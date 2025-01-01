Альтернативи - SugarWOD

Everfit
everfit.io
Everfit - мобільний додаток для особистих тренерів, що дозволяє створювати та керувати тренувальними програмами клієнтів онлайн і офлайн.
Vagaro
vagaro.com
Vagaro - це додаток для пошуку салонів, спа та фітнес-професіоналів з можливістю онлайн-бронювання, відгуків та управлінських функцій.
Trainerize.me
trainerize.me
Trainerize.me - платформа для фітнес-тренерів, що дозволяє створювати онлайн-програми, відстежувати прогрес клієнтів та підтримувати зв’язок через додаток.
TrueCoach
truecoach.co
TrueCoach - додаток для особистих тренерів, який дозволяє створювати та обмінюватися планами тренувань, відстежувати прогрес клієнтів та забезпечувати спілкування в режимі реального часу.
Mindbody Business
mindbodyonline.com
Додаток Mindbody Business спрощує управління підприємствами у сфері фітнесу та оздоровлення, пропонуючи інструменти для бронювання, взаємодії з клієнтами та аналітики.
Wodify
wodify.com
Wodify - це програмне забезпечення для управління фітнес-центрами, яке допомагає керувати членами, класами та адміністративними завданнями.
Fitr
fitr.training
FITR - платформа для особистих тренерів, що автоматизує доставку програм, онлайн-продажі та управління клієнтами.
WeStrive
westrive.com
WeStrive - програма для персональних тренерів, що містить інструменти для управління клієнтами, відстеження прогресу, харчування та створення програм.
Hevy Coach
hevycoach.com
Hevy Coach - це простий у використанні додаток для персональних тренерів, який дозволяє створювати програми тренувань та відстежувати прогрес клієнтів.
My PT Hub
mypthub.net
My PT Hub – це додаток для особистих тренерів, що допомагає керувати клієнтами, планувати тренування і харчування та відстежувати прогрес.
RYPT
rypt.app
RYPT - платформа для тренерів, що допомагає управляти тренувальними планами, моніторити спортсменів та покращувати їх результати.
Hubfit
hubfit.io
Hubfit – платформа для онлайн-тренерів, яка допомагає управляти клієнтами, створювати тренування та плани харчування, відстежувати прогрес з одного інтерфейсу.
TeamUp
goteamup.com
TeamUp — програма для управління сервісами фітнес-студій та тренерів, яка дозволяє зручно контролювати офлайн, онлайн та за запитом послуги.
Hexfit
myhexfit.com
Hexfit - це додаток для фітнесу, що допомагає спеціалістам відстежувати прогрес клієнтів, створювати персоналізовані плани та моніторити харчування.
PT Distinction
ptdistinction.com
PT Distinction - це додаток для особистих тренерів, що дозволяє створювати індивідуальні тренувальні плани та відстежувати прогрес клієнтів.
StrengthPortal
strengthportal.com
StrengthPortal - це додаток для управління персональними тренуваннями, налаштуванням програм та відстеженням прогресу клієнтів для фітнес-тренерів.
AppToFit
apptofit.com
AppToFit автоматизує повторні зв'язки з клієнтами та нагадування про платежі, а також надає нагадування про закінчення членства та обмежує доступ для неавторизованих користувачів.
Cocast.fit
cocast.fit
Cocast.fit - це платформа для персональних тренерів, яка спрощує планування, управління клієнтами та створення тренувань.
PTminder
ptminder.com
PTminder - онлайн платформа для особистих тренерів, що забезпечує управління клієнтами, планування тренувань та оплату.
ONI Workout
oniworkout.co.nz
Додаток ONI Workout допомагає тренерам створювати, ділитися та відстежувати програми тренувань для клієнтів, а також допомагає користувачам досягати фітнес-цілей.
Omnify
getomnify.com
Omnify - хмарне рішення для бронювання та планування, що пропонує управління клієнтами, платежами, веб-сайтами та мобільними додатками.
ClubReady
clubready.club
ClubReady — програма для управління фітнес-студіями, що включає управління членством, виставлення рахунків, планування та аналітику.
FitSW
fitsw.com
FitSW - додаток для трекінгу фітнесу, що допомагає тренерам планувати тренування, відстежувати прогрес клієнтів і управляти взаємовідносинами з ними.
Gymvio
gymvio.com
Gymvio — це додаток для управління клієнтами особистих тренерів. Дозволяє планувати тренування, дієти, відстежувати прогрес та призначати зустрічі.
AthletaDesk
athletadesk.com
AthletaDesk - це програмне забезпечення для управління бізнесом, що допомагає тренерам організувати клієнтів, планування, виставлення рахунків та маркетинг.
CoachMePlus
coachmeplus.com
CoachMePlus — це програма для управління спортсменами, що допомагає командам контролювати ефективність і тренувальну діяльність атлетів.
Fit Ferret
fitferret.com
Fit Ferret - це додаток для віддаленого тренування, управління фітнес-цілями, планування харчування та контролю прогресу.
FitBudd
fitbudd.com
FitBudd допомагає фітнес-тренерам створювати власні мобільні додатки, пропонуючи налаштовані тренування, плани харчування та можливості відстеження прогресу для клієнтів.
BridgeTracker
bridgeathletic.com
BridgeTracker - це додаток для відстеження тренувань та управління планами підготовки, що дозволяє аналізувати прогрес користувачів і коригувати плани на основі даних.
Trainin
trainin.com
Trainin — це програмне забезпечення для спортивних організацій, що автоматизує адміністрування, планування та комунікацію.
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