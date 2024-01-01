Washingtonian

Washingtonian

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Вебсайт: washingtonian.com

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Washingtonian, the magazine Washington lives by, is the region’s top source of information for dining, shopping, entertainment, and personalities. It has been Washington’s most trusted guide to living, working, and playing in the area for more than four decades thanks to features like “100 Very Best Restaurants,” “Top Doctors,” and “Great Places to Live.” The print magazine is read each month by more than 400,000 people, who spend an average of 96 minutes with each issue and save each issue for an average of five months. Washingtonian.com reaches more than a million unique readers every month. Washingtonian is a five-time National Magazine Award winner for its reporting and writing.

Вебсайт: washingtonian.com

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