WebCatalog
Releva

Releva

releva.ai

Користуватися вебзастосунком

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Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Прогноз попиту на продукт і механізм конверсії, що обслуговує портфель продуктів із високим рівнем конверсії через потрібний канал для потрібної аудиторії.

Вебсайт: releva.ai

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Releva». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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