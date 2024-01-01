Альтернативи - Roambee

Verizon

Verizon

verizon.com

Verizon — американський оператор бездротової мережі, який раніше діяв як окремий підрозділ Verizon Communications під назвою Verizon Wireless.

OpSense

OpSense

opsense.com

OpSense — це платформа Інтернету речей (IoT), створена для моніторингу безпечності харчових продуктів і якості в галузях роздрібної торгівлі та громадського харчування. Платформа OpSense відстежує температуру, вологість, відкриті двері, умови HVAC тощо. OpSense допомагає запобігти втраті запасів, пі...

KABOB

KABOB

kabob.io

Kabob Retail Cloud — це комплексна технологічна платформа роздрібної торгівлі, призначена для підтримки мережевих магазинів і брендів. Платформа надає набір основних і додаткових програм, щоб допомогти компаніям автоматизувати та оптимізувати різні аспекти своєї діяльності. Основні програми, які пр...

Zippin

Zippin

getzippin.com

Zippin розробив технологію без каси наступного покоління, яка дозволяє роздрібним торговцям швидко розгортати безпроблемні покупки у своїх магазинах. Запатентований підхід Zippin використовує штучний інтелект, машинне навчання та технологію злиття сенсорів, щоб створити найкращу взаємодію з спожива...

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