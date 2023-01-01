Quillette
Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.
Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Quillette» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.
Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.
Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.
Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.
Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!
Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.
Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.
Вебсайт: quillette.com
Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Quillette». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.
Вам також може сподобатися
Outlook India
outlookindia.com
Palladium Magazine
palladiummag.com
Science
science.org
National Review
nationalreview.com
RealClearPolitics
realclearpolitics.com
The Nation
thenation.com
Mother Jones
motherjones.com
Nautilus Magazine
nautil.us
Quanta Magazine
quantamagazine.org
OilPrice.com
oilprice.com
FormBeat
formbeat.com
The Lawyer
thelawyer.com