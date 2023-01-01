Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

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База даних телешоу та веб-серіалів. Створюйте персоналізовані розклади. Інформація про епізод, акторів, знімальну групу та персонажів. Підсумки, рецензії, трейлери епізодів, фотографії знаменитостей і TV API.

Вебсайт: tvmaze.com

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