RT - перший російський 24/7 англомовний новинний канал, який доносить російський погляд на світові новини.

Вебсайт: rt.com

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