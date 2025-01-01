Альтернативи - SugarWOD

Everfit

Everfit

everfit.io

Everfit - мобільний додаток для особистих тренерів, що дозволяє створювати та керувати тренувальними програмами клієнтів онлайн і офлайн.

Vagaro

Vagaro

vagaro.com

Vagaro - це додаток для пошуку салонів, спа та фітнес-професіоналів з можливістю онлайн-бронювання, відгуків та управлінських функцій.

Trainerize.me

Trainerize.me

trainerize.me

Trainerize.me - платформа для фітнес-тренерів, що дозволяє створювати онлайн-програми, відстежувати прогрес клієнтів та підтримувати зв’язок через додаток.

TrueCoach

TrueCoach

truecoach.co

TrueCoach - додаток для особистих тренерів, який дозволяє створювати та обмінюватися планами тренувань, відстежувати прогрес клієнтів та забезпечувати спілкування в режимі реального часу.

Mindbody Business

Mindbody Business

mindbodyonline.com

Додаток Mindbody Business спрощує управління підприємствами у сфері фітнесу та оздоровлення, пропонуючи інструменти для бронювання, взаємодії з клієнтами та аналітики.

Wodify

Wodify

wodify.com

Wodify - це програмне забезпечення для управління фітнес-центрами, яке допомагає керувати членами, класами та адміністративними завданнями.

Fitr

Fitr

fitr.training

FITR - платформа для особистих тренерів, що автоматизує доставку програм, онлайн-продажі та управління клієнтами.

WeStrive

WeStrive

westrive.com

WeStrive - програма для персональних тренерів, що містить інструменти для управління клієнтами, відстеження прогресу, харчування та створення програм.

Hevy Coach

Hevy Coach

hevycoach.com

Hevy Coach - це простий у використанні додаток для персональних тренерів, який дозволяє створювати програми тренувань та відстежувати прогрес клієнтів.

My PT Hub

My PT Hub

mypthub.net

My PT Hub – це додаток для особистих тренерів, що допомагає керувати клієнтами, планувати тренування і харчування та відстежувати прогрес.

RYPT

RYPT

rypt.app

RYPT - платформа для тренерів, що допомагає управляти тренувальними планами, моніторити спортсменів та покращувати їх результати.

Hubfit

Hubfit

hubfit.io

Hubfit – платформа для онлайн-тренерів, яка допомагає управляти клієнтами, створювати тренування та плани харчування, відстежувати прогрес з одного інтерфейсу.

TeamUp

TeamUp

goteamup.com

TeamUp — програма для управління сервісами фітнес-студій та тренерів, яка дозволяє зручно контролювати офлайн, онлайн та за запитом послуги.

Hexfit

Hexfit

myhexfit.com

Hexfit - це додаток для фітнесу, що допомагає спеціалістам відстежувати прогрес клієнтів, створювати персоналізовані плани та моніторити харчування.

PT Distinction

PT Distinction

ptdistinction.com

PT Distinction - це додаток для особистих тренерів, що дозволяє створювати індивідуальні тренувальні плани та відстежувати прогрес клієнтів.

StrengthPortal

StrengthPortal

strengthportal.com

StrengthPortal - це додаток для управління персональними тренуваннями, налаштуванням програм та відстеженням прогресу клієнтів для фітнес-тренерів.

AppToFit

AppToFit

apptofit.com

AppToFit автоматизує повторні зв'язки з клієнтами та нагадування про платежі, а також надає нагадування про закінчення членства та обмежує доступ для неавторизованих користувачів.

Cocast.fit

Cocast.fit

cocast.fit

Cocast.fit - це платформа для персональних тренерів, яка спрощує планування, управління клієнтами та створення тренувань.

PTminder

PTminder

ptminder.com

PTminder - онлайн платформа для особистих тренерів, що забезпечує управління клієнтами, планування тренувань та оплату.

ONI Workout

ONI Workout

oniworkout.co.nz

Додаток ONI Workout допомагає тренерам створювати, ділитися та відстежувати програми тренувань для клієнтів, а також допомагає користувачам досягати фітнес-цілей.

Omnify

Omnify

getomnify.com

Omnify - хмарне рішення для бронювання та планування, що пропонує управління клієнтами, платежами, веб-сайтами та мобільними додатками.

ClubReady

ClubReady

clubready.club

ClubReady — програма для управління фітнес-студіями, що включає управління членством, виставлення рахунків, планування та аналітику.

FitSW

FitSW

fitsw.com

FitSW - додаток для трекінгу фітнесу, що допомагає тренерам планувати тренування, відстежувати прогрес клієнтів і управляти взаємовідносинами з ними.

Gymvio

Gymvio

gymvio.com

Gymvio — це додаток для управління клієнтами особистих тренерів. Дозволяє планувати тренування, дієти, відстежувати прогрес та призначати зустрічі.

AthletaDesk

AthletaDesk

athletadesk.com

AthletaDesk - це програмне забезпечення для управління бізнесом, що допомагає тренерам організувати клієнтів, планування, виставлення рахунків та маркетинг.

CoachMePlus

CoachMePlus

coachmeplus.com

CoachMePlus — це програма для управління спортсменами, що допомагає командам контролювати ефективність і тренувальну діяльність атлетів.

Fit Ferret

Fit Ferret

fitferret.com

Fit Ferret - це додаток для віддаленого тренування, управління фітнес-цілями, планування харчування та контролю прогресу.

FitBudd

FitBudd

fitbudd.com

FitBudd допомагає фітнес-тренерам створювати власні мобільні додатки, пропонуючи налаштовані тренування, плани харчування та можливості відстеження прогресу для клієнтів.

BridgeTracker

BridgeTracker

bridgeathletic.com

BridgeTracker - це додаток для відстеження тренувань та управління планами підготовки, що дозволяє аналізувати прогрес користувачів і коригувати плани на основі даних.

Trainin

Trainin

trainin.com

Trainin — це програмне забезпечення для спортивних організацій, що автоматизує адміністрування, планування та комунікацію.

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