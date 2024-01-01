Альтернативи - QuickBooks Online

inDinero

indinero.com

inDinero — компанія, що займається розробкою бухгалтерського програмного забезпечення та послуг, що надає бухгалтерське та фінансове програмне забезпечення. Компанія inDinero, заснована в 2009 році Джесікою Ма, Енді Су та Андреа Баррікою, закінчила інкубатор стартапів Y Combinator у 2010 році. 8 тра...