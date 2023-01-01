Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Pipefy» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Pipefy змінює ваш спосіб виконання роботи. Спробуйте Pipefy безкоштовно. Створіть єдину базу даних. Встановіть стандарти. Настроювані форми. Стандартизована інформація. Технологічні з'єднання. Централізація даних. Надсилайте автоматичні електронні листи. Автоматизація зв'язку.

Вебсайт: pipefy.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Pipefy». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.