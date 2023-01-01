Салонне програмне забезпечення №1 для салонів і спа. Salonist — це програмне забезпечення №1 для салонів краси, таких як спа, масажні салони та перукарні, для ефективного керування різноманітними операціями, пов’язаними з персоналом і клієнтами. Ви отримуєте набір потужних інструментів, які допомагають безперешкодно керувати бізнесом краси, заощаджуючи час і зусилля. Власники салонів краси можуть ефективно керувати виставленням рахунків, запасами, маркетингом, нарахуванням заробітної плати тощо за допомогою цього універсального програмного забезпечення для бронювання салонів краси, коли їм зручно.

Вебсайт: salonist.io

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