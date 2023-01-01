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Sanity.io

Sanity.io

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Вебсайт: sanity.io

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Sanity — це уніфікована платформа контенту, яка дозволяє вашій команді працювати разом у режимі реального часу, щоб створювати захоплюючі цифрові можливості для різних каналів.

Вебсайт: sanity.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Sanity.io». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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