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Serebii.net

Serebii.net

serebii.net

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Містить актуальні новини, бази даних та інформацію про всі ігри Pokémon, набори TCG і телешоу.

Вебсайт: serebii.net

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