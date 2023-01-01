Pokémon Database

База даних Pokémon — це ваше джерело інформації та мультимедіа для ігор Pokémon.

Вебсайт: pokemondb.net

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