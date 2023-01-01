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Shaalaa

Shaalaa

shaalaa.com

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Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Shaalaa.com надає безкоштовні тести та рішення для іспитів ICSE, CBSE, Maharashtra Board та університетських іспитів із безкоштовним завантаженням у форматі PDF. Це єдине рішення, щоб отримати більше балів на іспитах.

Вебсайт: shaalaa.com

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