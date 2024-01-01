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SwiftERM

SwiftERM

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Вебсайт: swifterm.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

SwiftERM — це гіперперсоналізація SaaS для електронного маркетингу. Це для сайтів електронної комерції, які часто відвідують. Він використовує всі дані, отримані з вашого сайту, щоб передбачити, що кожен унікальний споживач, найімовірніше, купить наступним. Він працює повністю автономно – без участі людини. Це зміцнює ваші стосунки з кожною людиною, коли ви здійснюєте покупки з вами, як оцінку їх як особистості, що відображається в постійно змінюваних продуктах, які пропонуються кожному. Він визначає їхні найнагальніші потреби, потреби та бажання протягом усього життя, сучасний алгоритм AI забезпечує один із найвищих показників рентабельності інвестицій у маркетинг електронної комерції.

Вебсайт: swifterm.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «SwiftERM». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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