Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Rapid7» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Пришвидште трансформацію хмари за допомогою рішень кібербезпеки для практиків. Підвищте рівень можливостей SecOps за допомогою MDR, XDR, SIEM, аналізу загроз і віртуальної машини.

Вебсайт: rapid7.com

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