WebCatalog
Shells

Shells

shells.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Shells» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Перетворіть будь-який пристрій на потужний безпечний віртуальний робочий стіл. Незалежно від того, чи хочете ви кодувати чи творити на своєму планшеті чи виконувати свою роботу на телевізорі, за допомогою Shells ви можете розблокувати повну продуктивність і можливості настільного комп’ютера на будь-якому пристрої. Запустіть будь-який віртуальний робочий стіл менш ніж за п'ять хвилин!

Вебсайт: shells.com

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