Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

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Develop Chips Faster with SiLogy. Next generation tools for integrated circuit design verification.

Вебсайт: silogy.io

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