Sutori
Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.
Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Sutori» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.
Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.
Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.
Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.
Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!
Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.
Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.
Вебсайт: sutori.com
Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Sutori». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.
Вам також може сподобатися
WizIQ
wiziq.com
Lightbend Academy
academy.lightbend.com
Finademy
finademy.net
KnowledgeHut
knowledgehut.com
Microsoft Sway
office.com
HiMama Academy
academy.himama.com
Cursa
cursa.app
Vizzlo
vizzlo.com
Polotno Studio
polotno.com
FutureAdvisor
futureadvisor.com
Private Email
privateemail.com
Scott's Bass Lessons
scottsbasslessons.com