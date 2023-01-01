Ваш навчальний додаток «все в одному»! Приєднуйтеся до 94% користувачів StudySmarter, які отримують кращі оцінки! У нас є всі інструменти, необхідні для успішного навчання. Все в одному додатку. Все безкоштовно. Доступно на смартфоні та комп’ютері.

Вебсайт: studysmarter.de

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «StudySmarter». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.