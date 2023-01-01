Інклюзивна спільнота, ексклюзивний доступ. Приєднуйтесь до PINK Nation, завантажте програму для покупок VS PINK, станьте учасником та багато іншого тут! Pink (стилізований PINK) — лінія нижньої білизни та одягу Victoria's Secret, колишньої дочірньої компанії L Brands, орієнтована на жінок молодшого віку, ніж основна лінія. Цільовою демографічною групою є молодь віком від 13 до 22 років.

Вебсайт: pink.victoriassecret.com

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