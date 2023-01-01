Прогноз попиту на продукт і механізм конверсії, що обслуговує портфель продуктів із високим рівнем конверсії через потрібний канал для потрібної аудиторії.

Вебсайт: releva.ai

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