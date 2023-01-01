WebCatalog
piZap

piZap

pizap.com

Користуватися вебзастосунком

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Ласкаво просимо до piZap, універсального інструменту для дизайну та редагування фотографій. Створюйте дописи в соціальних мережах, MEME, обкладинки, листівки, плакати або будь-що, що тільки можете собі уявити! Легко створюйте вірусні публікації, історії та MEME-файли, редагуйте та покращуйте фотографії, створюйте дивовижні колажі (вибирайте із сотень шаблонів) і створюйте власний графічний дизайн. piZap має безліч шрифтів, наклейок, рамок, фільтрів і безкоштовних зображень. Більшість інструментів і вмісту можна використовувати безкоштовно, реєстрація не потрібна!

Вебсайт: pizap.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «piZap». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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