WebCatalog
Stradivarius

Stradivarius

stradivarius.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Stradivarius» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Відкрийте для себе останні модні тенденції для жінок і надихніться найкращими вбраннями. Зайдіть у наш додаток зараз і станьте сучасною дівчиною з Stradivarius Just in!

Вебсайт: stradivarius.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Stradivarius». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

RusHush

RusHush

rushush.com

House Brand

House Brand

housebrand.com

OYSHO

OYSHO

oysho.com

Saks Fifth Avenue

Saks Fifth Avenue

saksfifthavenue.com

StyleHint

StyleHint

stylehint.com

FashionBeans

FashionBeans

fashionbeans.com

The Cut

The Cut

thecut.com

Who What Wear

Who What Wear

whowhatwear.com

Dresslily

Dresslily

dresslily.com

500px

500px

500px.com

ELLE

ELLE

elle.com

FashionUnited

FashionUnited

fashionunited.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності