Альтернативи - Pollfish

Coda
coda.io
Coda – це хмарний редактор документів, який об'єднує функції електронних таблиць, баз даних та презентацій для співпраці в командах.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp - це платформа для електронного маркетингу, яка допомагає малим бізнесам створювати, автоматизувати та керувати маркетинговими кампаніями та аналітикою.
JotForm
jotform.com
Jotform – це універсальна платформа для створення форм, автоматизації робочих процесів та збору даних без потреби у програмуванні.
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter — це платформа для інтерактивних презентацій, що дозволяє аудиторії залучатись через опитування та візуалізацію даних.
Typeform
typeform.com
Typeform - інструмент для створення форм, опитувань і вікторин з інтерактивним дизайном і можливістю інтеграції з іншими сервісами.
UserTesting
usertesting.com
UserTesting - платформа, що дозволяє збирати відгуки користувачів про цифрові продукти для покращення їх дизайну та функціональності.
Hotjar
hotjar.com
Hotjar — це інструмент для аналізу поведінки користувачів на веб-сайтах, що надає теплові карти, записи сеансів та опитування для покращення досвіду користувачів.
Visme
visme.co
Visme — платформа для створення візуального контенту, такого як презентації, звіти та інфографіка з можливістю співпраці та аналітики.
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics — платформа для управління досвідом, яка дозволяє створювати опитування, аналізувати дані та отримувати інсайти для покращення бізнес-процесів.
Constant Contact
constantcontact.com
Постійний контакт - це платформа для електронного маркетингу, яка допомагає малим підприємствам управляти електронною поштою, соціальними мережами та подіями.
Zoho Survey
zoho.com
Zoho опитування дозволяє створювати онлайн-опитування та анкети для збору даних про задоволення клієнтів, зворотній зв'язок і дослідження.
Tally
tally.so
Tally — це безкоштовний конструктор форм, який дозволяє створювати необмежену кількість форм і збирати відповіді без реєстрації.
Personio
personio.de
Personio - це система управління персоналом для автоматизації процесів HR, включаючи рекрутинг, навчання, управління оплатою та розвиток працівників.
Doodle
doodle.com
Doodle - додаток для планування зустрічей з клієнтами та командами, що дозволяє створювати сторінки бронювання та інтегрується з іншими програмами.
Textline
textline.com
Textline — платформа для бізнес-обміну текстовими повідомленнями, яка дозволяє підприємствам покращувати комунікацію з клієнтами та автоматизувати процеси.
AhaSlides
ahaslides.com
AhaSlides - платформа для інтерактивних презентацій з можливістю створення живих опитувань, вікторин та запитань, яка підтримує спільну роботу та інтеграцію з іншими інструментами.
SurveyMonkey
surveymonkey.com
SurveyMonkey - платформа для створення, розповсюдження та аналізу опитувань, яка допомагає збирати зворотний зв'язок від користувачів.
TWIPLA
twipla.com
Twipla - платформа веб-аналітики для аналізу поведінки відвідувачів, з можливістю збору даних без cookies та забезпеченням конфіденційності.
Spark Chart
sparkchart.com
Spark Chart — програма для створення опитувань, що забезпечує підтримку 24/7, готові шаблони, аналітику та автоматизацію робочих процесів.
forms.app
forms.app
Forms.App — це конструктор онлайн-форм і опитувань, який дозволяє легко створювати, ділитися та отримувати відповіді на форми з різних платформ.
ProQuo AI
proquoai.com
ProQuo AI – це платформа управління брендом, яка використовує штучний інтелект для розробки стратегій, тестування креативу та моніторингу ефективності в реальному часі.
Respondent Participant
respondent.io
Додаток для швидкого пошуку та планування дослідницьких інтерв'ю з людьми у всьому світі в режимі реального часу.
QuestionPro
questionpro.com
QuestionPro - це програма для створення, розповсюдження та аналізу онлайн-опитувань з опціями офлайн-збору даних та різноманітними шаблонами.
Formaloo
formaloo.com
Formaloo — це платформа для створення опитувань, веб-додатків та порталів без знання коду, що дозволяє організовувати дані та проекти.
eMarketeer
emarketeer.com
eMarketeer — це платформа для автоматизації маркетингу, що включає інструменти для електронного маркетингу, управління подіями, опитувань та мобільного маркетингу.
Formstack
formstack.com
Formstack - хмарний конструктор цифрових форм для автоматизації збору даних у бізнесі, пропонує зручний інтерфейс та інтеграцію з іншими програмами.
Customerly
customerly.io
Customerly — платформа для обслуговування клієнтів і автоматизації маркетингу, яка покращує комунікацію між бізнесом і клієнтами.
ProProfs
proprofs.com
ProProfs - це платформа для створення навчальних матеріалів, опитувань і тестів, що допомагає покращити навчання та підтримку клієнтів.
Wufoo
wufoo.com
Wufoo - це веб-застосунок для створення та налаштування онлайн-форм, включаючи реєстрації, опитування та збір платежів.
Experience.com
experience.com
Experience.com — це платформа для управління онлайн-репутацією та відгуками, яка допомагає бізнесам покращувати присутність у мережі та взаємодію з клієнтами.
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