WebCatalog
Platform.sh

Platform.sh

platform.sh

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Platform.sh» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Platform.sh — це наскрізна веб-платформа для гнучких команд. Створюйте, розвивайте та масштабуйте свій парк веб-сайтів без жодних інвестицій в управління інфраструктурою. Отримайте хостинг, CI/CD, автоматичні оновлення, глобальну підтримку 24x7. І багато іншого.

Вебсайт: platform.sh

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Platform.sh». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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