Альтернативи - Shocklogic

EventTitans

eventtitans.com

EventTitans — це надійне та настроюване рішення для подій будь-якого масштабу, включаючи живі, гібридні та віртуальні 3D/2D. Це орієнтована на спонсорів платформа з понад 150 функціями та налаштуваннями, створена для автоматизації подій. Наша платформа спрощує керування на кожному кроці, від етапу п...