Quillette – це австралійський онлайн-журнал, який зосереджується на довгому аналізі та культурних коментарях. Ми політично безпартійні, але покладаємося на розум, науку та гуманізм як на наші керівні цінності.

Вебсайт: quillette.com

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