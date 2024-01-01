Альтернативи - QuickBooks Online
Bookkeeper360
bookkeeper360.com
Bookkeeper360 — це рішення для ведення бухгалтерського обліку, бухгалтерського обліку та консультування Quickbooks і Xero для малого та середнього бізнесу.
Pilot
pilot.com
Зосередьтеся на своєму бізнесі, знаючи, що наші досвідчені бухгалтери за допомогою програмного забезпечення піклуються про ваші книги.
Zeni
zeni.ai
Фінансова команда для стартапів на основі штучного інтелекту. Розблокуйте фінансову інформацію в режимі реального часу та фінансову команду з повним набором послуг за допомогою інтелектуальних послуг бухгалтерії, бухгалтерії та фінансового директора Zeni.
Paro.ai
paro.ai
Paro — це платформа для розвитку, яка об’єднує експертну спільноту талантів і компанії для вирішення нагальних завдань і розробки плану довгострокового успіху. Завдяки запатентованій технології штучного інтелекту та глибоким галузевим досвідом Paro пропонує компаніям найкращого експерта та рішення д...
inDinero
indinero.com
inDinero — компанія, що займається розробкою бухгалтерського програмного забезпечення та послуг, що надає бухгалтерське та фінансове програмне забезпечення. Компанія inDinero, заснована в 2009 році Джесікою Ма, Енді Су та Андреа Баррікою, закінчила інкубатор стартапів Y Combinator у 2010 році. 8 тра...