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Songtrust, орієнтована на технологію публікації музики, дає змогу творцям контролювати свої гонорари за публікацію за допомогою зручної інформаційної панелі. Songtrust пропонує найбільш гнучку та справедливу угоду з видавничого адміністрування в галузі. Давайте разом створювати кращий музичний бізнес.

Вебсайт: songtrust.com

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