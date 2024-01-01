Альтернативи - Roambee
Verizon
verizon.com
Verizon — американський оператор бездротової мережі, який раніше діяв як окремий підрозділ Verizon Communications під назвою Verizon Wireless.
OpSense
opsense.com
OpSense — це платформа Інтернету речей (IoT), створена для моніторингу безпечності харчових продуктів і якості в галузях роздрібної торгівлі та громадського харчування. Платформа OpSense відстежує температуру, вологість, відкриті двері, умови HVAC тощо. OpSense допомагає запобігти втраті запасів, пі...
KABOB
kabob.io
Kabob Retail Cloud — це комплексна технологічна платформа роздрібної торгівлі, призначена для підтримки мережевих магазинів і брендів. Платформа надає набір основних і додаткових програм, щоб допомогти компаніям автоматизувати та оптимізувати різні аспекти своєї діяльності. Основні програми, які пр...
Zippin
getzippin.com
Zippin розробив технологію без каси наступного покоління, яка дозволяє роздрібним торговцям швидко розгортати безпроблемні покупки у своїх магазинах. Запатентований підхід Zippin використовує штучний інтелект, машинне навчання та технологію злиття сенсорів, щоб створити найкращу взаємодію з спожива...