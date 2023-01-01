WebCatalog
Roadmap

Roadmap

roadmap.net

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Roadmap» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Roadmap допомагає нашій спільноті технічних професіоналів працевлаштовуватися в компанії, що швидко розвиваються.

Вебсайт: roadmap.net

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Roadmap». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Upstack

Upstack

upstack.co

VanHack

VanHack

vanhack.com

GrowthList

GrowthList

thegrowthlist.co

Inside.com

Inside.com

inside.com

Japan Dev

Japan Dev

japan-dev.com

Bark.com

Bark.com

bark.com

Built In

Built In

builtin.com

TechPowerUp

TechPowerUp

techpowerup.com

WorkStep

WorkStep

workstep.com

Built In NYC

Built In NYC

builtinnyc.com

Unstop

Unstop

unstop.com

Statsig

Statsig

statsig.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності