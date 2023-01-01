SignificantTrades

Візуалізатор живих торгів криптовалютою. Наразі підтримується BitMEX, Bitfinex, Binance & Binance Futures, Gdax, Bitstamp, Deribit, Huobi, Okex, Hitbtc, Poloniex, Bybit і FTX.

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