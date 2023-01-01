Отримайте свої цілі з електронних таблиць. Розумніший і простіший спосіб об’єднати свою команду навколо цілей і результатів – без відчуття, що це клопіт.

Вебсайт: tability.app

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