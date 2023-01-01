WebCatalog
Rover

Rover

rover.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Rover» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Зв’яжіться з 5-зірковими ситтерами та вигульниками собак поблизу, які пропонують пансіон для собак, вигул собак, догляд за ними або денний догляд за собаками. Бронюйте та оплачуйте безпечно.

Вебсайт: rover.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Rover». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Wag!

Wag!

wagwalking.com

GuruWalk

GuruWalk

guruwalk.com

Homeaglow

Homeaglow

homeaglow.com

PetGuide.com

PetGuide.com

petguide.com

Adopt a Pet

Adopt a Pet

adoptapet.com

Good Dog

Good Dog

gooddog.com

MyNearWallet

MyNearWallet

mynearwallet.com

Carbon Health

Carbon Health

carbonhealth.com

Backpacker Deals

Backpacker Deals

backpackerdeals.com

UWC Hub

UWC Hub

uwchub.org

SpotHero

SpotHero

spothero.com

Menufy

Menufy

menufy.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності