Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Sanity.io» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Sanity — це уніфікована платформа контенту, яка дозволяє вашій команді працювати разом у режимі реального часу, щоб створювати захоплюючі цифрові можливості для різних каналів.

Вебсайт: sanity.io

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