Swiss Policy Research (SPR) — це незалежна, позапартійна та некомерційна дослідницька група, яка досліджує геополітичну пропаганду.

Вебсайт: swprs.org

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