до даних.
Andi
andisearch.com
Andi - це пошукова система на основі AI, яка надає прямі відповіді та пояснення на запитання, забезпечуючи приватний доступ до інформації без реклами.
Build Chatbot
buildchatbot.ai
Додаток Build Chatbot дозволяє створювати AI чат-ботів за кілька хвилин, обробляти запити та витягувати інформацію з різних форматів файлів і медіа.
AfforAI
afforai.com
Afforai - це чат-бот на базі штучного інтелекту, який шукає, узагальнює та перекладає інформацію з різних джерел для надійних досліджень.
AlphaSense
alpha-sense.com
AlphaSense — це платформа для ринкової розвідки, що забезпечує доступ до даних та аналітики для прийняття бізнес-рішень.
Twig
twig.so
Twig — це інструмент на основі штучного інтелекту, розроблений, щоб допомогти користувачам швидко та легко знаходити потрібні відповіді в технічній документації, не витрачаючи години на перегляд нескінченних сторінок документів. Інструмент працює шляхом семантичного аналізу документації, баз знань, попередніх запитів у службу підтримки та інших джерел даних, щоб надати точні відповіді на складні запитання клієнтів. Це значно знижує витрати на підтримку клієнтів до 30%. Моделі штучного інтелекту Twig навчаються на загальнодоступних даних, що дозволяє з упевненістю знаходити відповідні відповіді на запитання користувачів і рекомендувати їх. Рекомендовані відповіді містять цитати, які підвищують достовірність відповіді, показуючи користувачам, де знайти додаткову інформацію. Twig також допомагає агентам служби підтримки стати продуктивнішими, автоматизуючи виснажливі завдання та надаючи потужні інструменти, які замінюють зайняту роботу людським співчуттям. Це дає змогу агентам підвищити якість взаємодії з клієнтами, підвищивши мінімальні стандарти якості відповідей і допомагаючи їм помічати потенційні ризики у відповідях. Twig можна інтегрувати з більшістю популярних продуктів для документації та баз знань, а також дезінфікує дані, видаляючи будь-яку особисту інформацію (PII), щоб забезпечити захист конфіденційності. Twig — це інструмент штучного інтелекту, призначений для значного покращення взаємодії з клієнтами, надаючи точні, актуальні та швидкі відповіді на технічні запитання.
Gleen AI
gleen.ai
Gleen AI - це генеративний ШІ, що оптимізує підтримку клієнтів, автоматизує робочі процеси та інтегрується з допоміжними рішеннями без коду.
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
Microsoft Copilot - це AI інструмент для підвищення продуктивності у програмному забезпеченні Microsoft 365, що допомагає створювати контент та автоматизувати завдання.
Persana AI
persana.ai
Persana AI — платформа для оптимізації продажів, яка використовує штучний інтелект для виявлення потенційних клієнтів та автоматизації завдань.
Team-GPT
team-gpt.com
Team-GPT - платформа для спільної роботи, що дозволяє командам використовувати AI для підвищення продуктивності і співпраці.
Dashworks
dashworks.ai
Dashworks — це платформа підвищення продуктивності штучного інтелекту, яка допомагає компаніям зробити свою інформацію доступною та доступною для кожного працівника. Його помічник зі штучним інтелектом Dash миттєво відповідає на робочі запитання, створює відповідний вміст, знаходить документи, повідомлення, завдання тощо. Окрім веб-інтерфейсу, Dash AI також має надійну інтеграцію Slack. Його можна додати до каналів компанії Slack, де він може автоматично відповідати на поширені запитання. Наразі Dashworks інтегрується з понад 20 додатками в технологічному наборі компанії.
Swimm
swimm.io
Swimm — це інструмент управління знаннями для команд розробників, що дозволяє створювати, обмінюватися документацією та навчатися в коді.
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