Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Buildkite» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Створюйте робочі процеси CI/CD своєї мрії без обмежень на паралелізм. Масштабуйте до нескінченності за допомогою власного обчислення, а ми подбаємо про решту.

Вебсайт: buildkite.com

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