WebCatalog
MyNearWallet

MyNearWallet

mynearwallet.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

MyNearWallet — найкращий гаманець NEAR. Безпечно зберігайте свої токени та активи NEAR і взаємодійте з екосистемою NEAR!

Вебсайт: mynearwallet.com

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