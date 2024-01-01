Shipper Indonesia

Shipper Indonesia

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Вебсайт: shipper.id

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Shipper – це логістичний агрегатор в Індонезії, який надає послуги доставки товарів по всій Індонезії та за кордоном, самостійно вибираючи поштову оплату.

Вебсайт: shipper.id

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