SwiftERM — це гіперперсоналізація SaaS для електронного маркетингу. Це для сайтів електронної комерції, які часто відвідують. Він використовує всі дані, отримані з вашого сайту, щоб передбачити, що кожен унікальний споживач, найімовірніше, купить наступним. Він працює повністю автономно – без участі людини. Це зміцнює ваші стосунки з кожною людиною, коли ви здійснюєте покупки з вами, як оцінку їх як особистості, що відображається в постійно змінюваних продуктах, які пропонуються кожному. Він визначає їхні найнагальніші потреби, потреби та бажання протягом усього життя, сучасний алгоритм AI забезпечує один із найвищих показників рентабельності інвестицій у маркетинг електронної комерції.

Вебсайт: swifterm.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «SwiftERM». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.