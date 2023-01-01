Постачальник послуг 3-го та 4-го поколінь в Ірані з найширшим покриттям мережі 3-го покоління, провайдер високошвидкісного мобільного Інтернету, перегляньте плани заохочення Rightel на rightel.ir.

Вебсайт: rightel.ir

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