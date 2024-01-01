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SiLogy

SiLogy

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Вебсайт: silogy.io

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Develop Chips Faster with SiLogy. Next generation tools for integrated circuit design verification.

Вебсайт: silogy.io

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