WebCatalog
Salonist

Salonist

salonist.io

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Salonist» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Салонне програмне забезпечення №1 для салонів і спа. Salonist — це програмне забезпечення №1 для салонів краси, таких як спа, масажні салони та перукарні, для ефективного керування різноманітними операціями, пов’язаними з персоналом і клієнтами. Ви отримуєте набір потужних інструментів, які допомагають безперешкодно керувати бізнесом краси, заощаджуючи час і зусилля. Власники салонів краси можуть ефективно керувати виставленням рахунків, запасами, маркетингом, нарахуванням заробітної плати тощо за допомогою цього універсального програмного забезпечення для бронювання салонів краси, коли їм зручно.

Вебсайт: salonist.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Salonist». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Plandok

Plandok

plandok.com

Booker

Booker

booker.com

Fresha for business

Fresha for business

fresha.com

Treatwell

Treatwell

treatwell.co.uk

Flight Schedule Pro

Flight Schedule Pro

flightschedulepro.com

BookLUX

BookLUX

booklux.com

BizMaster

BizMaster

mybizmaster.com

Hisab

Hisab

hisab.co

DEAR

DEAR

dearsystems.com

Sine

Sine

sine.co

Fresha

Fresha

fresha.com

Condobox

Condobox

condopanel.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності