WebCatalog
Slant

Slant

slant.co

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Slant» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Надійні рейтинги продуктів для всіх ваших потреб у покупках. Щомісяця понад 2,8 мільйона людей використовують нахил, щоб знайти найкращі продукти та поділитися своїми знаннями.

Вебсайт: slant.co

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Slant». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Pinterest Ads

Pinterest Ads

ads.pinterest.com

Knoji

Knoji

knoji.com

TheBlaze

TheBlaze

theblaze.com

CoinList

CoinList

coinlist.co

Saving Says

Saving Says

savingsays.com

Feedonomics

Feedonomics

app.feedonomics.com

BarkBox

BarkBox

barkbox.com

Grainger

Grainger

grainger.com

Chatroulette

Chatroulette

chatroulette.com

Everbee

Everbee

everbee.io

GroupMe

GroupMe

groupme.com

Daraz Pakistan

Daraz Pakistan

daraz.pk

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності