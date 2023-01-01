Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Rezi» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Напишіть своє резюме автоматично. Автор резюме AI. Rezi — конструктор резюме нового покоління, який повністю позбавляє від необхідності писати власне резюме. Використовуючи штучний інтелект для створення тексту, Резі напише для вас ідеальне резюме.

Вебсайт: rezi.ai

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Rezi». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.