PrintTrace, усе в одному програмному забезпеченні для керування. PrinTrace допоможе вам складати ціни на типографські та поліграфічні послуги. Є функції, присвячені котируванням цін на малий і великий формат, офсетний і цифровий друк, вишивальні машини та різальні столи. Ви більше ніколи не почуєте, як ваші клієнти скажуть: «Вчора ваш колега сказав мені іншу ціну...». PrintTrace допомагає уникнути помилок, допомагаючи на етапі пропозиції за допомогою вказівок. PrinTrace — це хмарне програмне забезпечення, яке відповідає максимальним стандартам безпеки та дозволяє вам бути в курсі свого бізнесу, де б ви не були. Завдяки хмарній технології ви можете підключитися до будь-яких стаціонарних пристроїв, таких як ПК, Mac, планшет і смартфон. Він завжди підтримуватиме високий рівень продуктивності. Лише з підключенням до Інтернету ви відразу будете в магазині! Використовуючи PrintTrace, ви ніколи не матимете проблем із вірусами, резервними копіями даних і безперервністю бізнесу.

Вебсайт: printrace.eu

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «PrinTrace». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.