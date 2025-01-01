Альтернативи - Pollfish

Coda

Coda

coda.io

Coda – це хмарний редактор документів, який об'єднує функції електронних таблиць, баз даних та презентацій для співпраці в командах.

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp - це платформа для електронного маркетингу, яка допомагає малим бізнесам створювати, автоматизувати та керувати маркетинговими кампаніями та аналітикою.

JotForm

JotForm

jotform.com

Jotform – це універсальна платформа для створення форм, автоматизації робочих процесів та збору даних без потреби у програмуванні.

Mentimeter

Mentimeter

mentimeter.com

Mentimeter — це платформа для інтерактивних презентацій, що дозволяє аудиторії залучатись через опитування та візуалізацію даних.

Typeform

Typeform

typeform.com

Typeform - інструмент для створення форм, опитувань і вікторин з інтерактивним дизайном і можливістю інтеграції з іншими сервісами.

UserTesting

UserTesting

usertesting.com

UserTesting - платформа, що дозволяє збирати відгуки користувачів про цифрові продукти для покращення їх дизайну та функціональності.

Hotjar

Hotjar

hotjar.com

Hotjar — це інструмент для аналізу поведінки користувачів на веб-сайтах, що надає теплові карти, записи сеансів та опитування для покращення досвіду користувачів.

Visme

Visme

visme.co

Visme — платформа для створення візуального контенту, такого як презентації, звіти та інфографіка з можливістю співпраці та аналітики.

Qualtrics

Qualtrics

qualtrics.com

Qualtrics — платформа для управління досвідом, яка дозволяє створювати опитування, аналізувати дані та отримувати інсайти для покращення бізнес-процесів.

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Постійний контакт - це платформа для електронного маркетингу, яка допомагає малим підприємствам управляти електронною поштою, соціальними мережами та подіями.

Zoho Survey

Zoho Survey

zoho.com

Zoho опитування дозволяє створювати онлайн-опитування та анкети для збору даних про задоволення клієнтів, зворотній зв'язок і дослідження.

Tally

Tally

tally.so

Tally — це безкоштовний конструктор форм, який дозволяє створювати необмежену кількість форм і збирати відповіді без реєстрації.

Personio

Personio

personio.de

Personio - це система управління персоналом для автоматизації процесів HR, включаючи рекрутинг, навчання, управління оплатою та розвиток працівників.

Doodle

Doodle

doodle.com

Doodle - додаток для планування зустрічей з клієнтами та командами, що дозволяє створювати сторінки бронювання та інтегрується з іншими програмами.

Textline

Textline

textline.com

Textline — платформа для бізнес-обміну текстовими повідомленнями, яка дозволяє підприємствам покращувати комунікацію з клієнтами та автоматизувати процеси.

AhaSlides

AhaSlides

ahaslides.com

AhaSlides - платформа для інтерактивних презентацій з можливістю створення живих опитувань, вікторин та запитань, яка підтримує спільну роботу та інтеграцію з іншими інструментами.

SurveyMonkey

SurveyMonkey

surveymonkey.com

SurveyMonkey - платформа для створення, розповсюдження та аналізу опитувань, яка допомагає збирати зворотний зв'язок від користувачів.

TWIPLA

TWIPLA

twipla.com

Twipla - платформа веб-аналітики для аналізу поведінки відвідувачів, з можливістю збору даних без cookies та забезпеченням конфіденційності.

Spark Chart

Spark Chart

sparkchart.com

Spark Chart — програма для створення опитувань, що забезпечує підтримку 24/7, готові шаблони, аналітику та автоматизацію робочих процесів.

forms.app

forms.app

forms.app

Forms.App — це конструктор онлайн-форм і опитувань, який дозволяє легко створювати, ділитися та отримувати відповіді на форми з різних платформ.

ProQuo AI

ProQuo AI

proquoai.com

ProQuo AI – це платформа управління брендом, яка використовує штучний інтелект для розробки стратегій, тестування креативу та моніторингу ефективності в реальному часі.

Respondent Participant

Respondent Participant

respondent.io

Додаток для швидкого пошуку та планування дослідницьких інтерв'ю з людьми у всьому світі в режимі реального часу.

QuestionPro

QuestionPro

questionpro.com

QuestionPro - це програма для створення, розповсюдження та аналізу онлайн-опитувань з опціями офлайн-збору даних та різноманітними шаблонами.

Formaloo

Formaloo

formaloo.com

Formaloo — це платформа для створення опитувань, веб-додатків та порталів без знання коду, що дозволяє організовувати дані та проекти.

eMarketeer

eMarketeer

emarketeer.com

eMarketeer — це платформа для автоматизації маркетингу, що включає інструменти для електронного маркетингу, управління подіями, опитувань та мобільного маркетингу.

Formstack

Formstack

formstack.com

Formstack - хмарний конструктор цифрових форм для автоматизації збору даних у бізнесі, пропонує зручний інтерфейс та інтеграцію з іншими програмами.

Customerly

Customerly

customerly.io

Customerly — платформа для обслуговування клієнтів і автоматизації маркетингу, яка покращує комунікацію між бізнесом і клієнтами.

ProProfs

ProProfs

proprofs.com

ProProfs - це платформа для створення навчальних матеріалів, опитувань і тестів, що допомагає покращити навчання та підтримку клієнтів.

Wufoo

Wufoo

wufoo.com

Wufoo - це веб-застосунок для створення та налаштування онлайн-форм, включаючи реєстрації, опитування та збір платежів.

Experience.com

Experience.com

experience.com

Experience.com — це платформа для управління онлайн-репутацією та відгуками, яка допомагає бізнесам покращувати присутність у мережі та взаємодію з клієнтами.

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