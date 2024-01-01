Roambee пропонує перевірено кращу видимість ланцюга постачання на вимогу для своєчасної, повної доставки вантажів і активів у будь-яку точку світу. Понад 300 підприємств покращують взаємодію з клієнтами, рівень обслуговування, якість продукції, грошові цикли, ефективність бізнесу та сталість за допомогою розуміння та передбачення Roambee у реальному часі. Понад 50 із них входять до 100 найкращих світових компаній у секторах фармацевтики, харчової промисловості, електроніки, хімікатів, автомобілів, упаковки та контейнерів, а також логістики. Інноваційна платформа компанії на базі штучного інтелекту та наскрізні рішення моніторингу передають надійні, своєчасні та дієві «сигнали ланцюга поставок», які стимулюють автоматизацію логістики. Ці підібрані сигнали ланцюга постачання створені на основі даних датчиків IoT із перших рук і несенсорних вхідних даних для високої точності. Це забезпечує кращі мультимодальні ETA, доставки OTIF, відповідність холодового ланцюга понад 80% і багато іншого, включаючи 4-кратне підвищення рентабельності інвестицій у активи ланцюга поставок, такі як бункери, резервуари, контейнери, незавершене виробництво (WIP) і запаси в магазині/складі шляхом оптимізації рівень використання та запасів. Gartner визначає Roambee як одну з 9 глобальних технологічних компаній ланцюга поставок у «2021 Gartner Tracking and Monitoring Business Process Context: Magic Quadrant for Real-Time Transposition Visibility Platforms». Roambee також відповідає за безпечне та своєчасне розповсюдження чутливих до температури вакцин для одного з найбільших світових виробників вакцини проти COVID-19 та надання харчової допомоги для однієї з найбільших гуманітарних організацій у світі. Штаб-квартира Roambee розташована в Кремнієвій долині, США, і працює по всьому світу з офісами в Мексиці, Бразилії, Великобританії, Швейцарії, Німеччині, ОАЕ, Індії, Сінгапурі, Малайзії та Індонезії.

Вебсайт: roambee.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Roambee». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.