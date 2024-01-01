Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Pixelfy» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Pixelfy is a URL shortener, which embeds a retargeting pixel into each link that you shorten. You can then retarget to people who clicked on your link, on Facebook, Twitter, Google, and LinkedIn Ads. There are several reasons why this can be beneficial, the key reason is that you’re able to retarget people, even though you’re sharing external content.

Вебсайт: pixelfy.me

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