WebCatalog
GrowthList

GrowthList

thegrowthlist.co

Користуватися вебзастосунком

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

GrowthList — це центр ресурсів для технічно підкованих маркетологів компаній, що швидко розвиваються. Знайдіть сотні Growth Hacks, щоб підвищити свій стартап!

Вебсайт: thegrowthlist.co

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