WebCatalog
Bukasend

Bukasend

bukalapak.com

Користуватися вебзастосунком

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

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Доставка дешева, а доставка проста. Є багато варіантів кур’єрів, готових забрати вас у вашому місці, і завжди є кешбек за кожну доставку.

Вебсайт: bukalapak.com

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