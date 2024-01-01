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Pixelfy

Pixelfy

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Вебсайт: pixelfy.me

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Pixelfy is a URL shortener, which embeds a retargeting pixel into each link that you shorten. You can then retarget to people who clicked on your link, on Facebook, Twitter, Google, and LinkedIn Ads. There are several reasons why this can be beneficial, the key reason is that you’re able to retarget people, even though you’re sharing external content.

Вебсайт: pixelfy.me

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